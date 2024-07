Indecopi puede multar a las agencias de viajes que no adviertan y sugieran por condiciones climatológicas

Indecopi sanciona a agencia de turismo por falta de información sobre condiciones climatológicas en tour Huaytapallana| Andina

Un nuevo caso quedará como antecedente tanto para las agencias de viajes como para los usuarios que decidan contratar un tour. El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Junín falló a favor de un ciudadano que denunció a la empresa Adrenalina Tours Agencia de Viajes y Turismo E.I.R.L. por la falta de información sobre la situación climatológica.

En abril de 2023, un usuario contrató el ‘circuito Huaytapallana’, pero presentó su reclamo al señalar que no había podido disfrutar del paisaje al no tener la información precisa. De esta manera, el órgano concluye en sancionar con una multa de 1.35 UIT “por no brindar información sobre el tour ‘circuito Huaytapallana’” y de 1 UIT por no dar una respuesta al reclamo del usuario.

“[...] No habría permitido visualizar al denunciante el paisaje, la flora y fauna del lugar, ni llevar ropa de cambio”, se lee en el documento.

La resolución —en primera instancia— señala que los proveedores deben advertir sobre la variabilidad del clima de manera clara y explícita para evitar que los turistas se encuentren con situaciones desagradables, como no poder apreciar atractivos naturales debido a condiciones meteorológicas adversas, como lluvias intensas o granizadas.

¿Qué dijo Indecopi?

Infobae Perú dialogó con Karina Alvarado, jefa de la oficina regional del Indecopi en Junín de la sede Huancayo, quien explicó más detalles de este caso y cuáles son las recomendaciones que deberían tener en cuenta los operadores turísticos.

“Lo que nosotros hemos señalado y ellos lo manifiestan dentro de sus escritos es que esta información fue de manera verbal. El análisis de la Comisión refiere de que efectivamente en el rubro de los servicios turísticos; en principio, los consumidores esperan observar los lugares turísticos en las formas que se les presentan las publicidades, las cuales pueden variar según temas climáticos, pero son los operadores turísticos quienes tienen mayor conocimiento y mayor experiencia sobre las temporadas adecuadas para ofrecer los servicios en los diferentes circuitos turísticos”, mencionó a este medio.

Es así como precisa que con base en la “experiencia” de las empresas turísticas se debe advertir de las condiciones climatológicas, a pesar de que estas son imprescindibles. Al mismo tiempo, sugerir algunas recomendaciones para que la travesía sea mejor, por lo que buscan que el cliente contrate el servicio informado.

No obstante, estas sugerencias no necesariamente se deben basar en el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) u otras entidades, sino a la “experiencia” de cada servidor.

“[¿Tendrían que tener información oficial?] No tanto ahí, porque estaríamos generando como una obligación que no existe [...] Nosotros estamos diciendo es algo que es fundamental, los que prestan servicios turísticos a diferentes destinos, ellos conocen cómo se comportan las características del lugar donde tú vas a llevar a las personas. Frente a ese conocimiento, dale advertencias y recomendaciones”, explicó.

Es decir, las agencias de viaje no tienen la obligación, pero refiere a que se trata de una “interpretación” frente a la veracidad de información que deben recibir los usuarios. En esta línea, podría existir una sanción al comprobar que no se brindaron los datos.

¿Por qué medio se debería informar?

Las agencias de turismo tienen diversas maneras de comunicar las advertencias y recomendaciones a sus clientes. En este caso en específico se manifestó que la informó fue dada de manera verbal, pero no es suficiente para acreditar frente a un reclamo.

Una forma común de comunicar estas condiciones es mediante las redes sociales y sitios web de las agencias de turismo. Asimismo, la publicidad, tanto física como digital, juega un rol clave en informar a los viajeros sobre posibles riesgos y recomendaciones.

La jefa de la oficina regional del Indecopi en Junín indicó que “es fundamental que los operadores de viaje sean transparentes sobre las condiciones a sus clientes”. Por ello, recomendó que utilicen contratos y que en ellos se incluya las cláusulas.