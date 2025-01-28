Explora la riqueza culinaria del Perú con esta sencilla y tentadora receta de Arroz Tapado. ¡Descubre cómo la combinación de Res molida y arroz puede transformar un plato cotidiano en una verdadera delicia gastronómica!
Ingredientes necesarios para Arroz Tapado
Para servir a 4 personas, los ingredientes que necesitarás son los siguientes:
- 300 Gramos de Carne de Res Molida
- 2 Tazas de Arroz
- 2 Tazas de Agua
- 1 Cebolla Roja
- 1/2 Taza de Pasas Negras
- 8 Unidades de Aceitunas Negras
- 2 Huevos
- 1 Cucharadita de Ajo Molido
- 2 Cucharadas de Ají Panca Molido
- 5 Cucharadas de Aceite Vegetal
Preparando el delicioso Arroz Tapado
El proceso de preparación se divide en tres partes: Arroz blanco, Huevos Sancochados y Relleno. Aquí están detallados los pasos a seguir en cada fase.
Arroz Blanco: Calienta dos cucharadas de aceite en una olla, dora una cucharadita de ajo, agrega el arroz lavado y las dos tazas de agua con una pizca de sal. Cocina a fuego medio durante 15 minutos y luego a fuego lento durante 5 minutos.
Huevos Sancochados: Cocina los huevos en una sartén con agua hasta que estén cubiertos. Cocínelos durante 8 minutos una vez que el agua esté hirviendo, y luego pélalos.
Relleno: Rehoga la cebolla cortada en cubos en tres cucharadas de aceite durante dos minutos. Añade el ajo y el ají panca, y fríe durante otros dos minutos. Agrega la carne molida, y un cuarto de taza de agua. Cocina a fuego lento durante 5 minutos. Luego, añade las pasas y las aceitunas cortadas en rodajas y cocina durante otros 5 minutos.
Para emplatar, añade el arroz, el relleno y los huevos sancochados en capas y desmolda en un plato plano.
Información Nutricional y Consejos
El contenido calórico del Arroz Tapado es de 741.6 kcal por porción. Si deseas una versión más ligera y vegetariana, puedes sustituir la carne molida por champiñones y verduras picadas.
El Arroz Tapado es un plato ideal tanto para el almuerzo como para la cena y perfecto para cualquier día de la semana.