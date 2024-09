“Me utilizó”: Fiscal Elizabeth Peralta rompió su silencio sobre vínculos con Andrés Hurtado y reunión con Iván Siucho

Fiscal rompió su silencio sobre vínculo con Andrés Hurtado. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Luz Elizabeth Peralta, fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, rompió su silencio. En entrevista con Contracorriente, la abogada reconoció haber tenido una amistad con el conductor de televisión Andrés Hurtado, pero negó estar implicada en presuntos tráficos de influencias. Aseguró sentirse “indignada” y afirmó que fue utilizada por el excómico.

“Lo conocí en el 2015, por medio de una amiga, pero han dejado de ser amigos hace año y medio por ‘ciertas cosas’ no relacionados a su carrera. No sabía (de sus vínculos con Vaticano), pero sí me dijeron: ‘Él es proxeneta’. Pero nunca pensé nada malo”, reveló en el dominical.

Peralta también negó cualquier vínculo con Iván Siucho y subrayó que la fotografía en la que aparece junto a él fue producto de una “emboscada” organizada por el presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. Comentó que fue invitada a la casa de Hurtado sin saber que encontraría allí a los señores Siucho, indicando desconocer que estaban siendo investigados.

“Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: ‘Vente a mi casa’. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado”, manifestó.

Asimismo, se refirió a la reciente de Ana Siucho, quien expresó que Hurtado le había solicitado un millón de dólares para gestionar la devolución de 100 kilos de oro incautados a Javier Miu Lei. La fiscal corrigió la cifra, indicando que eran 200 y negó estar implicada. Aclaró que no tenía la potestad de devolver dicho material incautado.

“Jamás recibí un sol por parte de ese señor. Y tampoco nunca me pidió un favor. Tengo más de 40 años en el Ministerio Público, tengo una trayectoria impecable y nunca he estado metida en escándalos. La incautación que dice la señorita (Ana Siucho) es de 100 kilos, pero fueron 200 y eso lo hizo la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía de Medio Ambiente de Trujillo”, añadió.

Fuente: Beto A Saber / Willax

Como se recuerda, de acuerdo a la empresaria, la magistrada, a quien Hurtado llamaba “la madre”, apareció en el caso cuando Javier Miu Lei, primo de Ana y gerente de mineras, solicitó la intervención de la figura pública debido a su cercanía con funcionarios del Estado. “Javier quería que lo ayude en un proceso por lavado de activos (en el que estaba incurso). Mi hermano le hace la consulta al señor Andrés, nuevamente porque se jactaba de sus influencias, y él dice ‘claro que sí, vamos a conversar’. Andrés lo apodó ‘Chifa’”, explicó.

“La primera conversación se produjo entre Andrés y mis hermanos porque (...) seguramente tenía miedo de que lo vayan a grabar o filmar. Utilizó a mis hermanos como intermediarios entre él y el ‘Chifa’. (...) Incluso mi primo, además del proceso de lavado de activos, tenía una fuerte carga incautada de oro. Pueden ser más o menos 100 kilos. Oh, sorpresa, en el 2022 le devolvieron la carga”, señaló.

De acuerdo con la médica, la magistrada jugó una pieza clave para que se ejecutara la devolución del cargamento. “Es el segundo caso en la historia peruana que se había devuelto la carga de oro incautada. (De por medio) hubo aproximadamente un millón de dólares. Andrés pidió en dos partes. (...) Se lo entregan a uno de mis hermanos y mis hermanos le hace llegar, no sé si al señor Andrés o a algún encargado del señor Andrés”, agregó.