Implican a Andrés Hurtado y exjefa de Migraciones en otra trama de favores para beneficiar a futbolista argentino

Fuente: Willax

El conductor de televisión Andrés Hurtado gestionó la nacionalidad para Tiago Cantoro, hijo del futbolista Mauro Cantoro, quien lo buscó para obtener el trámite en tiempo récord, debido a su cercanía con Roxana del Águila, exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Según un informe difundido este lunes por el programa Beto A Saber, este nuevo presunto caso de tráfico de influencias derivó en una resolución firmada por el expresidente Francisco Sagasti (2020-2021) y el exministro de Educación, Ricardo Cuenca. El documento dispuso “otorgar la nacionalidad peruana por naturalización a Tiago” y disponer que Migraciones lo “inscriba en el registro respectivo y le extienda el título de naturalización”.

La televisora difundió una fotografía en la que aparecen Mauro Cantoro y su hijo, junto con la exjefa de Migraciones y su esposo, Aleska Petrovic, quien según el reportaje también se nacionalizó de manera exprés. Otra imagen mostró una cena en un restaurante de la Costa Verde, en la que coincidieron Hurtado, su hija y los Cantoro. Posteriormente, el futbolista acudió al programa Porque hoy es sábado con Andrés y recibió un homenaje. El programa salió del aire tras revelarse esta presunta trama de corrupción.

Beto a Saber se comunicó con Mauro Cantoro y, aunque inicialmente contestó el teléfono, al ser consultado sobre si conocía a Roxana del Águila, colgó. “Después de tantos días, hemos entendido cómo funcionaba este esquema: hacemos negocios, intercambiamos favores, todos salimos felices y luego van al estudio de Porque hoy es sábado con Andrés, les rinden homenaje y les agradecen por los servicios prestados”, dijo el periodista Beto Ortiz.

Fuente: Willax

Caso Siucho

La semana pasada, en el mismo programa, la médica Ana Siucho había revelado que su hermano, el futbolista Roberto Siucho, necesitaba con urgencia viajar a China y debía agilizar su proceso de desnacionalización, ya que ese país no acepta la doble nacionalidad. Por ello, contactó a Hurtado, quien se jactaba de tener “mucha influencia” en entidades del Estado.

“Cuando Roberto le comenta lo que necesitaba hacer, Andrés le dice: ‘No te preocupes, anda un día a mi casa y solo lleva un Don Perignon’. Le presenta a Roxana del Águila y ella le ayuda en el proceso para que deje de ser peruano y logre ser chino”, relató Siucho. “Él fue donde Andrés Hurtado un lunes, y el jueves o viernes dejó de ser peruano, lo logró en tiempo récord”, agregó.

De acuerdo con la acusación, Roberto agradeció la ayuda y preguntó cuánto debía por el favor, a lo que Hurtado respondió: “Nada, porque a mí no me costó”. Sin embargo, agregó: “Cuando te necesite para mis labores sociales, no me des la espalda”. Roberto accedió, siempre según ese testimonio. A las semanas, la figura televisiva se comunicó con el futbolista para pedirle ayuda social: “No quiero decir la cifra exacta, pero fue una cantidad fuerte que dio mi hermano”, indicó.

Fuente: Canal N

“Mi hermano, para ese entonces, ya no estaba en el Perú. El señor Andrés le pedía colaboraciones continuamente. Fue constante, tan es así que Roberto le dice: ‘Tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero tengo un carro que no uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero’. Esa fue la razón por la cual el carro, un BMW, pasó a Andrés Hurtado. No fue una delicadeza; ese carro está valorizado en hasta 33 mil dólares”, agregó.

La exjefa de Migraciones ha participado en el programa de televisión conducido por Hurtado y hasta lo ha condecorado. Los Siucho, en tanto, enfrentan un proceso por lavado de activos. Otra de las implicadas en esta trama es la fiscal Elizabeth Peralta, especializada en lavado de activos, quien habría participado en la recepción de un millón de dólares solicitados por Hurtado para la devolución de un cargamento de oro incautado. La magistrada reconoció ser amiga de la figura televisiva, pero aseguró que fue utilizada.

La figura televisa, quien se encuentra no habido y enfrenta una orden de impedimento de salida por 15 días, también afirmó haber organizado fiestas para jueces. Sin embargo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, anunció que ha enviado una carta notarial para exigirle que desmienta esa información; de lo contrario, procederá con las acciones legales correspondientes.