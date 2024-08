Pamela Franco se pronuncia sobre encuentros con Christian Cueva y por qué no lo oficializa: “¿Por qué tengo que ponerle título?”

Pamela Franco rompe su silencio sobre Christian Cueva. Más Espectáculos

El 29 de agosto, Pamela Franco brindó una entrevista a Jazmín Pinedo, en el programa +Espectáculos. Aquí la cantante explicó que estuvo alejada de las pantallas con el fin de estar más tranquila, sin embargo, llegó el momento de enfrentar a la prensa.

“Siento que no me puedo dar el lujo de parar, es parte de mi carrera, es lo que me toca, tengo que dar la cara, no puedo detenerme en casa, llorando. Siento que tengo que afrontar las cosas y seguir adelante”, indicó Pamela Franco notoriamente incómoda.

En la conversación, la cantante respondió sobre su tan sonada relación con el futbolista Christian Cueva. Jazmín Pinedo le preguntó si está preparada para oficializar su relación con el deportista, además de recordarle que ya ha sido vista en muchas ocasiones con el futbolista.

“Me queda la duda de cuál sería el título que tú le pondrías a este vínculo, que hemos sido testigos de ver algunas coincidencias donde han estado juntos, se han seguido hace poco en redes sociales, y entre otras cosas que han ido apareciendo a lo largo de esta semana”, le consultó la exchica reality, en alusión a sus apariciones juntos en Huamachuco y en un centro nocturno, donde lucen cariñosos.

Lejos de negar rotundamente estos encuentros con el popular Aladino, Pamela Franco indicó que no tiene la obligación de oficializar nada, mucho menos de ponerle título a lo que hoy mantiene con el aún esposo de Pamela López.

“No quiero hablar de terceras personas, mi prioridad es mi hija. Lo que pase en mi vida personal, se verá. ¿Qué título le pondría a lo que tengo con Cueva? Título por qué, y no entiendo por qué tengo la obligación de decir qué pasa con mi vida amorosa, eso lo decido yo, y si decido hablar, eso parte de mí y de la otra persona que tendría que estar involucrada. Y de repente nunca pasa o si pasa, no voy a escupir al cielo. Ahora estoy centrada en otras cosas”, señaló.

Pamela Franco reaparece en televisión y habla de Christian Cueva. América TV/ Archivo

En otro momento fue consultada por si sigue pensando que fue un error involucrarse con Christian Cueva. Pamela Franco aclaró que los tiempos y las circunstancias fueron las equivocadas.

“Yo no me arrepiento de haber dicho que es un error, el error fue los tiempos y las circunstancias, por eso pedí las disculpas del caso. No voy a retroceder ni echarme para atrás. Eso ya está, el tema emocional abarca muchas cosas, porque también yo estaba pasando muchas cosas. Yo ahora estoy centrada en mí”, indicó la cantante, haciendo referencia a la vez que se disculpó públicamente de Pamela López, por haberse involucrado con Christian Cueva cuando aún mantenía una relación con su esposa.

Opina sobre la lista de mujeres vinculadas con Christian Cueva

Pamela Franco también fue consultada por la larga lista de mujeres con las que el futbolista Christian Cueva fue vinculado recientemente, donde no solo aparece ella, sino también Chris Soifer, Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo, Shirley Arica y Melissa Klug.

Jazmín Pinedo le preguntó si cree que una mujer puede llegar a cambiar a un hombre. “No, imagínate la relación que acabo de terminar con el papá de mi hija, definitivamente nadie cambia a nadie. Las personas que mejoran a lo largo de su vida lo hacen por decisión propia”, recalcó.

Franco fue bastante cuidadosa sobre el tema, resaltando que prefiere no tocar el tema por ser delicado. “No tengo por qué hablar de él, cada persona apechuga o da la cara por sus problemas. No pienso opinar sobre terceras personas, sobre todo porque son cosas delicadas”, añadió la artista, quien resaltó que ella no se negará a darse una nueva oportunidad en el amor con la persona que crea la indicada.

