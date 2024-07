Christian Domínguez recibe romántica sorpresa en medio de rumores de reconciliación con Karla Tarazona

Christian Domínguez recibió romántica sorpresa | TikTok/@ el_patron_peru

En medio de rumores sobre una posible reconciliación con Karla Tarazona, el cantante de cumbia Christian Domínguez vivió un momento inesperado y romántico mientras almorzaba con el equipo del programa ‘Préndete’. En una conocida cevichería, un señor interrumpió su comida para entregarle un ramo de rosas azules y transmitirle un mensaje de amor, que aparentemente provenía de su expareja.

“Señor Christian, le manda un regalo la patrona. Usted es muy afortunado. Muchísimas felicidades, este es un pequeño detalle de parte de la patrona, por ser un día especial”, anunció el mensajero, dejando a Christian Domínguez y a sus acompañantes visiblemente sorprendidos.

Christian Domínguez recibe un ramo de rosas azules en medio de rumores de reconciliación con Karla Tarazona.

La reacción de Karla Tarazona, quien también se encontraba presente, fue de incomodidad. La presentadora de Panamericana TV se apresuró a aclarar que ella no había sido la autora de la sorpresa. Sin embargo, el mensaje del misterioso admirador continuó con palabras cargadas de cariño y admiración, que supuestamente eran de su parte:

“Que siga cumpliendo sus sueños, que siga avanzando. Cada año es un año más de aprendizaje para usted. También le manda a decir que es un gran padre, que demuestra sabiduría y amor a sus hijos. Este es un bonito de parte de ella porque a los hombres también se nos tiene que engreír y demostrar amor”.

Karla Tarazona negando haberle enviado romántica sorpresa a Christian Domínguez, su expareja.

La empresa encargada de la sorpresa confirmó que Karla Tarazona había solicitado el servicio, pero ella negó rotundamente ser la responsable de este gesto romántico. A pesar de las contradicciones, Christian Domínguez se mostró emocionado, aunque también algo extrañado, por el tierno detalle.

¿Karla Tarazona perdonará a Christian Domínguez?

Christian Domínguez reveló que su expareja, Karla Tarazona, le ha puesto una condición para considerar una posible reconciliación, algo que él pensaba que jamás ocurriría debido a que se separaron en malos términos. La conversación, que tuvo lugar recientemente, surgió durante una cena en la que ambos compartieron un momento íntimo.

Karla Tarazona fue clara al afirmar que solo estaría dispuesta a reanudar su relación si él mostraba que había evolucionado, tanto en su faceta personal como en la de pareja. Es decir, debía demostrar que podía ser fiel, a pesar de volver a su carrera como cantante de cumbia, un ámbito que lo coloca continuamente ante la tentación de interactuar con mujeres atractivas.

“Tú no estás bien, no hablemos de esta huevad*, sería irresponsable de mi parte dejarte jugar con ese tema porque tú no estás sanado, tienes que sanarte completamente o, por lo menos, yo tengo que ver que estés sanando porque tú no sales a ningún lado, paras encerrado. No has salido al ruedo. Tienes que salir y, de repente, ver de qué estás hecho”, fueron las palabras exactas de la presentadora de ‘Préndete’.

Karla Tarazona y Christian Domínguez han sido vinculados nuevamente desde que empezaron a trabajar en 'Préndete'.

¿Por qué se separaron Karla Tarazona y Christian Domínguez?

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez sufrió serios problemas a partir de su participación en el programa ‘El Gran Show’ en 2016. Durante esta etapa, la bailarina Isabel Acevedo se convirtió en la compañera del cantante, lo que generó un clima de tensión entre la pareja.

Pronto comenzaron a circular rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante con la ‘Chabelita’. La situación se complicó aún más con las constantes discusiones y acusaciones que ambos intercambiaron en varios programas de espectáculos, lo que culminó en la ruptura de su romance.

Christian Domínguez e Isabel Acevedo se conocieron en el programa de Gisela Valcárcel. (Foto: GV Producciones)

Tras casi seis años de este tumultuoso final, en 2022, Christian Domínguez hizo una sorprendente confesión: admitió haber sido infiel a Karla Tarazona con Isabel Acevedo y aprovechó la oportunidad para disculparse públicamente con su expareja.

“Le pido disculpas (a Karla) porque no empecé de la manera correcta (con Isabel). Debí ser más valiente en ese momento porque uno debe saber cuándo decir no, cuando decir ‘acá se para’”, sostuvo en el programa ‘América Hoy’.