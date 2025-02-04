Perú

Receta de Locro con Pollo

¿Cómo preparar el Locro con pollo paso a paso de la gastronomía peruana?

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Sumérgete en las delicias culinarias de Perú con nuestra receta de Locro con Pollo, un platillo sabroso y lleno de sabor que encantará a cualquiera.

Ingredientes excepcionales del Locro con Pollo

Para aquellos que deseen explorar la gastronomía peruana, la receta de Locro con Pollo es un excelente lugar para empezar. Se sirvieron cuatro porciones, y los ingredientes no incluyen nueces de árbol, frutos secos, ni cacahuetes, pescado ni crustáceos, lo que la hace perfecta para los gustos más variados. La lista de ingredientes incluye pechuga de pollo, cebolla roja, ajo molido, agua, zapallo macre cocido, arvejas, papas blancas, choclo, leche, queso fresco descremado, pimienta y sal.

Cocinando la receta

La preparación del Locro con Pollo está a medio camino entre la simplicidad y la exquisitez culinaria. Comienza picando la pechuga de pollo en cubos medianos y dorándola en una sartén caliente. Luego, incorpora la cebolla picada y el ajo, cocinándolos por unos 5 minutos. Posteriormente, corta el zapallo en trozos, las papas en cubos y el choclo en 4 rodajas. Añade el agua, el zapallo, las arvejas, las papas, el choclo y el pollo a la olla. Cocina a fuego lento durante 15 minutos, añadiendo finalmente la leche y el queso fresco descremado. Y Tienes un auténtico platillo peruano listo para disfrutar.

Una receta versátil y nutritiva

Preparar Locro con Pollo es sin duda una experiencia culinaria emocionante. Este plato, ya sea para el almuerzo o la cena, es una opción nutritiva y llena de sabor. Cada porción aporta 343.1 kcal, lo que la hace ideal para un menú balanceado. Si te interesa la sazón peruana, no dudes en probar esta receta y dejarte llevar por los sabores de la cocina peruana.

¿Listo para explorar más de la Gastronomía Peruana?

Si te ha gustado la receta de Locro con Pollo, te invitamos a conocer más sobre las deliciosas recetas peruanas a través de Infobae Perú. Atrévete a ampliar tu horizonte culinario, guardala para futuras ocasiones o compártela con tus seres queridos para que todos disfruten de la maravillosa gastronomía peruana.

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