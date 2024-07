Christian Domínguez cuenta cómo sobrelleva los desamores de su hija de 15 años: “Tengo temor de aconsejar”

Christian Domínguez confiesa que tiene mucho temor a la hora de aconsejar a su hija en temas del desamor.

Christian Domínguez dio detalles de cómo sobrelleva su relación con su hija Camila, de 15 años. Para el cantante de cumbia y exconductor del programa ‘América Hoy’, resulta difícil tocar algunos temas del corazón con su primogénita, pues es consciente que él se ha cometido muchos errores ese ámbito.

Camila Domínguez ya se perfila como una influencer en redes sociales, contando con más de 100 mil seguidores en Instagram y destacando en el mundo digital y la moda. Christian señala que está muy orgulloso de su niña, quien parece que le seguirá los pasos en el mundo de la farándula.

Durante una entrevista con la web de América Noticias, el cantante compartió algunas reflexiones y temores sobre su hija adolescente, quien ya tiene enamorado y necesita mucho de sus consejos como padre y guía.

“Ya, fue a verme, es la primera vez que a alguien le digo yerno, fuerte, fuerte. He tenido mucha suerte porque es un niño muy educado, de familia, muy de casa, de respeto. La trata como a una reina”, comentó el cantante, indicando que se encuentra muy aliviado al saber que su hija es tratada con el respeto y cariño que se merece.

“Tuve mucha suerte. Mi hija ya ha tenido sus desamores, entonces, como papá sufres, cuando ves a tu hija llorar por desamor”, explicó Christian Domínguez, mostrando su vulnerabilidad en ese ámbito.

Temor de aconsejar a su hija

Christian Domínguez también abordó el desafío de aconsejar a su hija en temas del corazón, reconociendo sus propias limitaciones y errores pasados. Como se sabe, el exconductor de televisión es conocido por sus constantes infidelidades a sus parejas. La última fue a Pamela Franco, madre de su última hija.

“Tienes temor a aconsejar porque tú también te equivocas, ¿no? Entonces, tratas de darle el mejor consejo del mundo, con algo que no te haya pasado a ti porque ya te equivocaste mucho. Es difícil ser papá”, confesó Domínguez.

Al mismo tiempo, agradeció a Dios por la llegada de este buen chico en la vida de Camila, considerándolo un alivio durante una edad que él mismo describió como complicada.

“Estoy agradecido con Dios que le haya llegado a su vida un buen chico a esta edad que es complicada. Un buen chico, no un chico que la vaya a hacer sentir menos (…) los 15 años es una edad complicada”, señaló el cantante.

Hija de Christian Domínguez sorprende con su belleza. (Foto: Captura de IG)

Christian Domínguez habla de la salud de su hija menor

Christian Domínguez ha manifestado en múltiples ocasiones su amor incondicional por sus hijos. Recientemente, vivió una difícil situación con su hija Cataleya, fruto de la relación que tuvo con Pamela Franco. La pequeña se encuentra internada tras sufrir complicaciones en su salud.

“Estaba con vómitos y ya hace días estaba un poco (…) el mismo 24 se sentía un poco malita, tenía como que vómitos, entonces mandé una ambulancia a la casa, después yo bajé para la casa a verla y la encontré dormidita todo, pero me quedé un rato ahí y se levantaba y seguía con arcadas, entonces, como vi ese episodio que intentaba vomitar y no vomitaba, me la llevé de emergencia y ahí salió el tema digestivo”, explicó el cantante.

“Le pusieron vía para poder pasar el medicamento porque por vía oral no lo toleraba, entonces, estuvo en observación toda la mañana del 25 y yo tenía que salir de viaje ese día, me fui al aeropuerto, me fui a Cuzco, a Quillabamba y estaba en observación, de emergencia iba a estar en observación, pero el doctor prefirió que se quede un día y que siga en observación y le hicieron análisis y después de todo eso arrojó una leve infección urinaria”, acotó.

Pamela Franco y Christian Domínguez son padres de una niña.| @aleqsfotogra

El también actor señala que vivió momentos muy difíciles junto con Pamela Franco, pero la pequeña será dada de alta en las próximas horas. Como se recuerda, fue la cantante de cumbia quien dio a conocer la salud de su hija, indicando que era muy difícil para ella estar tan lejos mientras su hija estaba internada.

“Por supuesto, la preocupación imagínate ¿no? Está también lejos y preocupada porque por más que se le explique que es un tema leve o que no hay que preocuparse, el tema de quedarse un día en una clínica a cualquier padre le mueve”, dijo Domínguez.

Pamela Franco llora desde Europa por hospitalización de su hija: “La nana está con ella, y el papá se va de gira”. (Captura: @Lavitteri)