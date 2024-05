¿Cómo saber cuánto tiempo de estancia tengo con visa de turista en Estados Unidos?

Tras obtener la visa para Estados Unidos, surge la necesidad de planificar aspectos medulares para su estadía en el país. (quo.eldiario.es / Apostilla Express)

Los peruanos buscan viajar a Estados Unidos impulsados por diversas razones, entre ellas la búsqueda de mejores oportunidades laborales y la aspiración a una calidad de vida superior. Esta nación brinda un entorno que favorece el desarrollo profesional y educativo, cuenta con sistemas de salud avanzados y una sociedad multicultural que fomenta la diversidad y la inclusión. Estas características incentivan a las personas a migrar.

Para viajar a EE.UU., además de tener una idea clara del propósito del viaje, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Primero, se debe obtener una visa, lo cual implica presentar una solicitud ante la embajada estadounidense, acompañada de documentos que justifiquen el viaje. También es esencial contar con un pasaporte válido por al menos seis meses después de la fecha prevista de entrada. De igual manera, se recomienda adquirir un seguro de viaje que cubra emergencias médicas y posibles imprevistos.

Tras obtener la visa para Estados Unidos, surge la necesidad de planificar aspectos medulares para su estadía en el país. Los viajeros buscan información sobre medios de transporte internos efectivos y económicos, exploran las oportunidades de empleo o educación acordes a su tipo de visa y buscan recomendaciones para una integración cultural exitosa. Asimismo, se preocupan por la gestión financiera durante su estancia, desde la apertura de cuentas bancarias hasta las maneras más seguras y eficientes de enviar remesas a sus países de origen.

Washington D.C. es la capital de los Estados Unidos. (vacacionesnuevayork.com)

Los peruanos y ciudadanos extranjeros que tienen visa de turista también se interesan en conocer la duración permitida de su estancia, una información importante para evitar el incumplimiento de las leyes de inmigración. Entender el límite de permanencia es necesario, ya que excederse en el tiempo autorizado puede resultar en sanciones severas, como la imposibilidad de reingresar a EE.UU. o enfrentar restricciones para futuras solicitudes de visa.

¿Cómo saber cuánto tiempo de estancia tengo en Estados Unidos?

Las personas que viajan a Estados Unidos generalmente deben pasar por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar al país. Durante esta entrevista, el oficial realiza preguntas relacionadas con el motivo del viaje, la duración de la estancia, el lugar donde se hospedarán, entre otros aspectos relevantes para verificar que el propósito de la visita cumple con los requisitos de la visa o el estatus bajo el cual el viajero ha sido admitido.

Es menester señalar que el agente de CBP determina y comunica a los turistas el tiempo permitido de su estancia. Esta información se registra en el sistema y en el formulario I-94, que puede ser electrónico o en papel, dependiendo del puerto de entrada. El oficial de CBP basa esta decisión en la información proporcionada por el viajero durante la entrevista, incluyendo el propósito de la visita y otros factores importantes.

Los turistas deben pasar por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar al país norteamericano. (lanacion.com)

Ahora bien, para conocer el tiempo de estancia permitido con una visa de turista en Estados Unidos, se debe acceder al registro del formulario I-94 en línea. Los pasos para consultar esta información son los siguientes:

Visitar el sitio web oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) destinado para el formulario I-94: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home. Hacer clic en ‘Get Most Recent I-94′ o ‘Consular la I-94 más reciente’, dependiendo del idioma seleccionado. Ingresar la información personal requerida, que incluye el nombre, fecha de nacimiento, pasaporte o número de documento de viaje, y el país emisor del pasaporte. Una vez enviada la información, el sistema mostrará el registro I-94 que incluye la fecha de entrada y la ‘Fecha de salida admitida hasta’ o ‘Admitted until date’. Esta es la fecha límite hasta la cual se permite la estancia en Estados Unidos con la visa de turista actual.

Es importante no exceder el periodo de estancia permitido para prevenir repercusiones legales o dificultades en futuros intentos de ingreso a USA o en la tramitación de visas.

Plataforma para consultar la duración permitida de tu estancia en Estados Unidos. (captura i94.cbp.dhs.gov)

Otros métodos para verificar tu estancia en EE.UU.

Para saber cuál es la duración permitida de tu estancia en el país norteamericano, también puedes seguir los siguientes pasos: accede a https://i94.cbp.dhs.gov/I94/ y selecciona la opción ‘How Much Longer May I Remain in the U.S.?’; ingresa tus datos personales, incluyendo nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte y el país que emitió tu pasaporte; a continuación, se mostrará la cantidad de días autorizados para tu estancia y los días restantes que puedes permanecer en USA.

Finalmente, otra alternativa para realizar esta consulta es utilizando la aplicación CBP One. Esta app ofrece a determinados viajeros la posibilidad de consultar su estatus de admisión en Estados Unidos mediante la opción ‘Ver cumplimiento’. Esta función indica los días restantes de admisión o cuántos días han transcurrido desde la ‘Fecha de admisión’. Los tiempos se basan en el período de admisión asignado a cada viajero al ingresar a EE.UU., variando según la categoría de admisión y/o tipo de visa.