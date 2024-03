Magaly Medina advierte ‘coquetetos’ de Ely Yutronic hacia Paco Bazán, pero este aclara: “Renuncié a ser hombre”

Magaly Medina advierte ‘coquetetos’ de Ely Yutronic hacia Paco Bazán, pero este aclara. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, transmitida el pasado martes 5 de marzo, Magaly Medina expuso mediante una nota periodística los presuntos coqueteos entre la periodista Ely Yutronic y el exdeportista Paco Bazán. Todo esto luego que en redes sociales notaron una cierta conexión entre ambas figuras de ATV, lo que desató el interés del público.

Frente a esta situación, Magaly no dudó en lanzar una serie de advertencias divertidas, sobre las posibles consecuencias si Paco decide seguirle el juego a las interacciones y coqueteos que sostiene con Ely durante el pase de ‘ATV Noticias Edición Central’ y ‘El Deportivo en Otra Cancha’. Para la comunicadora el interés viene por Yutronic.

“Paco se mantiene íntegro, ella le tira el maíz, pero él se hace el disimulado. Porque dice que anda en recuperar a la mujer que es madre de sus hijos. ¿Qué habrá hecho? Él dice que hace dos años él es célibe, no me miren así, él lo dice en su programa también. Además, él dice que está casado, ¿es cierto que está casado? Así que te estamos mirando desde acá”, sostuvo la periodista entre risas.

“Te estamos observando. El día que respondas a un coqueteo o flirteo aquí, te cerramos la puerta del programa. Nosotros estamos vigilando, no creas que porque trabajas aquí, no vamos a decir nada. La chica se sonríe cada vez que te mira”, agregó la conductora.

¿Qué respondieron Paco Bazán y Ely Yutronic sobre presunto romance?

A través de las redes de las redes sociales, el conductor de televisión Paco Bazán ha captado la atención del público luego de que sus conversaciones con la periodista Ely Yutronic en vivo y generaran especulaciones sobre posibles coqueteos. Sin embargo, el exfutbolista sorprendió a todos al confirmar que sigue firme en su decisión de mantener la castidad para recuperar a su familia.

Al abordar los rumores, el periodista deportivo fue contundente al afirmar en ‘Magaly TV La Firme’ que continúa comprometido con su castidad y realizó una aclaración importante: “Tengo esposa y ante los ojos de Dios estoy casado, lo que significa que no fumo, no bebo alcohol y no bailo pegado. He tomado la decisión de ser padre y renunciar a ser hombre”, declaró.

Por su parte, Ely Yutronic respondió a las especulaciones asegurando que se trató simplemente de una conversación amena y divertida sobre los temas que abordaría Paco. “Es innegable que hay una sincronía y una buena conexión entre nosotros. Para mí, la caballerosidad nunca debe pasar de moda”, añadió la periodista.

Ante la atención mediática sobre este supuesto romance, tanto Paco Bazán como Ely Yutronic dejaron claro que su relación es puramente profesional y que los comentarios surgidos son fruto de una conversación amistosa y ligera.

Paco Bazán confirma su castidad

En julio del 2023, Paco Bazán explicó los motivos de su castidad en medio de su ‘crisis matrimonial’ con su todavía esposa, Janice con quien tiene una relación de más de 20 años juntos y que producto de su amor tienen dos hijos. “Ya soy testimonio, conmigo pasa algo increíble, yo viví lejísimos de Dios toda mi vida y he tenido tanto desde que nací y nunca encontré felicidad, siempre estuve vacío. No me llenaba el dinero, no me llenaba la fama, no me llenaba el amor, la selección peruana, la U, equipos en España, una familia maravillosa, hijos hermosos, padres vivos, benefactores con mucho dinero, nada”, sostuvo el actor en aquella oportunidad.

“Yo he sido un afortunado desde que nací, yo nunca jamás he pasado por el hambre, por ninguna dificultad económica en mi casa, siempre hubo abundancia material y afecto y amor, pero acá (señalando a su corazón) había algo vacío, hasta que Jesucristo me rescató me tiró un cable me sacó de lodazal de una oscuridad que tenía. Y entonces mi vida es mejor, es feliz”, aseveró el comentarista deportivo.