El antes de Ana Paula Ganoza: ganaba dos soles como animadora infantil y protagonizó importante película

⁠Ana Paula Ganoza compró casa de 3.3 millones de soles | Magaly TV La Firme - ATV

Ana Paula Ganoza Loyola, influencer peruana y esposa del exgobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, está bajo investigación por la compra de una lujosa vivienda en La Molina, valorizada en S/ 3.3 millones. La transacción ha generado sospechas, dado que la creadora de contenido no reporta ingresos mensuales superiores a S/ 4 mil, mantiene deudas bancarias y, además, no tiene ninguna otra propiedad a su nombre.

La vivienda en cuestión, de 700 metros cuadrados y ubicada en la exclusiva calle Bucaré 180, fue adquirida por Ana Paula Ganoza tras una intensa puja con el empresario Carlos Yturry Mamani, quien no pudo superar los S/3.3 millones ofrecidos por la fashion blogger. Anteriormente, la propiedad perteneció al exgobernador del Callao, Félix Moreno, actualmente preso.

El caso ha generado un notable interés, ya que la influencer, conocida por su trabajo en redes sociales y como fundadora de la marca de ropa Ponte Bonita, reporta ingresos modestos de entre S/ 3 mil y S/ 4 mil mensuales, según el portal periodístico El Foco. Su situación financiera, marcada por un riesgo medio en el sistema bancario hasta noviembre pasado debido a una deuda de S/ 108 mil, contrasta con la adquisición de esta millonaria propiedad.

Ana Paula Ganoza habría comprado la casa de 3.3 millones de soles sin crédito financiero. (Captura: Magaly TV La Firme)

Es importante destacar que, aunque Luis Valdez Farías, secretario general de APP y mano derecha de César Acuña, ha afirmado que él financió la compra de la propiedad, el programa ‘Magaly TV La Firme’ puso en duda la viabilidad de la transacción. Un reportaje reveló que el abogado solicitó dos préstamos, uno de S/ 80,102.73 y otro de S/ 95,783,83, para ayudar a su esposa. A su vez, Ana Paula Ganoza también solicitó un préstamo de S/ 108 mil. Sin embargo, la suma de estos montos, que asciende a casi S/ 284 mil, no cubre el valor de la casa en La Molina.

El antes de Ana Paula Ganoza

Antes de convertirse en una figura conocida en redes sociales y adquirir una propiedad valorizada en S/ 3.3 millones, Ana Paula Ganoza creció en Trujillo, donde nació y desarrolló sus primeras pasiones por los concursos de belleza y el arte. A los 15 años, comenzó su trayectoria laboral como animadora infantil, ganando apenas dos soles por cada show. “No me alcanzaba ni para el micro”, recordó la influencer en el podcast Influencers Connect.

Ana Paula Ganoza, nacida y criada en Trujillo, comenzó su carrera a los 15 años como animadora infantil. Captura/Youtube

Aunque su sueño era estudiar moda, Ana Paula Ganoza optó por la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, con la esperanza de que esta formación la ayudara a crear su propia marca en el futuro. Durante sus estudios, tuvo su primer empleo formal como asistente de proyecto en una empresa constructora, aunque solo duró tres meses.

En 2012, Ganoza experimentó un cambio significativo en su vida al ser seleccionada en un casting para protagonizar la película ‘Chicama’. Este papel no solo la catapultó a la fama, sino que también le abrió puertas en el mundo del modelaje. Tras graduarse de la universidad, trabajó como coordinadora de embarques e inventarios en una empresa exportadora, pero eventualmente dejó su profesión para dedicarse a otras áreas.

Ana Paula Ganoza en la película "Chicama", donde interpretó a una profesora trujillana. El film recibió múltiples premios a nivel nacional.

En 2016, tras dar a luz a su único hijo con Luis Valdez Farías, Ana Paula decidió volver a la televisión como conductora en programas locales de Trujillo. Sin embargo, la maternidad la llevó a buscar un trabajo que le permitiera estar más tiempo en casa, lo que la inspiró a crear su propio blog de moda, Ponte Bonita. “En Trujillo no había influencers, así que me lancé. Poco a poco, muchas marcas comenzaron a enviarme productos”, relató.

Finalmente, tras ganar popularidad en redes sociales, Ana Paula Ganoza registró su marca y, en 2023, fundó Ponte Bonita By APGL con un capital inicial de S/ 5 mil, según información difundida por el portal El Foco. Con esta iniciativa, no solo consolidó su presencia como influencer, sino que también se posicionó como una empresaria en el competitivo mundo de la moda.

Ana Paula Ganoza, influencer peruana y esposa del exgobernador Luis Valdez Farías, bajo investigación tras la compra de una lujosa propiedad en La Molina. Instagram/anapaulaganozaloya

¿Quién es el esposo de Ana Paula Ganoza?

La influencer Ana Paula Ganoza está casada con Luis Valdez Farías, abogado y actualmente secretario general del partido Alianza Para el Progreso, además de ser una figura cercana a César Acuña. Anteriormente, se desempeñó como gobernador regional de La Libertad, congresista de la República y llegó a ocupar la presidencia del Congreso, razones por las que Ganoza inicialmente tuvo dudas sobre exponer su vida al público.

“Al inicio lo mostraba, pero luego decidí que la vida privada es de uno mismo. Hay cosas que sueldo guardarme para mí y para mi familia. A mi hijo no lo muestro mucho porque, quieras o no, no a todos les va a gustar. Entonces, yo creo mucho en la energía. Creo que mostrar a tu familia, esa parte vulnerable de ti, es muy complicado, por eso prefiero reservarmela”, señaló en el podcast Influencers Connect.

Ana Paula Ganoza es pareja sentimental de Luis Valdez, secretario general de APP y brazo derecho de César Acuña.