Christian Domínguez habla de su vida sexual y revela cuánto tiempo estuvo sin tener relaciones. | YouTube

Christian Domínguez se sinceró en el popular podcast de Carlos Orosco, dejando al descubierto detalles íntimos de su vida personal que no dejaron indiferente a nadie. El cantante, conocido por sus múltiples romances y escándalos, no evadió el tema de sus infidelidades y también fue interrogado por sus recientes polémicas.

La charla comenzó con tensión cuando el cumbiambero reclamó al youtuber por un comentario relacionado con el libro de Beto Ortiz, ‘Maldita Ternura’, donde se insinuaba que varias figuras públicas habrían tenido relaciones con ciertos productores y conductores de televisión por algunos “favores”.

Aclarando el asunto, el tema se desvió hacia sus romances con mujeres de la farándula. Al líder de Gran Orquesta Internacional le preguntaron si se consideraba ‘pipiléptico’, y este tuvo una peculiar respuesta.

Intentando desviar la atención de las especulaciones, el cumbiambero dejó claro que sus problemas no son de índole sexual. “Estoy haciendo terapia con un doctor, con Angulo nunca, es una pregunta que me ha hecho mucha gente, no es un tema sexual”, insistió.

Christian Domínguez dice no ser 'pipiléptico' y habla de su vida sexual. | Composición/Infobae/Captura YouTube

“Pipiléptico es alguien que no puede aguantarse, no va por ahí. Mi tema siempre ha sido porque yo he tenido problemas, pero no digo eso porque si no dicen que me justifico. Si me equivoqué, me equivoqué”, añadió, en un intento de explicar su comportamiento.

Christian Domínguez y las relaciones sexuales

La conversación se tornó aún más picante cuando Carlos Orosco le preguntó sobre el tiempo más largo que ha pasado sin tener relaciones sexuales. “15 días, me imagino, o 20 días”, respondió entre risas nerviosas, desatando la sorpresa de los presentes, incluyendo Daniel Marquina y Macla Yamada.

“La testosterona está arriba, pero decir algo así es una justificación y es un maltrato para la gente que entrena”, agregó, tratando de suavizar el impacto de su confesión.

Para cerrar con broche de oro, el youtuber no dudó en abordar los rumores que señalan que Christian no logra mantener una relación estable porque no le gustan las mujeres. Con su habitual sentido del humor, el cantante respondió: “Sí, pero la que dijo eso fue Mariella Zanetti, a ella le perdono todo, la conozco tantos años”, dijo.

Christian Domínguez se arrepiente de infidelidad

Christian Domínguez, cantante y figura reconocida en el ámbito musical y televisivo, relató un episodio crucial en su vida personal durante una entrevista en el programa de YouTube del ‘Flaco’ Granda. En esta conversación, reveló el impacto emocional que tuvo en su familia el escándalo de infidelidad hacia Pamela Franco, expuesto a nivel nacional por Magaly Medina.

El cumbiambero confesó que cayó en una profunda depresión tras el divulgamiento del escándalo, pero encontró en sus hijos la fuerza para seguir adelante. “Dos semanas me encargué de destruirme solo y mis hijos me destruían más, no porque me dijeran algo sino porque estaban conmigo”, compartió con mucha franqueza.

vEl momento más doloroso, según el cantante, fue una conversación con su hija mayor, quien resultó ser la más afectada por el escándalo. Él describió cómo este diálogo le hizo sentir una gran culpa y tristeza al ver el dolor que había causado.

Christian Domínguez hace mea culpa tras sus infidelidades.

“Ella llorando, es más grande, está en redes, es como si fuera una influencer, lloraba y lloraba y ya no sabía qué hacer, fue una cosa catastrófica”, recordó. Este incidente personal lo llevó a reflexionar sobre sus acciones y prometer cambios importantes en su vida para ser una mejor persona.

Otra infidelidad de Christian Domínguez. | captura/ATV

¿Domínguez fue el ‘soplón’ de Pamela López?

En la misma entrevista, Domínguez evitó confirmar si fue él quien informó a Pamela López sobre la infidelidad de su esposo, el exfutbolista Christian Cueva, prefiriendo no abordar directamente el tema. “Tampoco te puedo responder eso, porque también abriría un cofre de lo que en ese entonces se conversó”, comentó.