Paco Bazán no apoya la molestia de Ely Yutronic por la exposición de su pasado candente: “Yo no vi mal la nota”

Paco Bazán no apoya la molestia de Ely Yutronic por la exposición de su pasado candente. (Captura: Magaly TV La Firme)

En una reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ el 13 de mayo, Magaly Medina inició su programa mostrando imágenes del pasado desconocido de Paco Bazán, similar a lo que había hecho previamente con la periodista Ely Yutrovic. Este enfoque generó incomodidad en Yutrovic, quien tuvo sus inicios en Chile apareciendo en diminutas prendas y bailando en el tubo.

De manera similar, Medina reveló imágenes del conductor de ‘El Deportivo en Otra Cancha’, quien comenzó su carrera como modelo de pasarela en Chile, luciendo un cuerpo de infarto en bóxer. En 2012 y 2013, Bazán también debutó como actor en la serie de Augusto Polo Campos. “No soy actor, la vida ha sido conmigo muy generosa, no me puedo quejar”, comentó el periodista deportivo en declaraciones para el programa de Magaly.

Asimismo, el exfutbolista recordó su participación en 2013 en uno de los realities de Gisela Valcárcel y, más tarde, en un reality conducido por Vanessa Terkes, donde literalmente se quemó los pies. “Yo sentí vergüenza de mí mismo y sentí impotencia de no tener más alternativas de trabajo. Me dijeron, entra a este reality y vas a integrar la cartera de conductores, nunca pasó eso”, expresó Bazán.

Paco Bazán no apoya la molestia de Ely Yutronic por la exposición de su pasado candente. (Captura: Magaly TV La Firme)

Paco Bazán no apoya la molestia de Ely Yutronic por la exposición de su pasado candente

Paco Bazán expresó su apoyo a la nota realizada en ‘Magaly TV La Firme’ sobre el pasado de la conductora de ATV Noticias, destacando que en televisión todos tienen un inicio y que, aunque en su momento estos eventos pueden parecer graves, con el tiempo se les da un valor diferente. Así, el conductor de ‘El Deportivo’ reafirmó su comprensión y respaldo ante las revelaciones de su pasado y el de sus colegas en el medio televisivo.

Sobre la reacción de Ely Yutrovic al darle el pase tras la difusión de las imágenes de ‘Magaly TV La Firme’, Bazán señaló: “El pase sí fue incómodo, no conozco sus motivos. Nosotros no tenemos una relación fuera de cámaras. Yo no vi mal la nota, yo entendí que la nota mostraba otra versión de un personaje de televisión. Todos en TV tenemos un inicio, en el momento que ocurre lo vemos muy grave y le damos un valor más allá de lo que realmente es”.

Paco Bazán no apoya la molestia de Ely Yutronic por la exposición de su pasado candente. (Captura: Magaly TV La Firme)

Ely Yutronic responde a la difusión de su pasado: “Desde los 16 años trabajo para lograr mi sueño de ser periodista”

La conductora del noticiero de ATV, Ely Yutronic, no se quedó callada tras la reciente difusión de su pasado en ‘Magaly TV La Firme’ y decidió compartir con sus televidentes su inspiradora trayectoria desde una edad temprana. Ely explicó que desde los 16 años ha trabajado arduamente para alcanzar su mayor sueño: convertirse en periodista.

“Desde muy jovencita, desde los 16 años, trabajo. Fui anfitriona, fui modelo, y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar Periodismo, el cual era mi anhelo. Estuve cerca de 4 años en España y por motivos familiares me mudé a Bogotá, Colombia”, expresó la periodista durante su programa.

Finalmente, Yutronic destacó que todos los logros en su carrera periodística han sido fruto de su esfuerzo, las oportunidades brindadas por quienes creyeron en ella, y el cariño del público peruano. “Todo lo que he logrado es gracias a mi arduo trabajo, a las oportunidades que me han dado las personas que han creído en mí y al cariño del público peruano”, concluyó.