Las condiciones de Pamela Franco para oficializar su romance con Christian Cueva: “Tiene que hacer muchos méritos”

Pamela Franco envía mensaje a Christian Cueva para legalizar su romance. 'América Espectáculos'.

Pamela Franco se encuentra en el ojo de la tormenta luego de sus recientes declaraciones en las entrevistas que viene dando en televisión nacional, donde fue interrogada por su romance con Christian Cueva y por las agresiones físicas que sufrió Pamela López en su matrimonio con el futbolista.

La cantante de cumbia no ha querido dar detalles y tampoco oficializar su reciente amorío con el “Aladino”. Por ejemplo; en una entrevista con Kurt Villavicencio comentó en tono sarcástico que es amiga de Instagram de Cueva y tiene comunicación con él.

“Somos amigos, no has visto que nos seguimos en Instagram (...) Es mi vida privada, no voy a decir si estoy o no, porque a las finales todos especulan”, dijo la chimbotana en su conversación con el popular “Metiche”.

En la entrevista que bridó a Jazmín Pinedo, Franco indicó que no tiene por qué ponerle título a lo que hoy mantiene con el aún esposo de Pamela López. “Título por qué, y no entiendo por qué tengo la obligación de decir qué pasa con mi vida amorosa, eso lo decido yo, y si decido hablar, eso parte de mí y de la otra persona que tendría que estar involucrada. Y de repente nunca pasa o si pasa, no voy a escupir al cielo”, dijo.

Pamela Franco se refiere a beso con Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Sin embargo, muchos se preguntan por qué no confirma de una vez el vínculo amoroso que la une al futbolista trujillano, ya que fueron captados besándose en una discoteca y han comenzado a seguirse en redes sociales. Además de que ambos están separados de sus anteriores parejas.

Pamela Franco en una entrevista para América TV reveló que es lo que necesita para legalizar su reciente amorío con el popular “Aladino”. La exintegrante de ‘Alma Bella’ le habría enviado un mensaje a Christian Cueva para que esto suceda.

“Si yo oficializo con alguien, de verdad, que tienen que hacer muchos méritos. Y yo todavía no veo ningún mérito, así que yo aún no puedo oficializar a nadie”, explicó para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Pamela Franco y sus condiciones a Christian Cueva para legalizar su romance. Panamericana TV.

Brunella Horna y Janet Barboza: “No lo oficializa porque se le caería el show”

Por su lado, Janet Barboza y Brunella Horna comentaron en su programa de ‘América Hoy’, la mañana de viernes 30 agosto, que Pamela Franco no oficializa su romance con Christian Cueva porque perdería el interés por parte de la prensa y por ende contratos para realizar sus conciertos.

Brunella Horna fue la primera en opinar, afirmando que Franco estaría manejando estratégicamente su situación amorosa para mantener la atención de los medios.

“Le está funcionando súper bien. Siento que todo el tema mediático le sirve, porque si ella sale y dice ‘sí, estoy con Christian Cueva’, se le acaba el suspenso y la prensa perdería interés”, comentó la amiga de Pamela López.

Brunella Horna y Janet Barboza arremeten contra Pamela Franco y explican por qué no oficializa a Cristian Cueva. América TV.

Por su parte, Janet Barboza fue más crítica y señaló que, antes de su relación con el futbolista, Pamela Franco tenía menos contratos y ahora, al estar vinculada con él, su agenda está llena de conciertos. Barboza también la tildó de “mentirosa y fingida”, argumentando que aunque la cantante aparenta no querer la atención mediática, en realidad la busca para potenciar su carrera.

“Antes de estar con Christian Cueva, Pamela tenía un concierto cada tres meses. Ahora está facturando varios días a la semana. Estas actitudes de ‘no quiero hablar con la prensa’ son fingidas. Todo esto está sirviendo para que la busquen más y la contraten más”, afirmó Barboza.

Ambas conductoras coincidieron en que el suspenso alrededor de la relación con Cueva le ha resultado beneficioso a Pamela Franco en términos de exposición mediática y oportunidades laborales. Además, que la oficialización de este amorío solamente dependería de Franco, ya que Cueva al emitir su comunicado que se encuentra separado de su esposa Pamela López fue un primer paso para rehacer su vida y ser un hombre soltero.

Brunella Horna y Janet Barboza arremeten contra Pamela Franco y explican por qué no oficializa a Christian Cueva. Video @Riclatorrez.