Explora la riqueza culinaria del Perú con esta sencilla y tentadora receta de Arroz Tapado. ¡Descubre cómo la combinación de Res molida y arroz puede transformar un plato cotidiano en una verdadera delicia gastronómica!

Ingredientes necesarios para Arroz Tapado

Para servir a 4 personas, los ingredientes que necesitarás son los siguientes:

- 300 Gramos de Carne de Res Molida

- 2 Tazas de Arroz

- 2 Tazas de Agua

- 1 Cebolla Roja

- 1/2 Taza de Pasas Negras

- 8 Unidades de Aceitunas Negras

- 2 Huevos

- 1 Cucharadita de Ajo Molido

- 2 Cucharadas de Ají Panca Molido

- 5 Cucharadas de Aceite Vegetal

Preparando el delicioso Arroz Tapado

El proceso de preparación se divide en tres partes: Arroz blanco, Huevos Sancochados y Relleno. Aquí están detallados los pasos a seguir en cada fase.

Arroz Blanco: Calienta dos cucharadas de aceite en una olla, dora una cucharadita de ajo, agrega el arroz lavado y las dos tazas de agua con una pizca de sal. Cocina a fuego medio durante 15 minutos y luego a fuego lento durante 5 minutos.

Huevos Sancochados: Cocina los huevos en una sartén con agua hasta que estén cubiertos. Cocínelos durante 8 minutos una vez que el agua esté hirviendo, y luego pélalos.

Relleno: Rehoga la cebolla cortada en cubos en tres cucharadas de aceite durante dos minutos. Añade el ajo y el ají panca, y fríe durante otros dos minutos. Agrega la carne molida, y un cuarto de taza de agua. Cocina a fuego lento durante 5 minutos. Luego, añade las pasas y las aceitunas cortadas en rodajas y cocina durante otros 5 minutos.

Para emplatar, añade el arroz, el relleno y los huevos sancochados en capas y desmolda en un plato plano.

Información Nutricional y Consejos

El contenido calórico del Arroz Tapado es de 741.6 kcal por porción. Si deseas una versión más ligera y vegetariana, puedes sustituir la carne molida por champiñones y verduras picadas.

El Arroz Tapado es un plato ideal tanto para el almuerzo como para la cena y perfecto para cualquier día de la semana.