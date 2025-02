Donante descubre estafa tras depositar dinero a olla común de Lima para compra de cocina: “Me enviaron una foto de Internet”

Denuncia estaga en donación a ollas comunes

Leslie Echeverría, administradora y fundadora de Only One Coin —una organización dedicada a enseñar inglés por un sol—, expuso este domingo un caso de fraude ocurrido durante su intento de brindar apoyo social a una olla común en Lima.

A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, donde comparte diversas iniciativas filántropas, la empresaria relató que se ofreció a donar 2,500 soles en víveres, pero la respuesta de la responsable del comedor popular fue inesperada.

“La señora me contestó que estaban necesitando dinero para remodelar la cocina. Acepté a depositarle por Yape 500 soles. Cuando recibe mi Yape, me indica que está esperando el dinero restante. (…) Me recriminó que es lo mismo en víveres que en efectivo. Yo le expliqué que no somos una ONG, sino una empresa privada”, comentó.

El conflicto se intensificó cuando la beneficiaria insistió en su petición. “Como vio mi negativa, me dijo que ya había hablado con la junta directiva y que iban a aceptar los víveres; pero no le volví a responder porque me pareció una falta de respeto”, relató. Ante la falta de claridad sobre el destino de los fondos, la administradora solicitó pruebas sobre el uso del dinero.

“Le pedí que me enviara una evidencia de la compra que se hizo con el dinero que le deposité, a lo que ella me respondió que había comprado una cocina”, indicó. Sin embargo, la imagen proporcionada resultó ser una foto descargada de Internet.

El índice de pobreza monetaria en Perú creció hasta el 29 % en 2023. EFE/Paolo Aguilar

“Me envió una foto bajada de Google. Lo peor de todo es que la señora me dice que si quiero ir a ver la cocina que compraron de segunda porque el dinero no les alcanzó, que vaya yo misma a la olla común. Pero ahora estoy de viaje y se me hace imposible ir”, añadió.

A pesar de lo sucedido, Echeverría dejó claro que no tiene la intención de fomentar el odio ni revelar la identidad de la mujer, pero sí advirtió que, de no recibir el reembolso, considerará hacerlo. “Lo único que pido es la devolución del dinero porque sé que hay más gente allá afuera que lo necesita más que ella, que se dedica a estafar, porque incluso me bloqueó de WhatsApp”, indicó.

La administradora también resaltó que, en el pasado, Only One Coin ha realizado diversas donaciones a albergues y vasos de leche, y que los víveres necesarios para las futuras entregas ya se encuentran comprados. “No recibimos ayuda de nadie, todo sale de nuestro dinero como empresa, que pagamos impuestos y todo”, señaló.

De acuerdo con cifras del Gobierno, existen más de 4,000 ollas comunes a nivel nacional que alimentan a más de 300,000 personas diariamente.

Iniciativa

Echeverría, quien fue diagnosticada con autismo a los 14 años, se hizo conocida durante la pandemia por ofrecer clases virtuales de inglés de manera gratuita. Sin embargo, al no poder cubrir la creciente demanda, ideó una manera de financiar su proyecto: cobrar un sol por clase. “De esa manera ayudaba a personas de bajos recursos que querían aprender y no tenían las posibilidades”, explicó.

Con el dinero recaudado, el 30% de los estudiantes recibe una beca y al mismo tiempo se remunera a los profesores. Este modelo de negocio, enfocado en la accesibilidad, permitió que la iniciativa creciera rápidamente y ganara reconocimiento por la importancia del inglés en el acceso a mejores oportunidades laborales.

Leslie Echeverría en una imagen de archivo. Foto: InfoMercado

Actualmente, la organización cuenta con 54 profesores y al menos 8,000 alumnos de diversas regiones como Cusco, Arequipa, Moquegua, Ica, Loreto y Áncash. También tienen estudiantes de Sudamérica y Europa, los cuales representan el 12% del alumnado. El pago para los estudiantes extranjeros es igualmente un sol, pero convertido a su moneda local.

El curso tiene una duración de cinco meses y está disponible para personas a partir de los seis años, sin límite de edad. Según datos proporcionados por Echevarría en entrevistas pasadas, al menos 200 alumnos que cursaron en Only One Coin y rindieron el examen de clasificación del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) lograron acceder a los niveles básicos 10 y 11.