Dina Boluarte confirma aumento del sueldo mínimo para último trimestre de 2024, pero deberá ‘consensuarse’ en el CNT

El aumento del sueldo mínimo se ha confirmado para este año, según anunció la presidenta Dina Boluarte en su Mensaje a la Nación por 28 de julio. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Presidencia

Tras anunciar en su anterior Mensaje a la Nación que esperaba que “pronto” se pudiera efecutar el aumento del sueldo mínimo vital, hace un año, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, en su mensaje del 28 de julio, ha confirmado que este incremento de la Remuneración Mínima Vital deberá darse antes que termine el 2024.

“Anuncio que hemos convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNT) para consensuar el incremento de la Remuneración Mínima Vital, que debería efectivizarse, a más tardar, el último trimestre del presente año”, confirmó Boluarte.

Como se sabe, ya se conocía que el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Daniel Maurate, había señalado que antes de este 28 de julio se habría convocado a los representantes de los empleadores y trabajadores para el Consejo Nacional de Trabajo, pero que la instalación se haría posteriormente. “Aparentemente hay buena predisposición de los representantes de empleadores y trabajadores para asistir y participar del consejo. (...) Estamos poniendo en la agenda también el fortalecimiento de la institucionalidad del consejo”, afirmó en su momento.

Aún falta sentar las bases para que se discuta el aumento del sueldo mínimo con los trabajadores, el sector empresarial y el ministerio de Trabajo, y la cancha será el Consejo Nacional de Trabajo. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Mensaje presidencial de Dina Boluarte

La Presidenta dedicó unas palabras de su Mensaje a la Nación para confirmar el aumento del sueldo mínimo para, a más tardar, el último trimestre del año, el cual va de octubre a diciembre de 2024. Así, durante este rango de tiempo deberá efectuarse este incremento, cuyo monto aún se desconoce.

“Hoy, luego de la recesión económica puedo asegurar al pueblo peruano, que estamos en una franca recuperación y que esta debe beneficiar y ser sentida por todas las peruanas y peruanos Ante ello, anuncio que hemos convocado al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo para consensuar el incremento de la Remuneración Mínima Vital, que debería efectivizarse, a más tardar, el último trimestre del presente año”, anunció Boluarte.

Como se nota, la presidenta, asimismo, ha asegurado que el país se encuentra en recuperación, tras la recesión del 2023. Esta sería la justificación para poder aumentar la remuneración mínima vital (RMV). Asimismo, ya se veía venir este anuncio, dada las declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista. “[El ministro de Trabajo] me dice que está convocando algunas reuniones en las próximas semanas o meses para analizar este tema. Pero es un tema que tenemos que ver. No se descarta, definitivamente”, señaló en su momento.

La presidenta Dina Boluarte anunció este aumento en su mensaje a la Nación. - Crédito Andina

Congreso planteó nuevo monto del sueldo mínimo

Si bien aún no se sabe el monto al que se subirá la RMV, el Congreso ha presentado dos proyectos de ley para plantear que sea de interés nacional un nuevo monto del salario mínimo.

Luis Gustavo Cordero Jon Tay , se propone que la al menos, S/1.500. El primer proyecto de ley, del congresista, se propone que la nueva remuneración mínima vital sea de,

El segundo proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón implica que este nuevo monto sea de S/1.545.

Asimismo, el secretario general adjunto de la CGTP, Gustavo Minaya Goñy, en entrevista con diversos medios, como Canal N y Exitosa, sugirió que la remuneración mínima vital debe cubrir la canasta básica familiar, la cual señaló que ascendería a S/2.100, más de la mitad del sueldo actual, de S/1.025. Este sería el monto que los representantes de los trabajadores del Perú buscarían. Debe aclararse, sin embargo, que , según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una canasta básica familiar de consumo, para una familia de cuatro personas, esta asciende a S/1.784 (por persona se calculan S/446). Para cinco personas, sí equivaldría a algo cercano a lo señalado, de S/2.230.

CGTP pide además del aumento de la RMV, que suban las pensiones y también muestran se muestran en contra del gobierno de Dina Boluarte en regiones. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/El Peruano

Sin embargo, Daniel Maurate reiteró que el alza del sueldo mínimo tiene que ser discutido de manera técnica en el Consejo Nacional de Trabajo para no afectar a las micro y pequeñas empresas. Y señaló que no cree que el monto que plantea el Congreso sería el que se escoja. “No creo que vaya a subir a dicho monto (...) No podemos hacer un incremento irresponsable, tenemos que ver básicamente que la economía siga creciendo”, opinó anteriormente.

“El incremento de la remuneración mínima vital tiene un procedimiento, y ese procedimiento, básicamente, es en el Consejo Nacional del Trabajo. Entonces, tiene que darse este acuerdo, este consenso, esta discusión, en el Consejo Nacional del Trabajo”, aseveró en su momento el ministro.

Así, el nuevo monto se verá en consenso en el CNT, tras el anuncio de Boluarte. Pero esto, diversas autoridades lo han señalado así, deberá verse de forma técnica.