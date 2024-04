Jefferson Farfán habla de Darinka Ramírez por primera vez y quién le pidió no develar su paternidad antes

En una entrevista con ‘Estás en Todas’, Jefferson Farfán reveló detalles de su experiencia como padre de la pequeña Luana, hija que tuvo con Darinka Ramírez. Recordemos que en marzo, el exfutbolista contó que era padre de una menor de un año.

Jefferson Farfán señaló que es consciente que la confesión sorprendió a muchos, pero ya la sabía su círculo cercano, quienes se mostraron felices por él.

“Super feliz, contento, más que todo porque me llegó una bendición hermosa, a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de la mamá de mi hija, por primera vez a ella. Las personas muy allegadas a mí siempre me apoyaron en ese momento. Ahora disfruto a mi hija, que en ese momento no tenía esa facilidad porque jugaba en extranjero. Ahora sí tengo ese día con ella, comparto mucho, y eso me hace muy feliz, ver ese crecimiento, ese proceso”, indicó.

Jefferson Farfán dio detalles de su nueva etapa como papá de su cuarta hija.

Natalie Vértiz, encargada de la entrevista, le consultó cómo hizo para callar tanto tiempo este secreto y cuál fue la razón. Jefferson Farfán indicó que la decisión fue de mutuo acuerdo, debido a que la modelo no es figura pública y quería mantenerse así.

“La mamá de mi hija siempre ha querido mantener un perfil privado, y obviamente yo siempre he respetado a la familia, a ella también. Decidimos mantenerlo en privado hasta que llegue el momento de poder comentarle al público. Obviamente, primrro sabía nuestra familia. Fue algo que de verdad lo disfrutamos mucho porque lo dijimos, creo, en el momento correcto, y más lindo es que lo haya dicho yo directamente, que lo haya anunciado yo. Eso me viene de satisfacción y de mucha felicidad”, dijo.

En otro momento, reafirmó que no descarta tener más hijos, pues, a su propio estilo, tiene preservados sus espermatozoides. “Para la próxima persona que quiera compartir su vida conmigo, le he dejado ahí su miel guadadita”, indicó entre risas.

Darinka Ramírez es la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. / Instagram / Composición Infobae

Jefferson Farfán y la reacción que tendría al ver a Yahaira Plasencia

En la entrevista, Jefferson Farfán también fue consultado sobre Yahaira Plasencia, con quien tuvo una mediática relación. Natalié Vértiz le preguntó cuál sería su reacción si se cruza con ella, después de muchos años de no hablarle.

“Mi mamá siempre me enseñó, primero la educación. Exacto. Y luego siempre hola, chao. Ya. Así que no tendría ningún problema”, dijo Jefferson Farfán, quien está dedicado a la conducción de su programa de YouTube Enfocados.

El programa lo presenta junto al exfubolista Roberto Roberto Guizasola, quien no ha dudado en molestarlo con ‘la reina del totó' durante las entrevistas. Cuestionado por ello, Farfán indicó que no se molesta, pues Guizasola es uno de sus mejores amigos. “Nos conocemos toda una vida. Siempre chacoteamos. Igual con Paolo (Guerrero), los tres, nos decimos de todo”, indicó.