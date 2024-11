Vasco Madueño, su dura infancia, la reconciliación con Guillermo Dávila y el sueño de ser cantante: “Si mi madre se va, no sirve de nada”

Vasco Madueño brindó entrevista a Infobae Perú.

A sus 23 años, Vasco Madueño cuenta que ya está curtido con la prensa. Conoció desde pequeño la fama y tuvo que soportar los lentes curiosos de los medios de comunicación que querían saber más de su vida tras enterarse de que era el hijo no reconocido del cantante Guillermo Dávila. Después de muchos años, son justamente estas cámaras y micrófonos quienes le tienden la mano para cumplir su más grande deseo, lograr con éxito su evento Sentimiento Peruano, el cual buscar recaudar fondos para el tratamiento de su madre (Jéssica Madueño), quien padece cáncer.

En conversación con Infobae Perú no solo nos expresa lo agradecido que está con la prensa, sino que también nos cuenta sobre el apoyo que viene recibiendo de parte de su padre. El joven, quien tuvo que dejar su carrera musical para trabajar en una cafetería y apoyar a su madre, no suelta su sueño de ser cantante, pero sobre todo, las ganas inmensas de poder compartir sus triunfos junto a ella. “Si mi madre se va, no sirve de nada. No lo quiero disfrutar solo”, indicó.

Ya faltan pocos días para el evento Sentimiento Peruano, el 1 de diciembre en la peña Del Carajo, cuéntame cómo va todo....

Sí, todo está encaminado. Tomás Suárez Vértiz también me ha brindado su apoyo, además de muchos amigos. El evento empezará desde la 1 p.m. Las entradas las pueden conseguir a través de VAOpe.com.

¿Tu madre cómo se siente con este evento?

Ella está con buenos ánimos. Todas las dificultades o pruebas las pasa siempre con buena actitud, es muy guerrera. Está muy feliz por el evento. También va a estar ahí. Voy a sorprenderla cantando un par de temas propios, justo terminando el evento. Son temas compuestos por mí.

¿Cómo estás haciendo con los tiempos, con la cafetería y organizando el evento?

Uff, eso es agotador. Llego a casa muy cansado. Ahorita mismo el cuerpo lo tengo absorbido. Tengo que ir a entrevistas, voy al trabajo y llego a la casa bien tarde, pero es por mi madre, por eso lo estoy haciendo, es mi motivación a seguir adelante. En la cafetería también me están dando las facilidades y les agradezco eso.

Guillermo Dávila y Vasco Madueño hacen un live juntos por primera vez. TikTok

¿Qué pasó con tu sueño de ser cantante profesional?

Eso fue cambiando con los años, sobre todo el año pasado. El 2023 fue un año de muchos cambios, yo sabía que mi madre estaba mal, pero no tanto. Ella vivía en la selva y no me decía nada para no preocuparme. La enfermedad avanzó mientras yo estaba en Lima, ya había compuesto varias canciones. Yo acá tratando de avanzar en mi carrera y ella estaba luchándola. De alguna forma, lo que antes era mi motor que era la música, dejó de motivarme, porque si lo logro, ¿de qué sirve? Si mi madre se va, no sirve de nada. No lo quiero disfrutar solo.

Desde muy niño te enfrentaste a la prensa, ¿cómo fue esa etapa para ti?

Sí, fue muy difícil, sobre todo acostumbrarse. Es duro, realmente es duro, pero es lo que te toca vivir. Así que se tiene que ver como una experiencia que tiene que superarse. Las pruebas hay que superarlas. Al principio es como un shock el hecho de tener las cámaras todo el rato, pero hay un momento que después que todo pasa, sientes muy extraño (risas). Después de estar el foco y luego ya no, me sentía muy raro. No sabía qué sentir al respecto. Nuevamente toca acostumbrarte a la calma.

Ahora has hecho noticia no solo por el evento, sino también por mostrarte más cercano a tu padre, Guillermo Dávila. ¿Cómo te sientes al respecto?

Yo tengo que agradecer mucho a los medios que me están ayudando con la difusión. El live que hicimos con mi padre fue una bonita experiencia. No fue de la noche a la mañana, lo habíamos planeado, conversamos sobre ello. Sabíamos que teníamos que dirigirlo hacia la presentación del evento, pero realmente fue muy espontáneo, y eso lo hizo muy especial. Para mí es muy gratificante sentir su apoyo.

Guillermo Dávila anuncia apoyo a Vasco Madueño. (Foto: Captura de TV)

¿Te estás dando la oportunidad de conocerlo? Ya lo llamas papá...

SÍ, Se siente raro, pero sí. Le digo papá y en algunas ocasiones le digo Guillermo. Es algo que uno se tiene que acostumbrar.

Mucha gente pide verlo en el evento que estás organizando....

Él está apoyando a través de la difusión. Si bien, sí conversamos la posibilidad de que pueda venir, no es tan fácil como parece y yo lo entiendo. Él está en otro país, es otra logística. Comprendo que quieran que se presente, pero es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sin embargo sí se está evaluando. Si no es en esta ocasión, será para más adelante. No tengo problema con ello. Yo estoy muy agradecido con su apoyo, es por el bien de mi madre.

¿Vasco, en algún momento llevarás el apellido Dávila?

Mira, ¿por qué no? Realmente yo diría que sí. Ahora mi mente está enfocada en la presentación, pero más adelante creo que sí. Es todo un trámite, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana.

Permitirás que Guillermo te firme con su apellido, entonces...

Considero que es lo correcto y está bien. Ya el tiempo lo dirá, pero yo digo que sí, ya se verá cuando pase la presentación, yo quiero que todo se enfoque al evento.

Guillermo Dávila confirma que Vasco Madueño es su hijo. (Foto: Instagram)

¿Todo está perdonado?

Mira, mi gran meta ya no es ser un artista famoso o una estrella, sino más bien es estar en paz. Seguiré con la música, es mi herramienta para lograr la paz. Hoy me he liberado de un gran peso que estaba cargando en mi espalda. No hablo de rencores, es como una tormenta que sacude un barco, uno siempre queda un poco mareado por la sacudida. Pero uno tiene que buscar la forma de estabilizarse para apreciar la la calma. Yo estoy en esa etapa.