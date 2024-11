La otra cara del Megapuerto de Chancay que se inaugura en Perú: daños a viviendas, golpe al turismo y aumento de tráfico de terrenos en la zona

Mientras el Megapuerto de Chancay se inaugura el 14 de noviembre, dirigentes vecinales afirman y concuerdan que la economía local ha sufrido un detereoramiento en los últimos años. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El Megapuerto de Chancay se inaugura este jueves 14 noviembre en Perú, a, aproximadamente, 80 kilómetros de Lima. Para algunos ciudadanos del llamado ‘norte chico’ del Perú, esto no solo significa tenerlo operando a menos de 30 metros de distancia de sus viviendas, sino que durante su construcción ya han sentido el impacto de tan imponente obra, pues la onda expansiva de una explosión provocó que muchas viviendas presentaran hundimientos. Además del cierre de accesos al mar, aumento de tráfico de terrenos y una grave afectación al turismo en la zona.

“Antes Chancay era como una ciudad donde parecía que el tiempo no transcurría. En el sentido del tráfico de vehículos, lo que tú ves, así no era antes. No veías un carro tan constantemente”, dice Vladimir Cantoral, presidente del Frente de defensa por la dignidad y libertad de Chancay, a Infobae Perú.

La llamada “fidelísima villa” ha sufrido una aparente explosión demográfica, que devendría del gran proyecto de Cosco Shipping Ports Chancay, empresa con capitales mayoritariamente chinos. Pero, si bien solo desde el 2019, la empresa china comenzó a tener presencia en el proyecto (adquiriendo el 60%), este es uno que data del 2007, cuando fue ideado por el contraalmirante Juan Ribaudo.

Organizaciones sociales dieron conferencia de prensa sobre impactos del Megapuerto en Chancay. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

El 2008 se configuró el movimiento “No al megapuerto”, dado que varios ciudadanos chancayanos sufrieron el cambio de su distrito, con daños a viviendas por el movimiento de tierras y modificación del cerro Cascajo y la bahía, hundimientos de vías y una vivienda, aumento de tráfico de terrenos y amenazas violentas como respuesta a las protestas (según ellos mismos denuncian). Esto no solo devino en una sensación general de abandono del Estado, sino también una oposición a la megaobra, que año tras año, ha ido debilitándose, pasando ahora a aceptar que las operaciones chinas convivirán con ellos, pero para lo que piden que se tomen medidas para no afectar la convivencia y economía local.

Ciudadanos preocupados por la economía local

Vladimir Cantoral, el presidente del Frente de defensa por la dignidad y libertad de Chancay, vive en la zona desde que “tiene uso de razón”. Nació en Lima, vivió en Chancay hasta los 17 años, se fue a estudiar a Lima, pero siempre regresaba. Desde 1981 vive en Chancay, pero en sus años no había visto a su ciudad tan afectada.

El ciudadano es parte de la conferencia de prensa con varios dirigentes que buscan visibilizar la “problemática y las afectaciones del pueblo de Chancay desde una visión del ciudadano”, que dice Cantoral que es muy diferente a todo lo que se plantea en Lima. “Estamos viendo un retroceso en la economía. Porque hoy se ha perdido muchos sectores muy importantes para el turismo”, expone mientras suenan algunos carros afuera.

Organizaciones sociales señalan que el circuito turístico ha sido afectado por el Megapuerto. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Para Vladimir todo el circuito que sigue la economía del turismo se ha afectado, ese que tiene su origen en esa afectación del litoral del distrito, que “generaba un movimiento económico a partir de las personas que venían a las playas a distraerse”, como la playa Chorrillos, “histórica para nosotros”.

“Desde que venían a Chancay, y pagan un mototaxi o taxi, hasta el consumo en restaurantes y todo el circuito hotelero, todo ese dinamismo hoy esta sufriendo un estancamiento”, explica entre sonidos de los carros que se filtran y molestan desde afuera del edificio.

Por eso es que él y otros vecinos, que se han organizado en frentes y federaciones, ven con una visión “un poco negativa” lo que se ha generado el desarrollo alrededor del Puerto. “Con la cantidad de vehículos que en su momento, para construcción, han sido ingresando al distrito, se ha afectado el parque automoror. Han impactado en los taxis, que ahora afrontan un tráfico muy fuerte. Antes se podrían dar una cantidad de vueltas, esto ha disminuído, y por ende se han recortado los ingresos de ese gran sector, que ahora demoran más en ganar lo que antes”, ejemplifica Vladimir.

