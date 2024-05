Bryan Torres dedicó mensaje a Samahara Lobatón en el Día de la Madre, pese a polémica ruptura y un bebé en camino. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. A pesar de su controversial separación con la modelo Samahara Lobatón, salsa Bryan Torres no ignoró por nada ni nadie el ‘Día de la Madre’ este segundo domingo 12 de mayo. Este gesto llega después de que la hija de Melissa Klug anunciara su embarazo con el cantante de salsa.

Y es que, Torres sorprendió a todos sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje en sus historias de Instagram a la que será madre de su segundo hijo, cumpliendo así su compromiso de acompañarla en todo su proceso de embarazo.

Como se sabe, la exchica reality se encuentra en Estados Unidos junto a su pequeña Xianna por trabajo, y no pudo celebrar esta fecha especial junto a sus familiares en Perú. Sin embargo, se habría llevado una grata sorpresa al saber que el salsero la recordó en este día tan significativo. ¿Qué le dijo?

Bryan utilizó sus redes sociales para enviar saludos a su madre y abuela, agradeciéndoles por su amor incondicional a pesar de los errores que haya cometido a lo largo de su vida. Pero lo más destacado fue el mensaje dedicado a todas las madres en su día, donde incluyó una mención especial a la hija de Abel Lobatón, haciendo referencia a su segundo embarazo y destacando su futura maternidad.

“Feliz Día de la Madre en su día a todas en el mundo entero. En especial a mi abuela, mi mamá y a las madres de mis bebés”, expresó Torres en su historia de Instagram, evidenciando su reconocimiento a la madre de su primera hija y su apoyo a Samahara en esta nueva etapa de su vida.

Youna no saludó a Samahara por el ‘Día de la Madre’

Por otro lado, la actitud de Youna con Samahara, fue notablemente distante en estas fechas especiales. A pesar de compartir una semana con su hija, no mostró gestos de reconocimiento hacia la madre de su primogénita. Ya que, esto se reflejó en el Día de la Madre, donde el barbero no envió ningún saludo público a Lobatón, a diferencia de Bryan Torres, quien demostró su aprecio y respeto hacia la madre de su hijo.

Bryan Torres revela cuántos meses de embarazo tiene Samahara Lobatón

Durante unas breves vacaciones en Estados Unidos, Samahara Lobatón se encuentra disfrutando de un tiempo de descanso. Sin embargo, mientras tanto, Bryan Torres, el padre de su hijo en camino, decidió romper su silencio y hablar sobre su situación sentimental con la influencer.

El salsero ofreció una entrevista al podcast ‘BackstagePerú’, donde confirmó cuántos meses de embarazo tiene la hija de Melissa Klug, con quien protagonizó un escándalo hace unas semanas en la vía pública. “Personalmente, me gustaría un hijo y que se vista como yo (¿Cuánto tiempo tiene?) Tres meses con dos semanas, hace tres días fueron hacerle una ecografía y Samahara me dijo que todo está bien”, sostuvo el músico.

Bryan Torres revela doloroso momento que sufrió al perder a su primer hijo a los 21 años.

Bryan terminó su amistad con Jefferson Farfán

El cantante de salsa Bryan Torres sorprendió al revelar detalles sobre el fin de su amistad con el exfutbolista Jefferson Farfán. En una reciente entrevista, Torres compartió que, si bien está agradecido con Farfán por el tiempo que compartieron juntos y las oportunidades que le brindó para crecer tanto personal como profesionalmente, su relación se ha distanciado significativamente en los últimos tiempos.

“No he vuelto a conversar con él. Farfán está con sus cosas. Yo estoy con mis cosas. Siempre voy a estar agradecido con él. Hay cosas pendientes por conversar, que en algún momento se van a dar. La amistad nunca ha muerto… Si bien es cierto, después de lo que pasó con la última relación, hubo ahí un quiebre. (¿A raíz de que se oficializa la relación hay un quiebre con Jefferson?) Claro, entonces ahí cambiaron mucho las cosas, muy aparte de que tampoco vivía con él, no trabaja con él, entonces había un distanciamiento. Pero no hemos tenido oportunidad de conversar”, dijo.