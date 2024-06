Fonavi 2024: Pagos de Reintegro 2 y Lista 21 aún pendientes, ¿cuándo se reune la Comisión Ad Hoc?

Estas son las nuevas devoluciones que está preparando la Comisión Ad Hoc del Fonavi para 2024. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

La Comisión Ad Hoc del Fonavi se reunirá de nuevo para definir finalmente las fechas de pago para el Reintegro 2 el próximo martes 2 de julio, como informó Luis Luzuriaga, el presidente de los fonavistas, a Infobae Perú. Este nuevo grupo de pago, que se ha definido dos meses luego del Reintegro 1, irá dirigido a pagar devoluciones de aportes de 225 mil fonavistas.

A pesar de que aún no se han definido las fechas oficiales para este pago (esto se aprobaría en la próxima sesión) se espera que esta devolución llegue en julio, según reveló Luis Luzuriaga, presidente de Fenaf Perú a Infobae Perú.

Así, también Luzuriga también reveló que la lista 21 para devoluciones del Fonavi sí se está trabajando, pero que aún está en un proceso que tomará algunos meses.

El grupo de pago de Reintegro 2 finalmente se aprobó, pero, si bien se conocen los beneficiarios, aún no se ha confirmado oficialmente la fecha. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Pago del Reintegro 2 está cerca

Ya el pasado jueves 20 de junio se aprobó finalmente el padrón para el Reintegro 2 del Fonavi, como reveló en exclusiva para Infobae Perú, Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú). Esto incluye los lineamientos para los próximos nuevos pagos para 225 mil fonavistas.

“Se ha acordado que se va a incorporar a mayores de 75 años, que son 150 mil, y en el padrón de los herededos a 75 mil, que son 225 mil personas en total”, reveló Luzuriaga.

Además, la Comisión Ad Hoc acordó que este padrón estaría conformado por “fonavistas de 75 años a más vivos, inscritos en el Padrón Conadis y con enfermedades graves o terminales, así como a los deudos de fonavistas mayores que a la fecha tuvieran de 93 años a más”.

La Comisión Ad Hoc del Fonavi buscará definir las fechas de pago del grupo Reintegro 2. ¿De qué se trata? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Elizalde

Lista 21: ¿quiénes serán incluidos?

Según reveló Luis Luzuriaga a Infobae Perú, en la lista 21 del Fonavi se están incorporando fonavistas que, “quizás por el tema de la pandemia, recién repararon en que tenían dinero”. Estos serían quienes recién han tomado conciencia de estos pagos y que se encuentran inscribiéndose.

Estos, según resalta, ya estarían en bases de datos en la ONP y la AFP. “Sus empleadores ya comunicaron que eran parte del personal de trabajadores a los que les corresponde el Fonavi. Ahora lo que se está haciendo es el cruce de información, con la informacion remitida por esas instituciones, se consolidan y se incorporan al padrón. Eso fue lo que pasó con el grupo 20. Ahora hay muchoss más fonavistas que están en ese proceso y van a tener que seguirse la lista 21″, explicó Luzuriaga.

Pero además esa lista tiene otra característica: se incorporará a fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de Materiales.

“Se va a incorporar también, a los excluidos del año 2015 al 2019. En esa oportunidad, en la ley que hicimos en el Congreso, el Tribunal dijo que estaba bien, pero que a todos aquellos que habian accedido a un beneficio con los recursos del Fonavi, bajo la forma de devolucion, deberían ser evaluados y excluidos, porque se les podia dar doble beneficio”, expone el representante de los fonavistas.

La lista 21 aún está por definirse, y si bien aún no hay fecha confirmada, se espera que se pueda dar para octubre y la segunda parte del año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Infobae/Paula Elizalde

Lo que sucedió es que, dado que la devolución recién empezó el 2010 (”objetivamente, empezó el 2014, con estos S/10 que dieron”), hubiero quienes recibieron recursos del Fonavi antes del 2010, cuando “no había devolucion, no había ninguna ley para esto”. Por eso, estos fonavistas recibieron préstamos, que tuvieron que pagar luego. “No se lo dieron bajo la forma como no reembolsable. No le dieron bajo ese sistema. Todo era reembolsable. Entonces quiere decir que no hubo ningun tipo de devolución”, agrega Luzuriaga.

Es decir, que estos fonavistas que obtuvieron préstamos del Banco de materiales se podrán incorporar a las nuevas listas. Según el presidente Luzuriaga, son “75 mil de las ‘conexiones domiciliarias de saneamiento’ y se incorporaron 35 mil fonavistas del ‘techo de calamina’. Hay 105 mil fonavistas que ya están incorporados. Ellos tienen que ser parte del grupo 21, lo más que se pueda”, agregó.