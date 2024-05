Magaly Medina indignada con Paco Bazán por entrevista a Ely Yutronic: “Nunca me ha invitado a su programa”

Magaly Medina indignada con Paco Bazán por entrevista a Ely Yutronic. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ el 1 de mayo, la conductora Magaly Medina dedicó el inicio de su programa para comentar sobre la entrevista que Paco Bazán le realizó a la conductora de ATV Noticias, Ely Yutronic, quien visitó su set de ‘El deportivo en otra cancha’.

La conversación entre colegas del mismo canal no pasó desapercibida, generando diversas reacciones entre la audiencia, incluyendo las de Medina, quien sugirió que podría haber más que una relación laboral o amistosa entre Bazán y Yutronic, ya que notó cierta química entre ellos, y ‘coqueteos’.

“Ely Yutronic, la conductora de ATV Noticias, se reunió con Paco pero, se acuerdan que la vez pasada yo dije que tiene esta chica porque le coquetea. Ahora yo no sé si él se olvidó de la abstinencia que dice que mantiene hace dos años, que claro casi casi es un monje, él mismo lo ha dicho, él mismo lo predica en todos los programas donde está. Pero mejor miren ustedes pero, por lo menos él trataba de tener la compostura, de mantener la compostura. Pero yo creo que ella quería hacerlo pecar”, dijo en un inicio Magaly entre risas.

Magaly Medina indignada con Paco Bazán por entrevista a Ely Yutronic. (Captura: Magaly TV La Firme)

Durante la entrevista, Bazán advirtió a Yutronic que no se ‘choca’ con su madrina, Magaly, desatando risas entre los presentes. A pesar de sus comentarios jocosos, Medina expresó que este encuentro forma parte del programa para generar rating.

“Bueno, bueno, son cosas que pasan. En fin, pero no, no, él se conserva ahí ya, o sea, ha visto, no, él nada, él mira otro lado, la mira, pero entre serio, no, no, no, o en otro momento creo que ya Paco ya hubiera coqueteado, pero nada, ahí está, firme, firme, él dice que es un hombre nuevo, así que ahí lo vamos mirando”, acotó.

Magaly Medina indignada con Paco Bazán por entrevista a Ely Yutronic. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina nota que Paco Bazán no la ha invitado a su set

Por otro lado, Magaly Medina también expresó su sorpresa por nunca haber sido invitada al programa de Paco Bazán en los últimos cinco años, contrastando con la reciente visita de Ely Yutronic, quien lleva menos de un año en ATV.

“A mí Paco nunca me ha invitado a su programa, tanto la madrina, la madrina, ahí se ve el cariño. Ella no llega ni al año y ya la invitó para conocerla a profundidad”, señaló Medina.

Magaly Medina indignada con Paco Bazán por entrevista a Ely Yutronic. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué respondió Paco Bazán y Ely Yutronic sobre presunto romance?

El conductor de televisión Paco Bazán ha sido el centro de atención en las redes sociales después de que sus interacciones en vivo con la periodista Ely Yutronic generaran especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, el exfutbolista sorprendió a todos al confirmar que se mantiene firme en su decisión de mantener la castidad para recuperar a su familia.

Al abordar los rumores, Bazán fue claro en ‘Magaly TV La Firme’, afirmando que sigue comprometido con su castidad y destacando: “Tengo esposa y ante los ojos de Dios estoy casado, lo que significa que no fumo, no bebo alcohol y no bailo pegado. He tomado la decisión de ser padre y renunciar a ser hombre”, declaró.

Por su parte, Ely respondió a las especulaciones, asegurando que simplemente se trató de una conversación amena y divertida sobre los temas que abordaría Paco. “Es innegable que hay una sincronía y una buena conexión entre nosotros. Para mí, la caballerosidad nunca debe pasar de moda”, añadió la periodista.