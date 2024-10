Brunella Torpoco deslumbró junto a estrellas de la salsa internacional en Puerto Rico

Brunella Torpoco deslumbró en Puerto Rico.

Brunella Torpoco, una de las promesas más destacadas de la música salsera peruana, dio un gran paso en su carrera internacional al presentarse por primera vez en Puerto Rico, uno de los escenarios más importantes para los artistas del género. La cantante tuvo la oportunidad de compartir tarima con grandes exponentes de la salsa como Víctor Manuelle, El Gran Combo de Puerto Rico, José Alberto “El Canario” y Manolito Rodríguez, en el reconocido festival “Salsa en el Parque”. Este evento, celebrado ante un público mayoritariamente boricua, ha sido plataforma de estrellas consagradas como Óscar D’León y Gilberto Santa Rosa en ediciones anteriores.

“Estoy viviendo un sueño. Llegar a otro país y recibir el cariño de la gente es una bendición. Es un primer paso, con mucha humildad y respeto se lo dedico a mi familia y a todo ese público que me apoya”, expresó emocionada Brunella Torpoco, quien fue invitada de honor por Manolito Rodríguez, un reconocido sonero internacional. La cantante peruana agradeció el respaldo y destacó lo que significa para ella representar a su país en un evento de tal magnitud.

Para Brunella, este debut marca el inicio de una proyección internacional, un objetivo que ha venido trabajando arduamente desde sus inicios en la escena local. “Para cualquier cantante de salsa que busca un espacio en el mercado internacional, pisar una tarima con grandes de la música es un honor y privilegio. Me siento bendecida”, resaltó la joven artista, quien no ocultó su admiración por los artistas con los que compartió escenario. La presencia de Brunella en este festival no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al talento emergente peruano que está ganando terreno en la salsa a nivel global.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Raphael Ithier, director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, la agrupación más emblemática de la salsa boricua, felicitó personalmente a Brunella. Con 98 años de edad, Ithier, recientemente honrado como doctor honoris causa por una universidad puertorriqueña, ofreció unas palabras de aliento a la joven cantante.

“De ti podrán decir muchas cosas, pero que sigan hablando, porque llegar aquí es un mérito. Nunca te olvides de dónde empiezas y ten los pies bien puestos sobre la tierra. Te va a ir bien”, comentó Ithier, reconociendo el esfuerzo y talento de la salsera peruana.

La presencia de Torpoco en Puerto Rico refuerza su posición como una de las voces más prometedoras del género, y su participación en este festival abre las puertas para futuras colaboraciones con artistas de renombre. La recepción del público boricua fue cálida, y Brunella aprovechó para compartir su gratitud por el apoyo recibido en este importante paso de su carrera.

Brunella hizo colaboración con Pamela Franco

Brunella Torpoco sigue sumando éxitos en su carrera, no solo con su debut internacional, sino también con el lanzamiento de su nuevo videoclip “Dile la verdad”, una colaboración junto a la cantante Pamela Franco. La canción, que ha comenzado a sonar con fuerza en las radios peruanas, se ha convertido rápidamente en tendencia, consolidándose como otro hit en la trayectoria de la salsera. Brunella se mostró entusiasmada por la acogida de esta nueva entrega y aseguró que sigue enfocada en llevar su música a nuevos horizontes.

Brunella Torpoco hizo colaboración con Pamela Franco.

Este éxito no es casualidad. Brunella ha trabajado incansablemente para hacerse un nombre en la escena musical y, con cada nuevo proyecto, reafirma su compromiso con el género que la ha visto crecer. Su colaboración con Pamela Franco es una muestra de su versatilidad y capacidad para conectar con diferentes públicos, lo que le augura un futuro prometedor en la salsa tanto a nivel local como internacional.

Con su reciente éxito en Puerto Rico y su creciente popularidad en el mercado peruano, Brunella Torpoco se posiciona como una de las figuras más importantes de la nueva generación de salseros peruanos que buscan dejar huella en la música internacional.