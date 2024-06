‘Magaly TV: La Firme’ EN VIVO: Minuto a Minuto del programa de hoy 19 de junio

¿Qué pasó el martes 18 de junio en ‘Magaly TV La Firme’?

Magaly Medina apareció fiel a su estilo en su programa ‘Magaly TV: La Firme’ a pesar de haber estado muy mal de salud y quedarse sin voz producto de una aguda faringitis. “Una inyección no me va a detener, no me importa ponerme todos los corticoides necesarios para regresar con mi público”, expresó la periodista.