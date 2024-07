Invierno en Perú: 5 errores que no se deben cometer al combatir las enfermedades respiratorias en niños, según el Minsa

El jugo de naranja cura las infecciones respiratorias. Falso. No hay evidencia que demuestre que el jugo de naranja controla los síntomas respiratorios, ya que no contiene suficiente vitamina C para contrarrestar las infecciones. No obstante, se aconseja su consumo para fortalecer el sistema inmunológico, acompañado de una dieta equilibrada y suplementos alimenticios que refuercen la salud.