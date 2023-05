Chancay: video del momento preciso del hundimiento de terreno por obras del megapuerto

Hasta el momento se ha registrado tres viviendas afectadas. Dos de ellas inhabitables tras hundimiento que soprendió a vecinos de Peraldillo.

Vecinos de la zona de de Peralvillo, ubicado en Huaral, denunciaron de manera pública el hundimiento de sus terrenos a causa de las obras realizadas para la creación del megapuerto de Chancay. El incidente se dio a la altura del kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte.

De acuerdo a las declaraciones de la población, las excavaciones realizadas para crear un túnel portuario habría hecho que las pistas, veredas y casas se hundan. Luego de algunas horas, autoridades llegaron hasta el lugar para hacer las evaluaciones correspondientes. La empresa de origen chino, Cosco Shipping anunció mediante un comunicado de prensa que se harán cargo de los daños ocasionados.

Daño del hundimiento en Chancay

El hecho ocasionó que tres casas tengan daños de consideración, y dos sean declaradas inhabitables. Las familias se encuentran en los exteriores sin poder recuperar sus pertenencias y con el temor de que el colapso continúe.

Chancay: calles y viviendas se hunden por obras del megapuerto. (Andina)

Las cámaras de Canal N, mostraron la magnitud del evento y recogieron la indignación y los relatos de las personas.

Uno de los vecinos afirmó haber escuchado durante la madrugada sonidos de explosiones, producto de las actividades que realiza Cosco Shipping para hacer el túnel hacia la bahía de Chancay.

“Entre las 8:55 se escuchó un estruendo de dinamita y a los minutos la casa de mi tía colapsa. Ella (su tía) fue socorrida por los bomberos. Mi tío estaba terminando de desayunar y han salido por la peurta trasera”, reveló uno de los afectados.

Además, señaló que desde hace dos meses solicitaron un plan de contingencia a la empresa constructora, pero que esta mencionó que un escenario de hundimiento “no se iba a dar”. A pesar de las reuniones, hasta ahora, el plan no se les ha entregado.

Según los pobladores un túnel pasaría por debajo de sus casas, lo cual habría debilitado la base del lugar.

Chancay se hunde por obra de megapuerto. (Emapa Chancay)

Cosco Shipping se pronuncia por el hundimiento ocasionado en Chancay

Luego del derrumbe de algunas viviendas y daños ocasionados a la vía pública, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. se pronunciaron al respecto e indicaron que el incidente de “subsidencia en el proceso de construcción”, ocurrido alrededor de las 9:00 horas no ha ocasionado daños personales.

Asimismo, agregaron que lamentan profundamente los inconvenientes ocasionados a raíz del incidente y que asumirán la responsabilidad de las acciones necesarias para reparar el daño ocasionado. Afirmaron que se comunicadon con la Autoridad Portuaria Nacional y los líderes de la comunidad. La investigación para determinar las causas ya habría iniciado.

Hundimiento de pistas y casas en Chancay por obras de megapuerto. (Captura)

Vecinos denuncian fuertes sonidos por parte de la empresa

“A la 1 am nuestros niños se levantan despavoridos por los esstruendo y no solamente por el sonido [...] sino por el tema vibratorio [...] Es tan eminente que no podemos controlarlo”, dijo uno de los vecinos. Pidieron a las autoridades verifiquen y supervisen a las empresas para el cumplimiento de la norma y del impacto ambiental y social.

Los chancayinos esperan el pronunciento de las autoridades en cuanto a la reubicación de los residentes de las viviendas afectadas.