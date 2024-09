Carlos Carlín habla por primera vez sobre su orientación sexual: “Soy una ameba, he probado todas las cremas”

En una reciente entrevista para Magaly TV La Firme, espacio emitido el jueves 5 de septiembre, el actor peruano Carlos Carlín decidió responder sin ningún problema temas sobre su vida personal, incluyendo su sexualidad.

Carlos Carlín ha mantenido una trayectoria notable en el mundo del entretenimiento en Perú, siendo recordado principalmente por su papel en el icónico programa Pataclaun, donde interpretaba a Tony, un personaje con el que muchos peruanos crecieron. A lo largo de los años, ha demostrado una gran versatilidad como actor de teatro y televisión, incursionando también como presentador de su propio programa de entrevistas, Wantan Night.

A pesar de su fama, Carlín ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada. En la entrevista con Magaly Medina, el actor reconoció que su privacidad ha sido un refugio que ha protegido a lo largo de los años, aunque en esta ocasión decidió abrirse un poco más sobre ciertos aspectos, como su vida amorosa y sexual, siempre desde un enfoque humorístico y despreocupado.

En principio, indicó que no descarta ser papá, sin embargo, no encuentra a la persona indicada. Esta afirmación llevó a la pregunta sobre la orientación sexualidad del actor, quien lejos de mantenerse esquivo, respondió sin ningún reparo y fiel a su estilo: “Soy una ameba, yo he probado en mi todo. Tengo 53 años de edad y ahora soy una ameba”.

Carlos Carlín se refiere a su orientación sexual. Magaly TV La Firme

Esta frase, cargada de humor, dejó abierta la interpretación sobre sus gustos en la intimidad, sin definir claramente una etiqueta sexual. “¿Eso quiere decir que eres bisexual?”, le consultó el periodista. “Si quieres ponerle un término, puedes ponerle el término que quieras. He probado todas las cremas, lo he dicho toda la vida, además”, respondió Carlos Carlín.

El término “ameba” se refiere a la persona asexual, que no experimenta atracción sexual y/o no desea contacto sexual. Mientras que la frase “he probado todas las cremas” sugiere que ha explorado diferentes experiencias sin limitaciones. Una manera bastante particular que usó Carlos Carlín para hablar de su orientación sexual.

Prepara unipersonal íntimo

En el informe de Magaly TV La Firme, el actor explicó que hoy en día se encuentra centrado en su trabajo, además de su dos mascotas, con quienes vive y encuentra la compañía que necesita, alejando de las personas. Como se recuerda, en muchas ocasión, Carlos Carlín ha señalado que es amante de su soledad y el estar consigo mismo, alejado de las multitudes.

Carlos Carlín también está preparando un unipersonal escrito por él, donde no dudará en volcar todas sus experiencias personales. “Soy yo contando historias de mi vida que no he contado”, indicó el artista sobre Rudo, su espectáculos.

Carlos Carlín anuncia que presentará unipersonal. (Captura: Magaly TV La Firme)

La entrevista generó diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Muchos espectadores aplaudieron la forma en que Carlos Carlín abordó un tema tan personal de manera relajada y divertida, elogiando su autenticidad y su capacidad para hacer reír mientras discutía un asunto delicado.

La broma de Carlos Carlín a Johanna San Miguel sobre ‘Queca’

Carlos Carlín aún conserva su amistad con los integrantes de Pataclaun, sobre todo con Johanna San Miguel, con quien ha vuelto ha trabajar y no duda en hacerla presa de sus características bromas. En una reciente entrevista con Infobae Perú, el actor señaló que no está en sus planes darle vida nuevamente a su entrañable personaje ‘Tony’.

Sin embargo, no dudó en referirse al hecho que su gran amiga haya decidido nuevamente ponerse en la piel de ‘Queca’. “Lo veo muy bien. Johanna tuvo la inteligencia de hacer de este personaje cuando tenía 30 años, hacer este personaje de vieja. Y ahora que...(risas), ya es una mujer más grande, lo puede seguir haciendo”, dijo entre risas.

“¿Quieres decir que calza? (Risas) No, Johanna está perfecta, está intacta. Está igualita que cuando hacíamos la serie”, respondió Carlín con un tufillo sarcástico.

Carlos Carlín y Johanna San Miguel conservan su amistad después de años. Difusión / Latina TV