Jossmery Toledo recuerda amorío con Paolo Hurtado: “Siempre será mi cruz, pero no me arrepiento”

Jossmery Toledo recuerda amorío con Paolo Hurtado. Instagram.

Jossmery Toledo, expareja del futbolista Paolo Hurtado, se pronunció acerca de unas recientes imágenes donde el futbolista aparece bailando de manera muy cariñosa con la que todavía es su esposa Rosa Fuentes en el cumpleaños de su hijo menor.

La expolicía ha sido contundente al hablar de su pasada relación con el deportista en una entrevista con un diario local. Jossmery Toledo aseguró que Hurtado siempre será “una cruz” en su vida, en referencia al doloroso final de su romance.

“Es como una cruz o mochila, pero... que les vaya bien, nada más”, comentó al diario Trome.

A pesar de la carga emocional que esto representa, la modelo afirmó que no se arrepiente de sus decisiones y sostuvo que no da segundas oportunidades, en medio de rumores sobre una posible reconciliación entre el jugador y la madre de sus hijos, Rosa Fuentes.

Jossmery asegura que no tiene comunicación con ‘El Caballito’

La modelo reveló que la gente le sigue preguntando por Hurtado, a quien describe como una “mochila” que carga, aunque le desea lo mejor. Al ser consultada sobre si cree que un hombre infiel puede cambiar, Toledo fue tajante:

“No, no creo que alguien que ha sido infiel cambie”. Agregó que, en su caso, no perdonaría una infidelidad y que no mantiene ningún tipo de comunicación con él, optando por un “contacto cero” con Hurtado y con personas de su pasado.

Además, Toledo reflexionó sobre cómo las relaciones se ven afectadas por la infidelidad, afirmando que en su caso una reconciliación no funcionaría. Agregó que no es de las personas que perdona o regresa con una expareja.

“Siempre tendría la traición en mente, especialmente en las peleas; preferiría conocer a otra persona”, afirmó, añadiendo que hay “muchos hombres en Perú y en el mundo” que valen la pena conocer.

Cuando se le preguntó si considera a Paolo Hurtado un error en su vida, Toledo respondió sin titubear que no, ya que cada experiencia le ha servido para aprender y crecer. A pesar de describir al futbolista como su “cruz”, dejó claro que siempre contestará con serenidad cada vez que le pregunten por él.

“No me arrepiento de ningún error porque de los errores se aprende”, dijo muy segura al diario Trome.

Sobre su vida sentimental actual, Toledo aseguró estar “súper tranquila”, enfocada en sus metas y sus planes de viaje. Aunque tiene algunos pretendientes, enfatizó que ahora es más cuidadosa y selectiva a la hora de entablar relaciones, dando prioridad a su crecimiento personal.

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado: Fiscalía desestima acusación de la modelo, según informó Claudia Zumaeta. | captura/América TV/Difusión

¿Qué dijo Jossmery Toledo de la posible reconciliación?

Jossmery Toledo comentó acerca de la posible reconciliación entre su expareja Paolo Hurtado y su esposa Rosa Duentes.

“Que viva el amor, lo aplaudo”, comentó en un inicio luego que le mostraron las imágenes del baile entre los mencionados para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Tras ello, mencionó que no tiene nada que opinar respecto a ese tema, pero destacó que conoce a más gente que se ‘hace la ciega’ en referencia a Fuentes.

“Que viva el amor como quiera, si son liberales, si no son liberales, a cada uno sabe con quién se mete. No tengo que decir nada la verdad, porque hay muchas chicas que pasan lo mismo. Mis amigas también se hacen las ciegas”, señaló.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes reaparecen juntos: difunden imágenes de ambos disfrutando y bailando | Willax

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes aparecen bailando

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes habrían retomado su matrimonio según el programa ‘Amor y Fuego’ que mostró el pasado martes 29 de octubre un video donde se puede ver al popular Caballito y la madre de sus tres hijos en la celebración del primer año de su último hijo.

Luego de la fiesta infantil, la pareja tuvo show de salsa, en donde no dudaron en bailar pegados y hasta abajo. Según las imágenes, se ve a Paolo sin polo y meneando el cuerpo frente a la madre de sus hijos, quien tampoco se inmuta y se muestra alegre en este momento. Este detalle evidenciaría que se habrían reconciliado.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes reaparecen juntos: difunden imágenes de ambos disfrutando y bailando

Cabe resaltar que no es la primera vez que se lucen juntos en una reunión social, ya que en julio pasado fueron captados en Trujillo. Según informó el portal Instarándula, tanto Fuentes como Hurtado participaron del evento de forma amistosa y mostraron una actitud cordial durante toda la celebración.

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se lucen juntos en Trujillo en medio de rumores de una reconciliación. Instarandula.