Andrés Hurtado ‘Chibolín’ podría acogerse a la colaboración eficaz, según su abogado

Apelación para revocar prisión preventiva de Andrés Hurtado se vería en 15 días. Foto: Andina

Elio Riera, abogado del presentador de televisión, Andrés Hurtado, no descartó la posibilidad de que su patrocinado se acoja a la colaboración eficaz si es que se rechaza su apelación a la prisión preventiva. Riera indicó que este recurso debería resolverse en un plazo de dos semanas y se mostró esperanzado de que el Poder Judicial acepté que el también conocido como ‘Chibolín’ sea investigado en libertad.

“En 15 días hábiles debería de llevarse a cabo ya la audiencia de apelación de prisión preventiva, tengo muchas expectativas con respecto al fallo, más aún porque el razonamiento que usted ha expuesto, permite evidenciar que no es necesario que una persona esté presa”, señaló en diálogo con Exitosa.

Andrés Hurtado fue detenido en una clínica - crédito Andina

Riera recordó que pese a que nunca se descartó la colaboración eficaz, existen otros recursos que podría presentar para pedir la liberación de Hurtado.

“Podríamos utilizar una garantía constitucional, un habeas corpus, podríamos acudir a la Corte Suprema, podríamos solicitar una cesación de prisión preventiva. (¿El señor podría cogerse a la colaboración eficaz?)Es que yo nunca lo he descartado, pero por el momento estamos centrados en la apelación. Esa audiencia será muy importante y confío en que vamos a ganar”, adelantó.

Asimismo, indicó que una vez que se resuelva la apelación, sea cual sea la decisión del Poder Judicial, evaluarán cuáles serán las siguientes acciones a tomar y confirmó que será Hurtado quien decida en qué momento se acoge a la colaboración eficaz.

“En el primer medio, como tal, la posibilidad está latente (sobre ser colaborador eficaz) y el señor Andrés Hurtado podrá decir en el momento que él considere pertinente optar por confesión sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz, lo que permita la ley. Por el momento estoy abocado a la prisión preventiva”, explicó.

Cuestionamientos

Pese a que el letrado reconoció la trayectoria y el trabajo del juez Juan Carlos Checkley Soria, cuestionó que la medida de prisión preventiva solo haya sido para ‘Chibolín’, mientras que en el caso de la fiscal Elizabeth Peralta e Iván Siucho se les dio comparecencia con restricciones.

Es más, para Riera, el hecho de que Iván Siucho haya salido del país y en este momento se encuentre de viaje en Europa, prueba que Andrés Hurtado ya no debería seguir en prisión.

Iván Siucho ya no cuenta con impedimento de salida y pudo viajar a Europa. Foto: captura RPP

“Si el señor está de viaje en Europa y la otra parte (Elizabeth Peralta) está en su casa, ¿entonces, el señor Andrés Hurtado también es necesario que esté preso? ¿No puede estar en su casa para que Fiscalía investigue? Ese es el razonamiento que yo he expuesto y considero que es importante que la Sala lo tenga en cuenta. Si el señor como tal ha viajado y no hay ningún peligro, entendería que no es necesario que el señor Andrés Hurtado esté preso para que la Fiscalía lo investigue”, comentó.

Noticias

Riera también criticó que la investigación y posterior prisión preventiva contra Andrés Hurtado haya surgido a partir de una entrevista en televisión a Ana Siucho, ya que consideró que no es un medio probatorio que tenga suficiente sustento para esta medida.

“Con una noticia periodística, sin tener mayores elementos, la jurisprudencia que se está creando está mal. Yo respeto mucho al doctor Checkley, es uno de los jueces más garantistas que existe en el día de hoy. Sin embargo, con respecto a esta resolución me tengo que apartar, además de ser mi labor de abogado, criticarla respetuosamente como tal porque considero que no hay proporcionalidad”, comentó.

Andrés Hurtado cumple una medida de 18 meses de prisión preventiva. Foto: captura Panamericana

También desmintió los reportajes que indican que Hurtado tendría una actitud engreída y déspota con los otros internos del penal de San Juan de Lurigancho.

“Él está en la cárcel, pabellón 5. Está mal, evidentemente, anímicamente. No le falta el respeto a ningún interno. Yo he estado ahí dos o tres días seguidos. Considero que ya es hacer escarnio de algunos colegas de usted. Considero que eso está mal”, lamentó.