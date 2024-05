Ely Yutronic le da pase frío a Paco Bazán, y este la ‘parcha’ en vivo: “Quiero a mi esposa de regreso”

Ely Yutronic le da pase frío a Paco Bazán, y este la ‘parcha’ en vivo. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Fin de los coqueteos? En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ el 14 de mayo, Magaly Medina reveló imágenes del viernes 10 de mayo, donde la periodista Ely Yutronic pasaba la palabra a su colega Paco Bazán para iniciar el segmento ‘El deportivo, en otra cancha’.

Sin embargo, la audiencia se sorprendió al notar la notable indiferencia en la interacción entre Ely y Bazán, en contraste con los coqueteos que solían tener en pantalla. Anteriormente, se percibía una química palpable entre ambos que era bien recibida por los televidentes, pero esta vez, la dinámica entre ellos parecía haber cambiado drásticamente.

Durante la intervención del viernes 10 pasado, Yutronic deseó a Bazán un buen fin de semana con su familia, a lo que él respondió de manera escueta, mencionando a la madre de sus hijos y expresando su deseo de que ella regrese a su vida en el futuro. Como ser sabe, a pesar de estar separados, el exfutbolista ha dejado claro que desea reconstruir su relación.

Ely Yutronic le da pase frío a Paco Bazán, y este la ‘parcha’ en vivo. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Paco Bazán ya está listo para su programa. ¿Qué novedades? Disfruta de tu familia, que tenga su lindo fin de semana y un buen programa”, se le escucha decir a Ely Yutronic. La respuesta de Bazán fue de ‘Parche’: “Y con la gracia que Dios algún día me entrega mi esposa de regreso. Dale, que estén alegres, hoyy siempre. Chao, chao”, dijo el periodista deportivo.

¿La nota de ‘Magaly TV La Firme’ fue el problema?

Se especula que la amistad entre ambos se vio afectada luego de que Paco Bazán defendiera a la prensa de ‘Magaly TV La Firme’ por una nota que revelaba el pasado controvertido de Yutronic. Esta acción generó molestia en la exchica reality, quien recibió las críticas de Bazán, a pesar de que la nota periodística no le parecía desfavorable.

Sobre la reacción de Ely Yutrovic al darle el pase tras la difusión de las imágenes de ‘Magaly TV La Firme’, Bazán señaló: “El pase sí fue incómodo, no conozco sus motivos. Nosotros no tenemos una relación fuera de cámaras. Yo no vi mal la nota, yo entendí que la nota mostraba otra versión de un personaje de televisión. Todos en TV tenemos un inicio, en el momento que ocurre lo vemos muy grave y le damos un valor más allá de lo que realmente es”, dijo Paco en contra de Ely.

Ely Yutronic le da pase frío a Paco Bazán, y este la ‘parcha’ en vivo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ely Yutronic le da pase frío a Paco Bazán

Ante ello, ‘Magaly TV La Firme’, informó que el pasado lunes 13, después de la respuesta que dio Paco Bazán, Yutronic ya no le dio al conductor, lo que marca el fin de una posible amistad entre ellos. Ante esta situación, Medina expresó su sorpresa, ya que también había notado los coqueteos entre ambos y encontró extraño que ya no ocurrieran.

Sin embargo, para Magaly Medina, la mención de la esposa de Bazán fue una forma de desviar la atención de la situación actual, tildándola de un ‘parche a los coqueteos en vivo’. “Oye, de verdad, sí. Lo hizo de manera cachosa, burlona, ¿no? ‘Con la gracia que Dios’. Oye, parche, porque Paco estaba bien. Vaya, vaya, eso sí fue un ‘parche’, pero eso sí fue tipo, yo lo sentí tipo parche así tipo parcharla a la chica, pero bueno”, concluyó.