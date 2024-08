Abren convocatoria laboral con 85 vacantes para este jueves 8: los requisitos y cómo postular

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) abrió una nueva convocatoria de trabajo para este jueves 8 de agosto del presente año. Está destinada a las personas en búsqueda de empleo que deseen reincorporarse al mercado laboral u obtener su primera oportunidad siendo parte de una empresa formal y reconocida.

El llamado ofrece 85 vacantes en dos reconocidas empresas, Nike y San Martín, específicamente para operadores (as), asesores (as), cajeros (as), y almaceneros (as). Según el MTPE, los seleccionados ingresarán rápidamente a la planilla y disfrutarán de todos sus beneficios sociales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, asignación familiar, entre otros.

Para ser considerados, es indispensable haber completado la educación secundaria y en algunos casos tener solo experiencia de tres meses, lo cual amplía considerablemente las posibilidades de postulación. Para algunas vacantes es necesario poseer licencia de conducir.

El Ministerio de Trabajo viene ofreciendo puestos laborales durante todo el año para las personas desempleadas.

El MTPE destacó que las personas interesadas en la convocatoria deberán presentarse este jueves 8 de agosto en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry n° 655, en el distrito de Jesús María.

Los documentos necesarios para el proceso de selección son el Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico y un currículum vitae (CV) actualizado y completo. La recepción de documentos y el inicio del proceso de postulación se realizará desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

Más puestos de trabajo

Además, a través de sus redes sociales, se informó que la empresa de hoteles Decameron El Pueblo busca personal para su área de cocina en la sede de Santa Clara. Las postulaciones se aceptarán hasta el sábado 10 de agosto.

“Si buscas insertarte al mercado laboral, ¡esta es tu oportunidad! Postula a una de las vacantes para trabajar en Decameron como ayudantes de cocina”, se lee en la publicación oficial.

Los requisitos incluyen ser egresado de la carrera de cocina, aunque también pueden postular quienes no hayan culminado sus estudios, y tener mínimo seis meses de experiencia en manipulación y preparación de alimentos. Las solicitudes se deben enviar por correo a centrodeempleolm@trabajo.gob.pe con el asunto: “DECAMERON-(NOMBRE DE PUESTO AL QUE POSTULAS)”.

Más de 200 vacantes

Este no es el único esfuerzo del MTPE para reducir el desempleo, ya que también anunció una Megamaratón Laboral con más de 200 vacantes disponibles. El evento se desarrollará este miércoles 7 de agosto en San Juan de Lurigancho, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Centro de Empleo de ese distrito, localizado en la avenida Germanio con jirón Vanadio s/n, altura del paradero 17 de Las Flores.

Como incentivo adicional, todos los asistentes recibirán de forma gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), un documento esencial que compila la información básica requerida por las empresas para la postulación a un empleo.

El MTPE ha ido desarrollando estas iniciativas con el propósito de facilitar la reinserción laboral de numerosos ciudadanos y ofrecer oportunidades a aquellos que buscan su primera incursión en el mercado de trabajo, promoviendo opciones laborales en empresas reconocidas del país.

Estas oportunidades laborales representan un punto de inflexión para los jóvenes, quienes a menudo encuentran barreras significativas para acceder a empleos formales. El requerimiento de no poseer experiencia previa para ciertos puestos es un paso hacia la inclusión y la apertura de puertas para una franja etaria que en muchos casos es ignorada por el mercado laboral formal.

La estrategia y los anuncios del MTPE van dirigidos a mejorar el acceso a empleos dignos y con beneficios, cancelando la noción de que los primeros empleos deben ser precarios. Si estás entre los jóvenes que buscan una oportunidad laboral y cumples con los requisitos, esta es tu oportunidad para asistir a estas convocatorias, proceso organizado por instituciones reconocidas que buscan transparencia en sus procedimientos.

Esta es una gran oportunidad para cientos de personas, quienes pueden ingresar o reinsentarse al mercado laboral. (Andina)

Link con más de mil empleos

El MTPE destacó la disponibilidad del portal Empleos Perú para quienes buscan oportunidades laborales, sea con o sin experiencia, para personas con discapacidad o ciudadanos extranjeros. Son más de mil puestos vacantes para el público en general y la oportunidad está a un clic.

Según la institución, los interesados deben registrarse en la plataforma web www.empleosperu.gob.pe y, una vez ingresado, colocar su Documento Nacional de Identidad (DNI), carnet de extranjería (CE) o carnet de permiso temporal de permanencia (CPP).

“No esperes más, postula a las miles de oportunidades laborales que tenemos para ti. Todos los puestos de trabajo son 100 % gratuitos. Dale clic a la oferta de tu interés y descubre los beneficios y requisitos de cada puesto laboral”, publicó el MTPE en su cuenta institucional de Facebook.