Magaly Medina sobre la cancelación de la boda de Melissa Klug: "Jesús no le resultó ser tan confiable" (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ Magaly Medina, en una reciente emisión de su programa, hizo un análisis mordaz sobre la cancelación de la boda de la empresaria Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco, que lleva ya casi tres años en suspenso desde la pedida de mano en septiembre de 2021.

Ante ello, Medina recordó las declaraciones de Klug, quien en su momento aseguró que no se quedaría esperando más de dos años para casarse: “Si ya no nos casamos de acá dos años ya, chau”. Sin embargo, la boda nunca se concretó y las razones parecen cada vez más claras. ¿Qué cambió para que Melissa, quien estaba tan entusiasmada con su matrimonio, ahora posponga indefinidamente la boda?

Para la periodista, la espera de matrimonio tendría que ver con algunos problemas en la relación, los cuales surgieron cuando Barco reveló su infidelidad, lo que provocó un quiebre en la relación. “Melissa se dio cuenta de que este Jesús no es tan confiable como ella creía. Claro, ¿para qué te vas a casar si no confías? ¿Para qué te vas a casar si hay una sombra de duda?”

(Captura: Magaly TV La Firme)

Además, Magaly Medina destacó la posibilidad de que la boda se haya pospuesto debido a la inmadurez del pelotero, reflejada en sus actitudes y comportamientos constantes. La periodista enfatizó que una relación sólida se basa en la confianza y la madurez, aspectos que parecen estar en duda en esta pareja.

“A lo mejor, en el fondo, Melissa ya no está tan segura de que Jesús sea el hombre adecuado para compartir su vida, sobre todo después de tantas señales de inmadurez y falta de compromiso”, afirmó Medina.

Medina también mencionó que, en repetidas ocasiones, Melissa Klug había mostrado su deseo de formar una familia y casarse, pero que las circunstancias actuales parecen haber cambiado sus prioridades. “Melissa decía que no iba a ser la eterna novia, y ya han pasado casi tres años desde la pedida. Ahora dice que la boda se dará cuando la bebita crezca, pero eso suena más a una excusa que a un plan real”, añadió la periodista.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Bueno, pero es que de verdad es bien raro, que ella cuando era la más empeñosa, ya van a ser tres años de aquella pedida de mano en el 2021, ya estamos finalizando junio, ella además que decía yo no voy a ser ninguna novia eterna, ya tuvieron un hijo y ahora dicen no será cuando lo que queríamos era tener a la bebita, ahora será cuando la bebita crezca”, mencionó.

Finalmente, Medina concluyó que quizás lo mejor para Klug sea esperar y asegurarse de que la relación esté realmente lista para dar el siguiente paso. “Es mejor esperar a que las cosas se estabilicen y que la confianza se restaure completamente antes de dar un paso tan significativo como el matrimonio. Tal vez Melissa necesita más tiempo para ver si Jesús realmente ha cambiado y está listo para comprometerse de verdad”, concluyó la conductora.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Melissa Klug afirma que no le pedirá perdón a Jefferson Farfán

En una reciente entrevista para el programa ‘América Hoy’, Melissa Klug se pronunció sobre la situación legal y personal que enfrenta con Jefferson Farfán, dejando claro que no tiene intención de pedirle perdón al futbolista. Klug reveló que ha intentado llegar a un acuerdo con Farfán sin éxito, y enfatizó en su determinación de defenderse ante cualquier demanda que él pueda presentar.

Según la empresaria, la situación legal ha sido desgastante, pero está dispuesta a contrarrestar cualquier acción legal con una contrademanda si es necesario. “No me voy a quedar con los brazos cruzados, viendo cómo él sigue demandándome”, afirmó la mediática figura, mostrando su firmeza frente al litigio.

Además, Melissa fue clara al señalar que no siente la necesidad de pedir perdón a Jefferson Farfán. “Yo no estoy pidiendo que él me perdone ni nada. Al único que se le pide perdón es a Dios”, aseguró Klug durante la entrevista, subrayando su postura firme ante las circunstancias legales y personales que enfrenta.

Melissa Klug asegura que se defenderá si Jefferson Farfán la sigue atacando legalmente. América Hoy/ IG