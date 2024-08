Brunella Horna y Janet Barboza arremeten contra Pamela Franco: “No oficializa a Cueva porque se le acaban los contratos”

Janet Barboza y Brunella Horna dieron su punto de vista acerca de por qué Pamela Franco no se anima a oficializar su romance con Christian Cueva, luego de que ya hayan salido fotos besándose y que comenzarán a seguirse en redes sociales.

Durante el magazine de ‘América Hoy’, la mañana del 30 de agosto, las conductoras comentaron acerca de la entrevista que la cantante de cumbia dio a Jazmín Pinedo, en el cual no quiso ahondar en detalles acerca de su polémico romance y legalizar al futbolista trujillano.

Barboza y Horna explicaron que esto se debe a que de esta manera perdería atención de la prensa y por ende contratos para realizar conciertos.

La primera en comentar fue Brunella Horna, quien afirmó que a Pamela Franco le estaría funcionando muy bien al alargar el tema de su reciente romance con el popular “Aladino” porque de esta manera tiene a la prensa persiguiéndola y queriendo obtener declaraciones de ella.

“Le está funcionando súper bien, siento que Pamela Franco todo el tema mediático le funciona y está manejando bien las cosas porque si ella sale y dice ‘sí, estoy con Christian Cueva’ se le cae todo, ya la prensa no iría. Obviamente, todo este suspenso se acabaría”, indicó.

Por su lado, Janet Barboza hizo notar que cuando Franco no estaba con Cueva, no tenía muchos contratos y ahora que es relacionada con el futbolista tiene varios conciertos. Además, la llamó “mentirosa y fingida” porque aparenta que no quiere salir a la prensa, pero se muere porque hablen de ella.

“Pamela Franco antes de estar con Christian Cueva estaba con un concierto cada tres meses y ahora que está con él está facturando martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Entonces estas posturitas de ‘no quiero hablar con la prensa’ es fingido. Lo que están viendo es mentira. Ella al estar con Cueva y no oficializar alguna relación, todo el mundo se muere por ver eso, escucharla y contratarla más”, indicó.

Brunella Horna y Janet Barboza arremeten contra Pamela Franco y explican por qué no oficializa a Cristian Cueva. América TV.

Pamela Franco responde sobre encuentros con Christian Cueva

Pamela Franco brindó una entrevista a Jazmín Pinedo, en el programa ‘Más Espectáculos’. Aquí la cantante explicó que estuvo alejada de las pantallas con el fin de estar más tranquila, sin embargo, llegó el momento de enfrentar a la prensa.

En la conversación, la cantante respondió sobre su tan sonada relación con el futbolista Christian Cueva. Jazmín Pinedo le preguntó si está preparada para oficializar su relación con el deportista, además de recordarle que ya ha sido vista en muchas ocasiones con el futbolista.

Lejos de negar rotundamente estos encuentros con el popular “Aladino”, Pamela Franco indicó que no tiene la obligación de oficializar nada, mucho menos de ponerle título a lo que hoy mantiene con el aún esposo de Pamela López.

“No quiero hablar de terceras personas, mi prioridad es mi hija. Lo que pase en mi vida personal, se verá. ¿Qué título le pondría a lo que tengo con Cueva? Título por qué, y no entiendo por qué tengo la obligación de decir qué pasa con mi vida amorosa, eso lo decido yo, y si decido hablar, eso parte de mí y de la otra persona que tendría que estar involucrada. Y de repente nunca pasa o si pasa, no voy a escupir al cielo. Ahora estoy centrada en otras cosas”.

En otro momento fue consultada por si sigue pensando que fue un error involucrarse con Christian Cueva. Pamela Franco aclaró que los tiempos y las circunstancias fueron las equivocadas.

“Yo no me arrepiento de haber dicho que es un error, el error fue los tiempos y las circunstancias, por eso pedí las disculpas del caso. No voy a retroceder ni echarme para atrás”, exoresó.

Pamela Franco se refiere a beso con Christian Cueva. Composición Infobae Perú