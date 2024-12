Julio Velarde del BCRP resalta las dos cualidades que necesita el nuevo presidente del Perú

Julio Velarde dio conferencia en ADEX y habló sobre el déficit, la inflación, el crecimiento de Perú y las nueas elecciones. - Crédito Composición Infobae/Andina/Captura de Adex

La Asociación de Exportadores, Adex, organizó la charla magistral “Perú en el escenario global: perspectivas económicas 2025″, donde Julio Velarde Flores, el presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) participó dando su balance sobre la inflación este año, así como alertó sobre el creciente déficit fiscal y las próximas elecciones del 2026.

Velarde reflexionó sobre lo que necesitaría el siguiente presidente del Perú, y resaltó que necesitaría una buena comunicación con los ciudadanos —como se sabe, la actual presidenta Dina Boluarte es criticada numerosas veces por no aceptar entrevistas ni responder a la prensa—. Asimismo, sugirió que el próximo mandatario debería tener empatía con las necesidades de la población.

“Un estadista puede dictaminar medidas impopulares, pero si lo explica de manera clara y empática, llegará a todos los segmentos y regiones del país. Además, tiene que mostrar con hechos su orientación al servicio de los peruanos y convocar gente adecuada para hacer un buen gobierno”, agregó

Julio Velarde cree que la economía necesita reglas claras para su buen funcionamiento, y esto depende del sector político. - Crédito AFP

Crecimiento e inflación

El presidente del BCR señaló que el crecimiento acumulado del Perú durante el siglo XXI superó al de la mayoría de las otras economías de la región. Asimismo, resalto que nuestro periodo de mayor incremento se dio entre el 2005 y el 2013, con un 6,6% de crecimiento. Pero fue a partir del 2014 que este se habría ralentizando: desde entonces al 2019 el crecimiento fue de 3,1%, y para el periodo del 2020 al 2023 fue 0,9% y la proyección al cierre de este año es 3,1%.

“Este 2024, las tasas de variación interanual del PBI son mayormente positivas, con proyecciones optimistas impulsadas por la normalización de condiciones climáticas y el avance del gasto privado. Sectores como el agropecuario, la pesca y la manufactura asociada son claves en esta recuperación”, enfatizó Velarde Flores.

Por el lado de la inflación, el presidente del BCR señaló que Perú tiene la segunda tasa promedio anual más baja de la zona en los últimos 23 años (3%), y solo se encuentra por debajo de Panamá (2%) y supera a gigantes de Sudamérica, como Argentina (27,2%) y Brasil (6,2%).

“Afortunadamente se mantuvo muy cerca del centro del rango meta entre mayo y noviembre. Se espera que alcance un nivel de 2.3% hacia el final del 2024, superior al 2.2% del Reporte de Junio, debido a una reversión más lenta de los choques de oferta”, agregó el líder del BCR.

Velarde dio conferencias en APEC y CADE en las últimas semanas. - Crédito APEC

Déficit fiscal

El presidente del banco central peruano también reveló que no ha sentido alguna presión política al tomar decisiones dentro de su institución, dada la autonomía del BCR. “Así como yo no le puedo decir al ministro de Economía ‘sube tal impuesto, aumenta el gasto’, tampoco se me ocurriría prestar atención si me dice que baje la tasa”, enunció.

Como se sabe, hace unos meses el titular del MEF señaló que Velarde debería atender el pedido de su cartera, de “que sea más proactivo en reducir la tasa de interés real, que es bastante alta. Esto no ayuda a reactivar la economía con la velocidad con la que nosotros quisiéramos. Necesitamos mover más el mercado hipotecario, mover más el mercado crediticio”.

Asimismo, Velarde también se pronunció sobre el déficit fiscal, en tanto Perú tampoco cumpliría la regla para este año. “No podremos convivir con deficit de 4%, porque aumenta la deuda, aumenta la tasa de interés, etc. Lo que nos ha caracterizado los ultimos 34 años, ha sido la responsabilidad fiscal, y eso sumamente importante mantenerlo”, afirmó.

Tras su charla, el presidente del BCRP, recibió también una condecoración por parte de Adex —“condecoración Orden al Mérito Exportador en reconocimiento a su compromiso y contribución a la promoción de las exportaciones peruanas”—.