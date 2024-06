Christian Domínguez responde a Javier Yaipén y amenaza a José Orejuela por decir que no canta: “Ni que te encuentre”

Christian Domínguez lanza advertencia a Juan Carlos Orejuela por decir que no canta bien.

Christian Domínguez, líder de La Gran Orquesta Internacional, se pronunció enérgicamente tras las declaraciones de Javier Yaipén, líder de la agrupación Hermanos Yaipén, quien afirmó que Domínguez no ha tenido más éxitos que los obtenidos con su antigua banda de cumbia.

Según Domínguez, cada vez que Javier Yaipén y él se encuentran, la actitud del líder de los Hermanos Yaipén es completamente distinta a la mostrada públicamente.

“Cada vez que me ve es otra persona, me besa, me abraza, si por él fuera nunca me hubiera ido. Está manipulado y tiene que colaborar con las decisiones. Incluso cuando salió la Gran Orquesta y nos querían prohibir los temas, el mismo Javier, que es el dueño de ‘Necesito un amor’, personalmente me dijo ‘cántalo cuantas veces quieras porque tú eres el autor’”, expresó Domínguez para el canal de Chiquiwilo.

Las declaraciones de Javier Yaipén, donde cuestionó el nivel de éxito de Domínguez después de su salida de Hermanos Yaipén, causaron impacto en la expareja de Pamela Franco. Aunque quiso ser muy cuidado al responder, dio a entender que todo era parte de un show orquestado por la agrupación de Javier Yaipén.

“Cuando está conmigo es una persona y cuando está en pantalla es otra, me imagino que tiene que tener un guion...”, comentó Domínguez, remarcando que Yaipén actúa diferente frente a las cámaras.

Christian Domínguez responde a Javier Yaipén y lanza advertencia a José Orejuela por decir que no canta.

Arremete contra José Orejuela

José Orejuela, exintegrante de La Gran Orquesta Internacional y quien hoy en día es parte de Hermanos Yaipén, también se mostró crítico con Christian Domínguez, al afirmar que este último no canta. La respuesta del actor no se hizo esperar y lanzó una seria advertencia, donde indica que como músico no le va a responder, pero como hombre, sí.

“Un hombre para que hable de otro hombre debe tenerlos bien grande porque sabe que después de una acción hay una reacción. Yo voy a tener que encontrármelo, él lo sabe. Nosotros somos seres humanos, todos somos iguales y no tenemos que tolerar faltas de respeto de nadie”, indicó Christian Domínguez bastante serio.

“En pocas palabras, ‘tú que has hablado mal de mí, como artista no te voy a decir nada, pero que no te encuentre, papi. Porque así como has hablado, espero que tengas los huev... bien grandes’”, intervino el conductor del espacio Chiquiwilo.

Christian Domínguez responde a Javier Yaipén por poner en duda el éxito de su orquesta. YouTube ChiquiWilo

Lejos de negar esta afirmación, Christian Domínguez la respaldó e indicó que es “literal”. Sin embargo, él no puede referirse así porque van a decir que lo está amenazando.

“Tú lo has dicho de manera coloquial lo que he dicho. Porque yo no lo puedo decir como tú, porque si lo digo, (van a decir que) es una manera matonezca de decir las cosas. Tú sí lo puedes decir sin problemas”, dijo el cantante.

“Christian Domínguez dice a José Orejuela, ‘te voy a sacar la reconch... Ni que te vea causa, ahí sí me la cobro todas. Yo que te he dado la oportunidad de estar en mi orquesta. Te vas y hablas mal de uno, yo que no te he hecho nada, de a gratis’”, acotó Chiquiwilo, fiel a su estilo.

“Claro. Tú lo has dicho mejor”, sentenció Domínguez.

¿Qué dijo Javier Yaipén contra Christian Domínguez?

En una anterior entrevista con Chiquiwilo, Javier Yaipén señaló que Christian Domínguez no ha mantenido el nivel de éxito después de dejar Hermanos Yaipén.

“Tuvo ‘Mi estrella’ y ‘Aquí sin tu amor’ y luego nunca más ha tenido un éxito porque, a comparación del éxito que ha tenido con los Yaipén, no ha tenido, o dime tú, un éxito que haya tenido Christian Domínguez. Después de salir de Hermanos Yaipén, ellos no han tenido otro éxito”, manifestó Yaipén.

Las declaraciones y contraataques entre las figuras de la cumbia mantienen en vilo a los fans de ambas agrupaciones.

Javier Yaipén pone en tela de juicio el éxito de Christian Domínguez tras su salida de Hermanos Yaipén.