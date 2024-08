“Yo no ceno. Estaría en inseguridad alimentaria grave”, dice ministro de Agricultura al cuestionar informe de la FAO sobre Perú

Ministro de Desarrollo Agrario reconoce que no sabe qué es pasar hambre y pide comer más carne

El reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que advierte sobre una situación crítica en la seguridad alimentaria en Perú, generó un debate intenso. Ángel Manero Campos, ministro de Agricultura, se pronunció al respecto, calificando como exagerada la afirmación de que 17 millones de peruanos enfrentan hambre. Según Manero, las cifras presentadas en dicho informe no reflejan con precisión la realidad del país.

El informe de la FAO menciona que una gran proporción de la población peruana se encuentra en algún nivel de inseguridad alimentaria, abarcando desde formas moderadas hasta severas. No obstante, el titular de Midagri cuestionó la interpretación que algunos medios han dado a estos datos, señalando que en Perú no se pasa hambre de manera generalizada. “En todos los rincones del país se come de manera contundente. Lo que sí podemos afirmar es que falta calidad en la alimentación, no necesariamente cantidad”, expresó.

Las declaraciones del ministro generaron controversia, especialmente cuando trató de defender su postura frente a la cifra de 17 millones de personas afectadas, sugiriendo que el problema es más bien de acceso a una dieta saludable que de escasez de alimentos. “El Perú es la capital de la gastronomía mundial. No se puede decir que los peruanos pasan hambre porque esto es en un segmento de la población y estamos hablando de 5% de la población, aproximadamente dos millones de personas, que sí, sin duda, tiene alta probabilidad de pasar hambre”, indicó en una entrevista con Canal N.

En un intento de relativizar el concepto de hambre, el ministro llegó a afirmar que no cena habitualmente, lo que, según los criterios de la FAO, podría clasificarlo en una situación de inseguridad alimentaria grave. “Yo no ceno. Estaría en inseguridad alimentaria grave”.

El informe de la FAO y su repercusión

El informe de la FAO que originó estas declaraciones no es el único documento que advierte sobre la situación alimentaria en Perú. Medios locales, como La Encerrona, revelaron la existencia de un informe interno del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que presenta cifras similares a las del organismo internacional.

Según la información publicada, el Midis elaboró un informe en 2023 que sugiere que la inseguridad alimentaria afecta al 51% de los peruanos. Este documento, que no se hizo público oficialmente, fue presentado a un grupo de especialistas en diciembre del año pasado. La cifra coincide estrechamente con la estimación de la FAO, lo que refuerza la preocupación sobre la magnitud del problema en el país.

Las respuestas del Midis ante las solicitudes de acceso a la información pública fue evasiva, limitándose a mencionar la existencia de la Evaluación de la Seguridad Alimentaria ante Emergencias de 2021. Sin embargo, el informe de 2023 señala que el 51,6% de los hogares peruanos, equivalente a 5,2 millones de personas, se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

Ante la controversia generada por sus declaraciones, Manero reconoció que el problema de la inseguridad alimentaria es real, pero insistió en que se limita principalmente a un segmento de la población, aproximadamente dos millones de personas en situación de extrema pobreza, según los datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El ministro explicó que, aunque sus comentarios pudieron haberse malinterpretado, su intención fue destacar la diferencia entre la cantidad y la calidad de los alimentos a los que tienen acceso los peruanos. “¿Debería pedir disculpas a las personas que se sintieron afectadas por esas declaraciones? No, porque se me entendió mal. Yo creo que no se precisó bien la frase y soy de las personas que siempre ve las cosas desde el lado positivo”, señaló el ministro.

El funcionario también aclaró que su decisión de solicitar una licencia sin goce de haber por tres días se debe a motivos personales, específicamente un viaje familiar programado desde hace un año. Indicó que esta licencia no está relacionada con la polémica suscitada por sus comentarios y que retomará sus funciones el lunes siguiente.