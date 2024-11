Guillermo Dávila y Vasco Madueño emocionan al hacer un live juntos por primera vez: “Tengo un invitado especial, mi padre”

Guillermo Dávila y Vasco Madueño hacen un live juntos por primera vez. TikTok

Después de años de conflictos entre padre e hijo, Vasco Madueño y el cantante venezolano Guillermo Dávila finalmente tuvieron un encuentro especial en un live, donde compartieron con sus seguidores una emotiva conversación.

Aunque el vínculo entre ambos ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, esta transmisión en vivo mostró un nuevo capítulo en su relación, marcado por el apoyo y la solidaridad en un momento importante en la vida de Vasco Madueño.

El live ocurrió en un contexto especial. Vasco Madueño está organizando un evento benéfico para recaudar fondos destinados al tratamiento que su madre necesita para enfrentar el cáncer. La noble causa se llevará a cabo en la Peña Del Carajo, el próximo 1 de diciembre.

Guillermo Dávila, desde la distancia, expresó su apoyo a su hijo. Si bien es cierto, no confirmó que estará en el evento, resaltó que tiene todo su respaldo en este difícil momento para la familia. Asimismo, le aseguró que se encargará de difundir esta noble causa.

Cabe recordar que el cantante ya había comunicado que estaba presto a apoyar a su hijo. Este live no solo oficializa esta unión, sino también llena de emoción a los fans que siguieron la historia de padre e hijo.

“Este es un live único. Algunas personas podrán imaginarlo, otras capaz no. Es una sorpresa de hecho. Tengo un invitado especial esta noche. Sin más que hablar, vamos a invitar a mi padre”, dijo tímidamente, dando a notar que aún falta fortificar lazos con el cantante.

Vasco ha logrado una conexión cercana con su público desde que su madre, Jessica Madueño, contó su historia a nivel nacional. El cantante y actor se negaba a firmar a Vasco. Después de varios años y hacerse una prueba de ADN, finalmente se comprobó que eran padre e hijo.

Madre de Vasco Madueño lucha contra un cáncer agresivo y él trabaja en cafetería | Magaly TV: La Firme

Seguidores emocionados

Esta unión a través de un live no tardó en generar comentarios. Muchos celebraron esta reunión, resaltando que el motivo vale la pena. “Es un buen hijo, por amor a su madre, tuvo que tragarse su orgullo”, dijo un usuario. “Guillermo sería un golazo que vinieras a cantar con él”, acotó otro.

“Me da tanto gusto Guillermo Dávila, eres mi artista favorito en todas tus novelas. Qué hermoso estar con tu hijo en estos momentos cuando él más te necesita. son dos gotas de agua. Ayúdalo en todo”, “Vasco Madueño, que buen chico eres. Dios te bendiga. A Guillermo le toca apoyar a su hijo en estos momentos”, “Volviste a nacer Guillermo Dávila, te admiro por tu trabajo en las telenovelas y tu música. Tú hijo es igualito a ti”, “Excelente... Dios obra de muchas formas”, fueron otros de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Guillermo Dávila anuncia apoyo a Vasco Madueño. (Foto: Captura de TV)

Guillermo Dávila le confirma su apoyo

Durante la transmisión, Vasco Madueño agradeció a su padre por su apoyo y también aprovechó para contar más detalles sobre el evento benéfico. “Aquí estoy, lo que te quiero decir es que todos tenemos mucha fe que todo te va a salir bastante bien. Estamos para colaborar. Quería que les explicaras a las personas lo que ya empezaste a aser, yo te sigo y te sostengo que debes tener mucha fuerza y mucha entereza con respecto a esto que estás pasando”, dijo Guillermo Dávila en un primer momento.

Además, confesó que tuvo mucho miedo antes de realizar el live, pues empezó a fallarle el Internet. “De repente me falló la comunicación y dije, “Ay, no. Ahora de verdad van a decir que yo no voy a aparecer”, comentó el artista, dejando claro que él sí será parte de esta actividad.

Vasco Madueño y Guillermo Dávila hicieron su primer live juntos

El evento contará con la participación de otros artistas invitados, amigos y personas cercanas al ámbito musical de Vasco, quienes se han unido para respaldarlo en este momento. Los fondos recaudados serán destinados íntegramente al tratamiento oncológico de su madre, y la participación de Guillermo Dávila ha agregado un valor simbólico al evento.