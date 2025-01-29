Perú

Receta de chicharrón de pescado

Disfruta del auténtico sabor del mar con el Chicharrón de Pescado al estilo peruano

El chicharrón de pescado como
El chicharrón de pescado como una opción culinaria para esta Semana Santa | Foto cortesía: Pescanova.

El Chicharrón de Pescado es uno de los platos estrella de la gastronomía peruana. Sencillo y rápido de preparar, este plato garantiza una delicia para tu paladar.

Ingredientes para el Chicharrón de Pescado peruano

Necesitarás los siguientes ingredientes para 4 porciones:

- 4 Filetes de Pescado cortado en cubos grandes

- 1 Cucharada de Ajo Molido Sin Sal

- 1 Pizca de Pimienta

- 1/4 Taza de Aceite Vegetal

- 2 Cucharadas de Mostaza

- 1 Unidad de Cebolla Roja

Preparación de Chicharrón de Pescado

Primero, tendrás que cortar el pescado en trozos y marinarlo con el ajo, la mostaza y los condimentos. Luego, pasarlos por la mezcla listo para apanar y freír en una sartén con el aceite caliente.

Preparando la zarza

Para complementar el chicharrón, corta la cebolla en pluma, y mezcla con una pizca de sal. Agrega el jugo de dos limones y hojas de culantro picadas.

El toque final

Finalmente, agrega las papas amarillas cortadas en bastones. Añade 2 cucharas de aceite y cocínalas al horno por 10 minutos. Sirve el chicharrón acompañado con la papa horneada.

Todo lo que necesitas saber

Este plato es ideal para cualquier hora del día, ¡sea para el almuerzo o la cena! Además, es amigable con la dieta cetogénica y una excelente fuente de proteína. Cada porción aporta 418.8 kcal.

Recuerda

Para un balance nutricional, asegúrate de que la mitad de tu plato esté compuesto por vegetales frescos o cocidos.

