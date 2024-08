Yape promo a 5 soles: ¿Cuáles son y cómo acceder antes de que se acabe cada día?

¿En qué horarios está disponibles las promociones de Yape? Estas son las ofertas que se acaban más pronto al día. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Captura de Yape/Difusión

Yape ha lanzado una serie de promociones para sus yaperos, tras la caída del sistema de BCP que afectó a las oficinas, plataformas y canales digitales del banco a nivel nacional. Así, a modo de disculpas, la billetera digital ofrece estas ofertas, que estarán vigente durante todo agosto, a tan solo S/5:

Un cuarto de pollo más papas y salsas en Norky’s

Una combo con una pieza de pollo, dos nuggets, dos hot wing, un papa y una gaseosa regular en KFC

Tres donuts clásicas en Dunkin’ Donuts

Una hamburguesa de queso regular + papas en Bembos

Un pinkberry small con topping en Pinkberry

Dos piezas de pollo + papa regular en Popeyes

Un plato sabor al wok Taypa + dos wantanes en China Wok

Una pizza mediana americana, pepperoni o hawaiana en Papa John’s

Una pizza mediana americana, pepperonim o mozzarella + una Coca Cola de 300 mililitros en Domino’s

Una hamburguesa Whooper Jr. + una papa Jr en Burger King

Sin embargo, algunos de estos se agotan rápidamente, dado que mucha gente se apresura a comprarlos. Pero, se ha asegurado que una cantidad de promociones esté disponible al día, como es el caso de Dunkin’ Donuts, en donde en los términos y condiciones se señala que hay un stock máximo al día para canjear.

Estas son las promociones que Yape habilitó a S/5 para sus usuarios. - Crédito Captura de Yape

¿Cómo acceder?

El truco en poder comprar estas promociones de Yape, cuya cantidad al día se agota rápidamente, es no esperar a la hora del almuerzo o al momento de buscar acceder a estos productos para comprar la promoción. Sigue estos pasos para acceder a estas:

Ingresa a tu aplicativo Yape (asegúrate de tenerlo actualizado) y coloca tu clave

Ingresa a la opción que dice Promos: a hí te saldrá en las primeras opciones, en la parte inferior de tu pantalla, las promociones de S/5. Estas tienen el nombre de ‘Mil disculpas, Yape y BCP)

Haz clic en ‘ Ver más ‘ para ampliar la lista

Escoge la promoción que quieras: puedes acceder a varias, dado que se pueden canjear durante todo el mes, pero solo podrás comprar una.

Haz clic en ‘ Continuar ’ en la promoción escogida y completa la transacción presionando el botón ‘ Yapear ’

Te saldrá un aviso de ‘compra exitosa’, así como un código que debes guardar para canjear tu promoción

Estas promociones estarán disponibles para canjear hasta el 31 de agosto del 2024. Pero debes revisar los términos y condiciones para asegurarte en dónde podrás canjearlas, ya que en algunos casos hay locales donde no se podrá, así como algunas fechas no disponibles para hacer esto.

La billetera digital ofreció promociones a modo de disculpa, pero el sistema volvió a fallar en pleno proceso. - Crédito Composición Infobae/Yape

Horarios para acceder a las promociones

Si entras muy temprano a Yape, podrás ver que algunas promociones no estarían activadas; sin embargo, alrededor de las 9:00 am estas ya se pueden encontrar. Sin embargo, debes tener en cuenta que estás pueden acabarse muy rápido, y tendrás que esperar al día siguiente para acceder a comprarlas.

Por ejemplo, las promociones de Norky’s y KFC de Yape estuvieron activas temprano este 6 de agosto, pero ya no aparecieron pasada las 9:30 a.m. Pasada las 10:00 a.m. se agotaron las promociones de Dunkin’ Donuts y Popeyes. Se calcula que alrededor de la 1 pm se agotan estas ofertas. Por eso, se sugiere que para acceder a estas se haga desde temprano, para no perdérselas. Dado que la billetera digital te permite guardar tus compras en su apartado ’Mis compras’, dentro de ‘Promos’, puedes hacer las compras que quieras y usar tus códigos luego.

Pero recuerda revisar los ‘términos y condiciones’ de estas ofertas a S/5, dado que en algunos casos, solo se podrán canjear las ofertas hasta cierto horario —por ejemplo, en Papa John’s es hasta las 7:00 p.m.—.