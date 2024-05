Samahara Lobatón disfruta en discoteca de EE. UU., mientras Bryan Torres sigue la fiesta en Lima. (Captura: Amor y Fuego)

La modelo Samahara Lobatón hizo las maletas el pasado fin de semana, partiendo del Perú junto con su hija Xianna, en medio de una separación pública con su expareja Bryan Torres. Este movimiento sigue a un acuerdo alcanzado entre ellos para liquidar una deuda pendiente de 8 mil soles por arreglos en su departamento compartido en Chorrillos.

Después de su mudanza a San Isidro, la exchica reality se embarcó en un viaje a Estados Unidos para participar en un evento en la colonia peruana, acompañada por ‘Chato’ Barraza. Ante esta nueva dirección en su vida, la modelo tomó a todos por sorpresa al dejar atrás las disputas con el padre de su hija, quien radica en el país norteamericano, acordando un reencuentro.

En un emotivo encuentro en el aeropuerto, Youna, se reencontró con su hija después de más de un año. Aunque el momento estuvo lleno de emociones, el barbero dejó en claro que no tiene intenciones de reanudar su relación con Samahara Lobatón, ya que tiene una nueva pareja.

Samahara y Melissa Lobatón disfrutan de la vida nocturna en EE. UU., mientras Bryan Torres se divierte en Lima.

Mientras tanto, apenas llegó a EE. UU., Samahara se dirigió a una salsoteca en Patterson, Nueva York, en compañía de su hermana Melissa Lobatón. Ambas disfrutaron de la vida nocturna en la popular discoteca ‘Máncora Lounge’, conocida por ser frecuentada por la comunidad peruana en el extranjero.

A pesar de encontrarse en estado de gestación, Samahara fue vista disfrutando de la noche, aunque solo se le vio tomando gaseosa. La modelo se notaba muy feliz, acompañada de sus amigas y hermana.

Por otro lado, Bryan Torres también aprovechó el fin de semana para divertirse en Lima junto a sus amigos. A través de sus redes sociales, compartió momentos de alegría posando con dos jóvenes, evidenciando que la vida nocturna continuaba para él tras la partida de su expareja al país del ‘Tío Sam’.

Samahara Lobatón dejo vacía la casa de Bryan Torres

Durante una entrevista con Magaly Medina, Bryan Torres sorprendió al público al solicitar públicamente a Samahara Lobatón que abandonara el departamento en Chorrillos, donde habían residido juntos en los últimos meses. Este pedido generó un considerable revuelo, especialmente porque la exchica reality había personalmente decorado el hogar con muebles y decoración obtenidos a través de acuerdos publicitarios.

Ante esta situación, la hija de Melissa Klug optó por una decisión radical y sin vacilaciones de abandonar la casa compartida con Torres, la joven tomó medidas drásticas. Se llevó consigo todas las remodelaciones que había realizado en el hogar que compartían, dejando la vivienda prácticamente vacía.

“La empresa que le redecoró la casa del Bryan donde ellos vivían. Ahora que ella se fue, que él la desalojó, que públicamente le dijo que se fuera de esa casa porque ya la relación no iba más, porque a él le interesó casi nada que ella estuviera embarazada, llevando en su vientre un hijo de él. No le importó, le dijo, ‘tú te me vas mamita a la calle, fuera’, cosa que habla bien mal de este chico”, dijo en un inicio Magaly Medina.

“Pero eso ya se lo habíamos dicho a Samahara y ella nunca lo entendió, nunca lo comprendió hasta que la pusieron de patitas en la calle. ¿Qué hizo Samahara? No solo se llevó sus artefactos, no, mandó días después, el 29, a sacar los muebles de todas las paredes a la misma empresa que se los había puesto. Así que dejó la cocina pelada, tal y como la encontró”, acotó la periodista el pasado 30 de abril.