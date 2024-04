Ataque con explosivos en Trujillo: Seis colegios de El Porvenir son blanco de extorsionadores

Colegios del distrito de El Porvenir son blanco de extorsionadores que atacan sus fachadas con explosivos y exigen el pago de miles de soles. (Foto: ANDINA)

Trujillo continua en medio de un estado de emergencia luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte decida la aplicación de una extensión del periodo por otros dos meses -hasta junio del 2024- pero la situación de la inseguridad ciudadana parece no haber mejorado.

En particular, el distrito trujillano de El Porvenir, conocido por ser uno de los focos de la inseguridad ciudadana en la zona, sigue presentando casos de extorsión y en particular dirigida a centros educativos. Escuelas son atacadas con explosivos y sus directivos son amenazados de muerte a no ser que se paguen miles de soles.

El caso más reciente de este tipo de incidentes se produjo durante la mañana del 24 de abril del 2024, cuando un grupo de desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a la fachada del centro educativo Pierre Simón Laplace, en la calle Micaela Bastidas. Afortunadamente, el explosivo no detonó y se pudo dar aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP), que se acercó a la zona.

Fue gracias a la intervención de agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) de la Policía Nacional del Perú, que se logró neutralizar la amenaza y la calma volvió a los vecinos, al menos respecto a ese peligro pues esta zona sigue siendo el escenario de crímenes de diversos tipos.

Según el sub gerente municipal de Seguridad Ciudadana, Jorge Campos, esta modalidad de extorsión dirigida contra colegios es empleada por grupos criminales para obligar a los directivos a pagar altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Este no es el primer caso de un atentado de este tipo contra un colegio de El Porvenir. De hecho, tampoco es el segundo. Según la autoridad edil, son al menos seis instituciones educativas las que están presentando amenazas similares.

Entre ellas se encuentran: Nova School, Crecer, Jardín 2169, Reyna de los Ángeles y Santa Rita de Jesús. Los montos que piden los delincuentes pueden varias, pero usualmente van desde los 10 mil hasta los 100 mil soles. Hasta el momento, en el distrito se han registrado 256 instituciones educativas.

Como medida extraordinaria y con la intención de no exponer la seguridad de los profesores, estudiantes y sus familiares, la institución ha suspendido las clases presenciales de forma temporal.

Al menos 16 centros educativos en la mira de extorsionadores

El caso de los colegios víctimas de extorsión no es nuevo en Trujillo pues en la ciudad ya se registra un total de 16 instituciones educativas que han reportado ser blanco de amenazas por parte de criminales, quienes exigen el pago de sumas de dinero para no atentar contra su seguridad ni con la de los estudiantes.

Según los datos de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP), reciben hasta tres reportes diarios para desactivar este tipo de artículos en la ciudad.

“Tenemos de una a dos emergencias y de una a tres emergencias diarias. Los artefactos explosivos que están utilizando las diferentes bandas de extorsiones son cartucho dinamita, cartucho munición y artefacto explosivo pirotécnico, como también bomba molotov”, detalló el técnico UDEX, Ángel Santoyo, a Latina Noticias.

De esta manera, las autoridades piden a los directores de los colegios a realizar la denuncia lo más antes posible y no acceder a las extorsiones, debido a que ganan terreno en diversas zonas del país. En varios casos los delincuentes realizan este tipo de amenazas hasta en horario de clases y representan un riesgo para la vida y el bienestar de los estudiantes.

Ante estas amenazas, algunas instituciones ya anunciaron que las clases serán dictadas de forma virtual. Esto ayudará a implementar mayor seguridad en la zona en coordinación con las autoridades para evitar una tragedia.