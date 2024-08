Ana Paula Ganoza, la influencer que compra carteras Chanel y disfruta de una vida de lujos con un sueldo de 4 mil soles

⁠Ana Paula Ganoza compró casa de 3.3 millones de soles | Magaly TV La Firme - ATV

Ana Paula Ganoza Loyola, una reconocida influencer peruana, está bajo investigación tras la adquisición de una exclusiva vivienda valorizada en S/ 3.3 millones. Según el portal periodístico El Foco, esta compra ha levantado sospechas debido a que la creadora de contenido, quien es pareja sentimental del exgobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, no reporta ingresos mensuales superiores a los S/ 4 mil y, además, tiene deudas en el sistema bancario que suman S/ 108 mil.

Según el informe, Ana Paula Ganoza adquirió una propiedad de 700 metros cuadrados en la calle Bucaré 180, ubicada en la zona de Camacho, en La Molina, tras una reñida puja con el empresario constructor Carlos Yturry Mamani. Esta vivienda, que anteriormente perteneció al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, actualmente preso en Piedras Gordas, fue inicialmente puesta a la venta con un precio base de S/ 2.3 millones, pero finalmente fue comprada por la influencer, esposa del secretario general de APP y cercano colaborador de César Acuña, por S/ 3.3 millones.

Ana Paula Ganoza Loya resultó ganadora de la subasta al ofrecer S/ 3.3 millones por la lujosa vivienda incautada a Félix Moreno. (El Foco)

¿En qué trabaja Ana Paula Ganoza?

La reciente adquisición de Ana Paula Ganoza, quien se adjudicó una lujosa propiedad incautada a Félix Moreno por S/ 3.3 millones, ha despertado un notable interés. La esposa del secretario general de APP es conocida por su labor como creadora de contenido en redes sociales, donde comparte fotos y videos sobre su estilo de vida y ofrece consejos de moda. Además, fundó la marca de ropa “Ponte Bonita” con un capital inicial de solo S/ 5 mil.

Ana Paula Ganoza, influencer peruana y esposa del exgobernador Luis Valdez Farías, bajo investigación tras la compra de una lujosa propiedad en La Molina. Instagram/anapaulaganozaloya

Según El Foco, las actividades de Ana Paula Ganoza como influencer en redes sociales le generan ingresos mensuales que oscilan entre S/ 3 mil y S/ 4 mil, una cifra modesta en comparación con su reciente adquisición de una propiedad valorada en millones. A pesar de estos ingresos, su situación financiera ha generado preocupaciones, ya que hasta noviembre pasado, la plataforma Sentinel la calificaba con un riesgo medio en el sistema bancario debido a deudas acumuladas que suman un total de S/ 108 mil.

Antes de dedicarse al mundo digital, Ana Paula, ingeniera industrial de profesión, trabajaba como anfitriona y coordinadora de empaquetado en una empresa agroexportadora.

A pesar de sus modestos ingresos como creadora de contenido en redes sociales, Ana Paula Ganoza adquirió una exclusiva vivienda en Camacho, despertando sospechas debido a sus deudas acumuladas. Instagram/anapaulaganozaloya

Su vida llena de lujos

Dado que Ana Paula Ganoza es una conocida influencer, el programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ realizó una revisión exhaustiva de sus redes sociales, revelando que la creadora de contenido exhibe una vida de lujos y extravagancias. En sus publicaciones, la influencer comparte imágenes y videos de sus viajes a Europa, así como de su colección de artículos de lujo, incluyendo carteras, maquillaje y accesorios de marcas prestigiosas como Chanel, Gucci, Prada, Louis Vuitton, y Yves Saint Laurent.

Ana Paula Ganoza muestra su estilo de vida lujoso en redes sociales, luciendo anillos de Cartier valorados en miles de dólares y accesorios de marcas de alta gama. Instagram/anapaulaganozaloya

Por ejemplo, en una serie de fotografías, se le ve usando dos anillos de la marca Cartier, valorados en 4700 y 1500 dólares, respectivamente. En otra imagen, luce una pulsera de la misma marca, cuyo valor supera los 6 mil dólares, y en otra publicación se le observa portando una pulsera Tiffany, valorizada en 15 mil dólares. Además, algunas de las bolsas que aparecen en sus fotos cuestan más de 10 mil dólares, y se le ha visto usando zapatillas con precios que oscilan entre 800 y 1200 dólares.

Estos detalles han generado aún más preguntas sobre cómo Ana Paula Ganoza financia este estilo de vida, considerando sus ingresos reportados y sus deudas bancarias. “Hoy en día, los influencers lucen lujosos accesorios y viajan mucho, muchas veces gracias a auspicios. Pero ella muestra marcas que no ofrecen canje”, señaló Magaly Medina luego de ver el estilo de vida de la creadora de contenido.

Ana Paula Ganoza está siendo investigada debido a la disparidad entre sus modestos ingresos reportados y su estilo de vida lujoso. Instagram/anapaulaganozaloya

Ana Paula Ganoza se defiende

Ana Paula Ganoza, reconocida influencer peruana, ha emitido un pronunciamiento en sus redes sociales tras enfrentar una serie de ataques y cuestionamientos sobre la compra de una exclusiva vivienda valorizada en S/ 3.3 millones. En su declaración, Ganoza denunció que ha sido víctima de ataques que atentan contra sus derechos fundamentales y ponen en riesgo su integridad y la de su hijo.

Ana Paula Ganoza es pareja sentimental de Luis Valdez, secretario general de APP y brazo derecho de César Acuña.

“Me veo en la obligación de rechazar toda insinuación orientada a minimizar mi esfuerzo como mujer trabajadora y emprendedora. Debo manifestar que como toda mujer y madre de familia tengo sueños. Es por ello que como toda familia y producto de nuestro esfuerzo y trabajo, y después de 10 años juntos, mi esposo y yo decidimos adquirir un inmueble. Él está seguro de que las mujeres jamás deben ser sometidas económicamente, y está convencido de que nuestra obligación como padres es darle seguridad y bienestar a nuestro hijo. ¡Es algo que valoro mucho!”, indicó en su comunicado.

Ana Paula Ganoza no dudó en resaltar la trayectoria de su esposo, Luis Valdez Farías. “Es uno de los mejores abogados del Perú, trabajador y emprendedor, no es funcionario público y tenemos una vida de familia como cualquier otra familia que se esfuerza y trabaja duro. En el mundo de hoy no se puede permitir que, producto del odio, se humille y minimice a ninguna mujer por su condición de tal”, sostuvo.

“Quiero agradecer todas las muestras de solidaridad de todos y todas. Reafirmo mi compromiso en la lucha en contra de la violencia de la mujer y les pido rechacemos todo acto misógino venga de donde venga. ¡Las mujeres siempre debemos estar unidas!”, sentenció la influencer trujillana.

Ana Paula Ganoza se pronuncia en redes sociales, denunciando ataques en su contra tras la compra de una lujosa propiedad. Instagram/anapaulaganozaloya