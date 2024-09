¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Perú? Conoce lo que opinan sobre el país sudamericano

Más de 2 millones de 'me gusta' en menos de 24 horas muestran el impacto duradero de Perú en la percepción global, desde sus ruinas incas hasta sus delicias culinarias. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

En el centro de América del Sur, frente al océano Pacífico, se encuentra un país con 24 regiones y una provincia constitucional que viene conquistado el paladar, el corazón y la memoria de muchos alrededor del mundo: Perú. Una tierra de paisajes milenarios, culturas vibrantes y maravillas naturales que sigue despertando la curiosidad global.

La pregunta “¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Perú?”, lanzada en la red social X - anteriormente conocida como Twitter - por la cuenta World of Statistics, desencadenó una gran cantidad de respuestas. En menos de 24 horas, acumuló más de 2 millones de “me gusta” y cerca de mil comentarios. Cada reacción capturó fragmentos del imaginario colectivo sobre este país sudamericano.

Uno de los comentarios más recurrentes evocó a Machu Picchu, la icónica ciudadela inca, cuya majestuosidad parece desafiar la lógica al ubicarse en lo alto de los Andes. Este Patrimonio de la Humanidad, en conjunto con Cusco, sigue siendo uno de los primeros pensamientos al mencionar Perú, pues encarna la mística de una civilización que dejó un legado arquitectónico y cultural incomparable.

La ciudad imperial, con su sinergia entre lo moderno y lo ancestral, mantiene viva la herencia de sus primeros habitantes, siendo además la puerta de entrada a una de las maravillas del mundo.

La gastronomía peruana y sus maravillas naturales

Tres platillos peruanos entre las recetas más buscadas en Internet este 2023 | Foto composición: Infobae Perú.

Sin embargo, no solo la historia inca domina las primeras impresiones sobre Perú; su gastronomía también cobra protagonismo, descrita por algunos como “la mejor de Latinoamérica”. Platos como el ceviche, el lomo saltado y el ají de gallina, junto a productos locales como los mangos y las papas, fueron destacados en múltiples respuestas. La diversidad de ingredientes y técnicas culinarias capturaron la atención de los internautas, quienes compartieron anécdotas sobre su fascinación por los sabores peruanos. “Los mejores mangos”, señalaba un usuario, mientras otro comentaba: “Espero pacientemente cada año a que llegue enero para poder abastecerme de mangos peruanos”.

Las maravillas naturales no pasaron desapercibidas. Desde las cumbres andinas hasta la selva amazónica, la geografía del país impresionó a muchos. El Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, se mencionó repetidamente, junto con los oasis, las dunas de arena y los paisajes montañosos que bordean el desierto costero. Este contraste entre ecosistemas demuestra la riqueza natural que se despliega en un territorio donde la biodiversidad se presenta en su máxima expresión. Uno de los comentarios decía: “Posiblemente, mi lugar favorito que he visitado. Las montañas, las ciudades, la comida, la selva tropical, los oasis, las dunas de arena, etc., etc. Simplemente hermoso”.

El interés por la historia peruana va más allá de Machu Picchu. Varios comentarios señalaron a Kuelap y Choquequirao, dos ciudades preincaicas que están ganando relevancia en el turismo histórico. Estas ciudades, menos conocidas, pero no menos fascinantes, son vistas como tesoros ocultos que podrían rivalizar con las ruinas incas en los próximos años. La idea de explorar lugares místicos y fuera de las rutas tradicionales atrae cada vez más a viajeros en busca de experiencias auténticas.

El amor por el fútbol, videojuegos y sus tradiciones

Desde Claudio Pizarro, el Quechua, Dota, entre otros elementos que recuerdan al mundo sobre Perú. (Composición: Infobae)

La cultura también ocupó un lugar relevante en las respuestas. Desde la marinera, el baile nacional, hasta la música tradicional que se escucha en estaciones de trenes o mercados, la esencia peruana sigue vibrando. Las tradiciones locales y los textiles coloridos se mencionaron como parte de un patrimonio cultural vivo, que ha sabido perdurar pese a la modernidad. Asimismo, se destacó el uso del quechua, la lengua ancestral de los incas que sigue siendo hablada por millones de peruanos.

Para muchos usuarios, la imagen de las llamas, alpacas y vicuñas también se asocia inevitablemente con Perú. Estos animales, que están presentes desde tiempos precolombinos, son ahora símbolos del turismo rural y de la moda sostenible, gracias a la calidad de sus fibras. Un comentario contaba: “Perú trae a la mente las llamas, vicuñas y paisajes impresionantes, antiguas ruinas incas y un vibrante patrimonio cultural”.

Varias respuestas hicieron referencia a figuras como Claudio Pizarro, futbolista emblemático, y personajes como Paddington Bear, el oso más querido de la literatura infantil británica que, según la historia, nació en los bosques peruanos antes de viajar a Londres. Incluso, menciones a juegos como “Dota” y la refrescante Inca Kola resaltaron la influencia que la cultura peruana ha tenido en ámbitos tan variados como el deporte y el entretenimiento. Además, no faltaron quienes mencionaron a las antiguas prácticas espirituales peruanas, como la ayahuasca, una planta visionaria utilizada por las culturas amazónicas en rituales de sanación y expansión de la conciencia.

Los comentarios recogidos revelan una visión variada y profunda del Perú, un país que, para muchos, es sinónimo de maravillas naturales, aventuras, historia y, sobre todo, una cultura que sigue sorprendiendo al mundo. Las primeras impresiones de los usuarios muestran un país que ha logrado conquistar a quienes lo visitan, ya sea por su comida, sus paisajes o la calidez de su gente. “Simplemente inolvidable” concluyó uno de los usuarios, capturando el sentimiento generalizado de quienes han tenido el privilegio de conocer y experimentar la magia de Perú.