Niegan actitud déspota de Andrés Hurtado en el penal de Lurigancho: su relación con los otros presos “es buena”, dice su abogado

El conductor de televisión Andrés Hurtado, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Lurigancho, fue señalado por su supuesta actitud déspota y prepotente tanto con el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como con el resto de internos. Sin embargo, su abogado, Percy Sampén, salió a defenderlo y aclarar que ‘Chibolín’ mantiene una buena relación con sus compañeros de pabellón.

El letrado del Estudio Elio Riera se contactó con el programa Amor y Fuego, de Willax TV, y desmintió que Hurtado tenga una relación complicada con los otros reos del establecimiento penitenciario.

“El señor Andrés tiene una buena relación con los internos del pabellón donde está internado. Te puedo ratificar que es bastante buena por lo que he podido apreciar, me parece muy extraño que eso haya salido en un programa dominical”, sostuvo.

Asimismo, expresó su extrañeza por el hecho de que Panorama, dominical del canal donde trabajaba Hurtado, emita dicha versión, la cual “no se ajusta a la verdad”. Cabe recordar que un reportaje de dicho programa reveló las formas toscas con las que se relacionaría el investigado con otros presos.

Andrés Hurtado se negó a recibir visitas de las madres de sus hijas en el Penal de Lurigancho

“Somos bastante optimistas”

El abogado Sampén indicó que tanto su representado, como el equipo legal se encuentran “bastante optimistas” respecto a que Hurtado pueda salir pronto en libertad.

Dijo esto en relación con la confianza que el exconductor de televisión habría mostrado sobre no quedarse “mucho tiempo” en el penal, al momento de colocar solo el nombre de su asistente personal en la lista de visitas.

Cambio en actitud de Andrés Hurtado

El último domingo se emitió un reportaje en el que se mostraba como la actitud temerosa e inquieta de Andrés Hurtado dio un giro al exigir al personal del INPE un trato diferenciado. Según el dominical de Panamericana, el cambio en su comportamiento se evidenció a partir del jueves pasado, cuando, desde su celda, solicitó ir a la clínica penitenciaria, establecimiento ubicado a dos cuadras de su pabellón, que ofrece atención médica las 24 horas y donde se encuentran los internos con tuberculosis.

Los internos aprovecharon la aparición del actor cómico para saludarlo y hacer burlas. “Hola, Chibolín, ¿cómo estás, Chibolín?”, comentaban los reos entre risas y comentarios despectivos mientras Andrés Hurtado caminaba por los pasillos. La respuesta del presentador, según fuentes del dominical, fue: “¿Qué le pasa a estos pobres?”

No solo su relación con sus compañeros sería complicada, sino que también con las reglas, ya que aunque él puede incluir diez personas en la solicitud de visitas, Hurtado solo anotó el nombre de Damaris Moreno Sánchez, su asistente personal, optando por no utilizar el resto de espacios, argumentando que “no me quedaré mucho tiempo aquí”.

EE.UU. podría solicitar extradición de Hurtado

El abogado procesalista Claudio Cajina comentó que existe la posibilidad de que Estados Unidos emita un pedido de extradición contra Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por estar implicado en una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.

La oferta de dos agentes de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) de compartir información relevante con la Fiscalía peruana sobre Jossety y Génnesis Hurtado, hijas del presentador radicadas en el país del norte, podría significar, para el abogado, que Estados Unidos tenga un interés en solicitar al Perú que entregue a Andrés Hurtado.

“EE.UU. podría pedir que Perú entregue al connacional (...) y la otra alternativa es que, con la información que se generen en las investigaciones de las autoridades estadounidenses, alimentar los procesos que en el Perú se están llevando. Esa es una decisión soberana de cada país”, sostuvo en una entrevista con Exitosa.

Subrayó que en el país norteamericano las reglas de competencia son exigentes y que cualquier delito cometido es perseguido, lo que podría resultar en que Hurtado también sea juzgado allá.