Devolución Fonavi: Pago de Reintegro 2 se daría a fines de agosto por retraso del Ejecutivo

Aún miles de exafiliados al Fonavi esperan el pago de algún monto de devolución de lo que tantos años aportaron a este fondo para vivienda. Lo último que se sabía era que se había definido finalmente el grupo de fonavistas que entraría al grupo de pago Reintegro 2, y que estaba pendiente definir las fechas en que este se haría.

Sin embargo, ya han pasado cuatro semanas desde que se definieron los beneficiaros de este pago y, dado que el Ejecutivo no ha asistido a las sesiones de la Comisión Ad Hoc, no se ha podido confirmar estas devoluciones asigándoles fechas para su desembolso. Como se sabe, originalmente, se planeaba que estos pagos se hicieran durante julio. Pero esto podría ya no ser posible.

En Exitosa, Jorge Milla, vocero de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), reveló que la Secretaría Técnica estaría viendo ahora las fechas de pago del Reintegro 2 para fines de agosto.

Fonavistas piden no retrasar devolución

El pasado 10 de julio decenas de fonavistas de la Fenaf Perú se movilizaron a la Comisión Ad Hoc para exigir a los representantes del Poder Ejecutivo que no retrasaran la devolución de los aportes, así como también exigieron a esto funcionarios “no ser cómplices del robo a los fonavistas y que la devolución sea a todos los fonavistas sin exclusión”.

Asimismo, el representante de esta Comisión Ad Hoc, Jorge Milla, declaró en Exitosa, que en la última sesión, la propuesta de la unidad técnica fue llevar el pago de Reintegro 2 a última semana de agosto, y se mostró indignado por el accionar del Ejecutivo.

“Vemos que no hay mucho apoyo de la parte ejecutiva en la Comisión Ad Hoc, de la Presidencia del Consejo de Ministros. En su momento planteamos, la Ley 31173 faculta a la comision, contratar servicios de terceros. Los representantes del Ejecutivo se opusieron, y eso hubiera permitido acelerar el proceso”, declaró en Exitosa Milla.

Según declara el representante, se les ha informado que “los plazos no les han alcanzado. Son dos semanas que no hemos sesionado porque los representantes del Ejecutivo no asistieron. Algunos [justificaron], pero igual eso ha perjudicado”.

“Eso nos complica porque la gente ya estaba a la expectativa [de esta devolución], como habíamos anunciado, que en julio era el Reintegro 2″, reveló.

¿Cuándo se definirán las fechas?

La Fenaf Perú ha revelado que el próximo martes 16 de julio la Comisión Ad Hoc decidirá la fecha del Reintegro N° 2, si no hay otra demora por parte del Poder Ejecutivo.

Como se recuerda, la Comisión Ad Hoc acordó que este padrón estaría conformado por “fonavistas de 75 años a más vivos, inscritos en el Padrón Conadis y con enfermedads graves o terminales, así como a los deudos de fonavistas mayores que a la fecha tuvieran de 93 años a más”, lo que, según declaró el presidente del Fenaf a Infobae Perú, serían alrededor de 225 mil personas en total.

¿Qué fonavistas cobran actualmente?

A la fecha, los beneficiarios fonavistas que pueden cobrar la devolución de sus aportes en el Banco de la Nación son los que pertecen a:

Grupos de pago del 1 al 19 : aquellos fonavistas de listas anteriores que resultaron beneficiarios, pero nunca cobraron por diferentes motivos.

Grupo de pago 20 : excontribuyentes que alcanzaron los 60 años de edad, personas con discapacidad registradas en el Conadis, aquellos que padecen enfermedades terminales. Además de los herederos.

Primer Grupo de Reintegro 1: fonavistas pertenecientes a la listas 1 a 19, es decir que han cobrado anteriormente un monto de sus aportes. Para esta entrega, lo integran beneficiarios de 80 años en adelante