Organizaciones sociales no están en contra de la obra per se, pero en el distrito hay cierto rechazo al Megapuerto. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Mientras, los claxones se hacen aún más fuertes afuera, Vladimir Cantoral alerta que cada impacto afecta a otro sector. “Son esos retrocesos económicos lo que impactan en los negocios como las bodegas, restaurantes, porque pierden poder adquisitivo en le distrito de Chancay. Se genera un estancamiento de la economia local. Así, la grandes proporciones de restaurantes que iban a comprar a los mercados locales también bajan. Todo eso va contribuyendo al retroceso”, formula entre el ruido.

Pesca afectada en Chancay

Luis Herrera Flores, representante de la Federación de pescadores artesanales del norte chico, muestra la playa que está al lado del Megapuerto de Chancay. Herrera sostiene que la especie de tubo enorme que parece pasar por debajo de la playa ha sido instalado ahí para evitar que el mar termine por acabar con esta.

Pero a Luis le preocupa más su propia actividad económica: la pesca. “Antes del Megapuerto uno podía pescar de manera tranquila, y es más, en un tiempo más corto. Hoy tú te vas todo el día y no haces la cantidad de captura de pesca que antes hacía. Esa es nuestra preocupación”, señala. También el vocero del gremio resalta que antes en una jornada de pesca se podía sacar hasta 30 kilogramos, y ahora no sube de 5 kg.

“Es que las playas están siendo trágicamente afectadas, y todas las especies marinas están migrando, y con ellos nos preocupa qué nos queda a nosotros como pescadores, qué vamos a extraer”, explica.

Herrera habla por su federación, de pescadores artesanales embarcados, pero también piensa en los otros. “Los que han estado más afectados por esto, son los pescadores no embarcados”, reflexiona. Estos no tienen posibilidad de moverse más dentro del mar para pescar.

Pescadores habrían visto afectada su economía en los últimos año. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Ante las denuncias, Cosco Shipping respondió sobre los impactos del Megapuerto de Chancay en la zona. Estos señalaron que su Estudio de Impacto Ambiental (y sus modificatorias hasta la MEIA-d aprobada en diciemebre 2020), identificaba las actividades del proceso constructivo que involucrarían interacción con la comunidad, así como las correspondientes medidas de monitoreo, remediación, mitigación y compensación que debían llevarse a cabo.

Indicaron que sólo ha existido “un caso de vivienda que ha sido afectada por una subsidencia y que motivó una respuesta social inmediata con acuerdos privados de reubicación, lucro cesante y compensación tanto con la vivienda directamente afectada como con las colindantes” y que tienen “la más amplia comunicación con todas las organizaciones vecinales representativas con acuerdos debidamente suscritos que abordan diferentes materias, entre ellas la restitución de condiciones de transitabilidad en las vías utilizadas por los vehículos pesados relacionados con la construcción del proyecto portuario.”

Algunas casas fueron afectadas con rajaduras y los vecinos han convivido con los ruidos de la construcción. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Sobre la actividad turística, señala la empresa que desde que se inició la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, no hay información que demuestre que el turismo y la actividad de restaurantes haya disminuido en el distrito. Muestran como un ejemplo que “el Castillo de Chancay continúa siendo el destino turístico preferido de Lima Norte”.

Aclaran que la instalación de la defensa costera – geotubos – ha permitido recuperar espacios públicos y ampliar la playa, a la fecha, la Playa El Puerto cuenta con una extensión amplia y un nivel de arenamiento suficiente, durante todo el año, que permite que pueda ser utilizado como área pública para el desarrollo de distintas actividades deportivas, económicas, turísticas y de esparcimiento para la población chancayana y los visitantes”

Sin embargo, también señalan que “existen naturalmente actividades que están a cargo del gobierno nacional para la implementación de medidas que otorguen cada vez mas seguridad asociada al desarrollo de Chancay”.

Las defensa de Cosco Shipping difiere con las denuncias de los ciudadanos, ya que durante la conferencia de prensa del movimiento ‘Anti APEC’, asociaciones en contra del Megapuerto de Chancay sostienen que esta obra se hizo sin licencia social por parte de la población del lugar y que se ha afectado hasta humedales ecológicos de la zona. “Todo por sacar adelante un proyecto que forma parte de los planes estratégicos de China mediante la llamada “inciativa de la franja y ruta” por razones geopolíticas y comerciales.

“Este proyecto no ha respondido a un plan de desarrollo del Perú y de la población de Chancay. El Estado peruano no tiene una visión estratégica como país ni un modelo de desarrollo planificado”, indicaron.