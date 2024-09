Andrés Hurtado no se acogerá a la colaboración eficaz “por el momento”, según su abogado

Fuente: Latina

El abogado Elio Riera, quien se acreditó recientemente como defensa legal del presentador de televisión Andrés Hurtado, descartó este martes que su patrocinado se acoja a la colaboración eficaz “por el momento”, aunque aseguró que coopera con la Fiscalía al entregar información en torno a una presunta trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

“Por el momento lo tengo que descartar, porque estamos asumiendo una posición de defender brindando toda la información al representante del Ministerio Público. El fiscal viene desarrollando de manera normal el proceso, por lo menos de lo que he podido advertir ayer y hoy”, dijo en una rueda de prensa.

Riera, quien anteriormente defendió al fallecido exdictador Alberto Fujimori, detalló que Hurtado debió acudir esta mañana a prestar su declaración, pero solicitó un cambio de fecha debido a su reciente asunción del caso. “Como ustedes comprenderán, he asumido el día de ayer la defensa motivo por el cual muy respetuosamente solicité al fiscal que sea el día de mañana y accedió a proporcionarme toda la información que obra conmigo”, señaló.

“Corresponde analizarlo el día de hoy y mañana hacer la diligencia a las tres de la tarde. Tenemos que acudir con el acto de investigación. Particularmente, no tengo ningún temor; si el señor fiscal plantea una medida de esa magnitud (requerir prisión preventiva contra el conductor), la defensa tendrá que defenderla como corresponde”, agregó al mencionar que se reunirá con su cliente para preparar su comparecencia ante el Ministerio Público.

Andrés Hurtado detenido en clínica. (Video: Latina)

Riera resaltó la buena salud de su cliente y detalló que fue contactado por su entorno familiar. “Recibí una llamada de la familia, recibí un mensaje del señor Andrés y luego de conversar como tal, decidí asumir el encargo y el rol de liderar su defensa. Por el momento se encuentra bien, en mejor estado de salud. He tenido comunicación con la familia, pero por respeto no puedo mencionar acá”, anotó.

La figura televisiva fue detenida preliminarmente este jueves por la noche en una clínica de la avenida Las Artes, en San Borja, a pedido del fiscal Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. La medida, ejecutada por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirección Antidrogas (Dirandro), se extenderá por siete días.

Su antiguo representante legal, Julio Rodríguez, se encontraba en una entrevista en vivo cuando ocurrió el arresto. “Ni siquiera tengo aún las carpetas fiscales, hemos solicitado que nos envíen las copias correspondientes para vislumbrar el panorama completo (...) Me he topado con un Andrés Hurtado convaleciente, eso es parte por lo que él no había acreditado antes un abogado, recién hemos tenido oportunidad de conversar”, dijo. Horas después, renunció al caso.

En desarrollo.