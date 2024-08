Nuevo sueldo mínimo 2024: Consejo Nacional del Trabajo se reunió para evaluar aumento, ¿qué se acordó?

El Consejo Nacional de Trabajo ya tuvo su primera reunión y se han acordado los primeros pasos para que se discuta el aumento del sueldo mínimo en 2024. - Crédito MTPE

El camino para aprobar un nuevo sueldo mínimo ya ha dado sus primeros pasos. El pasado lunes 12 de agosto, se reunió finalmente el Consejo Nacional de Trabajo, con representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción, así como de gremios de trabajadores y empleadores, con motivo de poder empezar el diálogo acerca del aumento del sueldo mínimo en Perú.

Sin embargo, para poder empezar a discutir esto, primero se necesita elaborar un informe técnico que lo verá la Comisión de Productividad y de Remuneración Mínima que se ha activado en este órgano. Así, se acordó que primero este informe deberá ser terminado en un plazo determinado, para que sobre él los actores del CNT puedan dialogar.

¿Cuándo empezará el diálogo?

En la reunión del pasado lunes 12 de agosto se llevó a cabo finalmenta la reunión del Consejo Nacional de Trabajo para empezar el diálogo sobre el aumento del sueldo mínimo, medida que la presidenta Dina Boluarte señaló que debería “efectivizarse” a más tardar el último trimestre del año.

Maurate ha contestado a las críticas que se oponen a la discusión del aumento señalando que deben “ponerse en los zapatos de las personas que ganan sueldo mínimo y que sean empáticos con los trabajadores”. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/MTPE

Sin embargo, aún este diálogo tendrá que esperar, dado que se ha acordado un paso antes, que será la elaboración de un informe técnico para poder decidir el monto del aumento o si se dará o no finalmente a través del consenso entre representantes de trabajadores y empleadores.

“Dentro del Consejo Nacional del Trabajo hay una Comisión de Productividad y de Remuneración Mínima que se ha activado y se va a iniciar el diálogo tripartito y se ha dado un plazo de 30 días útiles, para elevar el informe al pleno del CNT”, dijo el ministro Maurate en RPP.

Así, dentro de los siguientes 30 días útiles, esta comisión tendrá que elaborar y elevar al CNT este informe para que pueda empezar el diálogo en torno al aumento del sueldo mínimo. Así, el próximo martes 24 de septiembre sería la fecha máxima para esto.

El aumento del sueldo mínimo se ha confirmado para este año, según anunció la presidenta Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación por 28 de julio. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Presidencia

“La idea es que haya un consenso, por lo que veo, hay buena predisposición de ambas partes de conversar y dialogar y que haya un consenso, con lo cual nosotros a partir de ese consenso tomará una decisión correspondiente (…) Yo estoy seguro que habrá un consenso”, afirmó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿El aumento de la RMV afectará el salario de ‘informales’?

Aunque el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) por ley obliga a los empleadores formales a cubrir con este nuevo sueldo —actualmente es de S/1.025—, este también podría afectar al salario que perciben los trabajadores informales.

Así lo señaló el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien explicó en TV Perú que existen bodegas, negocios y mercados donde hay “tres o cuatro trabajadores” a los que, a pesar de estar fuera de la formalidad, se les paga sueldo mínimo de S/1.025, y que se ha acordado que no estén incluídos en una planilla, por motivos como no tener que descontar de sus sueldos el aporte para sus pensiones y así les paguen todo directamente.

El ministro Daniel Maurate explicó que el aumento del sueldo mínimo sí podría impactar en el salario que reciben algunos trabajadores informales. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/MTPE

“Hay una comunidad enorme de casi 2 millones de trabajadores que están en empresas que tienen RUC, pero todavía no han podido formalizar a sus trabajadores. Hay bodegas donde tienen tres o cuatro trabajadores y les pagan el sueldo mínimo. Y a veces por acuerdo entre el empleador y el trabajador no han ido a planilla”, asegura el ministro.

Maurate indicó que la RMV serviría de referencia para que estos trabajadores que no están en planilla y perciben el sueldo mínimo, también se beneficien también se incrementa el monto del salario mínimo. “Esas personas también se benefician, porque van a decir a su empleadores ‘miren, subieron el sueldo mínimo, y yo no estoy en la formalidad, ni en planilla, pero también me corresponde’”, declaró el ministro.