“Pedro Castillo destruyó la Constitución”, afirma decano del Colegio de Abogados de Lima sobre su gestión hasta el golpe de Estado

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

Hoy se conmemoran dos años desde que el expresidente Pedro Castillo, en un mensaje televisado, anunciara su decisión de disolver el Congreso, intervenir en el Poder Judicial y convocar a una asamblea constituyente. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha fijado una fecha para el juicio oral, que podría dar inicio el próximo año. Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, destacó que el breve gobierno de Castillo “destrozó la Constitución”.

En una reciente entrevista con Exitosa, Canelo ofreció un análisis profundo sobre el gobierno de Pedro Castillo y sus efectos duraderos en la política peruana. En su intervención, subrayó que tanto el expresidente como “toda una clase política” han faltado gravemente a la Constitución, poniendo en riesgo las bases del orden democrático del país.

“Lamentablemente, Castillo y toda una clase política lo que han hecho es destrozar la Constitución, que es la carta fundamental, el principio del Estado, y simplemente no les interesa”, precisó.

Pedro Castillo dio un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022.

Falta de institucionalidad durante el mandato de Castillo

En ese sentido, destacó que el gobierno de Pedro Castillo evidenció una seria falta de institucionalidad. Subrayó que esto se vio reflejado en el nombramiento de más de 70 ministros en un periodo tan corto durante su breve periodo en la Casa de Pizarro.

“La institucionalidad se construye con los mejores, basándose en las capacidades de cada uno, y eso no se dio. El simple hecho de contar con tantos ministros en tan poco tiempo demuestra una falta de respeto a la institucionalidad. Recordemos cómo salían los ministros, uno tras otro, después de solo un mes, siempre envueltos en escándalos”, dijo.

Además, denunció una presunta “repartija política” en la asignación de ministerios y cargos públicos, que culminó en el fallido golpe de Estado. Para Canelo, este acto constituye una clara ruptura constitucional, por lo que Castillo deberá rendir cuentas ante la justicia, una vez que el Poder Judicial emita su veredicto.

Alerta sobre presunto uso del poder para favorecer a corruptos

Canelo Rabanal aseguró que la “falta de institucionalidad” en el gobierno de Pedro Castillo ha repercutido en el Congreso, que, según su análisis, busca “capturar” varios órganos autónomos, incluido el Poder Judicial, mediante leyes e iniciativas legislativas que debilitan a estas instituciones.

“Es una consecuencia de la falta de institucionalidad. En esta situación, tanto el Congreso como el Ejecutivo pretenden capturar una serie de órganos autónomos e incluso poderes, como el Poder Judicial, mediante ciertas leyes que buscan restarles fortaleza. Cuando se intenta intervenir la Junta Nacional de Justicia e imponer una reforma constitucional para crear la escuela de jueces, lo que se está haciendo es desconstitucionalizar al país”, sostuvo.

Asimismo, criticó el ambiente del Congreso, indicando que en lugar de un espacio para el debate, se toman decisiones “manu militari”. “Ahí no se discute, no hay un parlamento propiamente dicho. (...) El Congreso, que debería ser el lugar de la discusión, el diálogo y el debate, en realidad no lo es; ahí simplemente es el centro de la consigna”, afirmó.

El Pleno del Congreso aprobó en primera votación una norma que modifica el Código Procesal Penal y limita las funciones de la Fiscalía. (Foto: Andina)

Canelo también se refirió a la ley de crimen organizado, que, según él, beneficia a congresistas con problemas legales y otros grupos involucrados en corrupción. Lamentó que esta legislación también favorezca a delincuentes comunes, sicarios y extorsionadores.

“Noventa congresistas que enfrentan problemas con la justicia y están siendo investigados, aprueban una ley que, finalmente, favorece a los grupos corruptos, incluidos aquellos procesados e investigados por crimen organizado. Estos grupos se benefician automáticamente de esta ley, independientemente de los cambios que se hayan realizado, y como mencioné anteriormente, se beneficiarían, tal como ocurrió. Esta es una clara muestra de cómo algunos usan el poder para beneficiarse. Los casos de Odebrecht, Cuellos Blancos, Cócteles y otros son ejemplos de esto”, indicó.

“También se han beneficiado delincuentes comunes, sicarios, extorsionadores y toda esta lacra que nos está haciendo tanto daño”, agregó.