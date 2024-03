El emotivo encuentro de la hija mayor de Jefferson Farfán con su hermana, bebé de Darinka Ramírez

Maialén Farfán tuvo su primer encuentro con la última hija de Jefferson. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

Jefferson Farfán ha sorprendido a la farándula local al confesar que es padre de una pequeña niña, fruto de un fugaz romance con Darinka Ramírez. Esta revelación vino acompañada de una tierna fotografía, en donde se ve a la hija mayor del exfutbolista, Maialén Farfán, sosteniendo en brazos a su media hermana.

“Hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana. Hermosa. Agradecido con la vida. He tratado de mantener en perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos y, bueno, estoy muy feliz, mi familia y la mamá de mi hija también. Agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado. Espero que pronto la conozcan”, expresó en el estreno de su podcast ‘Enfocados’.

Jefferson Farfán presentó a su hija Luana. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

Seguidamente, Jefferson Farfán se mostró emocionado por revelar el rostro de su hija por primera vez al público. ““De verdad que es una felicidad muy grande para mí. Después de 11 años, de mi último hijo Jeremy, tener esta bendición tan linda… Qué belleza, qué belleza. Dame luz, hija”, sostuvo.

Maialén Farfán conoció a su media hermana

Después de que Jefferson Farfán revelara la existencia de su cuarta hija, el exdeportista compartió una conmovedora fotografía en sus historias de Instagram. En la imagen, se observa a su primogénita, Mailaén Farfán, cargando a la bebé que tuvo con Darinka Ramírez. “Mis dos reinas”, escribió.

Esta publicación ha generado ternura y recibido comentarios positivos entre los seguidores del exfutbolista.

Maialén Farfán junto a su media hermana, Luana Sophia Farfán. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

¿Cuántos hijos tiene Jefferson Farfán?

El exfutbolista Jefferson Farfán tiene cuatro hijos. Su primogénita es Maialén Farfán, cuya madre es Mercedes Carrasco, primera pareja formal del exdeportista. Inicialmente, Farfán no firmó como su hija a la estudiante de 18 años; sin embargo, después de un conflicto legal, le dio su apellido y hoy en día llevan una relación cercana.

Jefferson Farfán se convirtió en padre por segunda y tercera vez gracias a Melissa Klug, quien fue su pareja sentimental por 11 años. La empresaria le dio dos hijos, Adriano y Jeremy Farfán. Ellos aún son menores de edad y viven con la ‘Blanca de Chucuito’.

La última hija de exjugador de Alianza Lima es Luana Farfán.

Jefferson Farfán al lado de sus tres primeros hijos. Captura/ATV

Aunque Jefferson Farfán reveló que ya no piensa tener más hijos, aclaró que no cierra las puertas a la paternidad. “Igual he guardado un poco de miel de abeja, por si acaso. Uno nunca sabe si más adelante. Pero hermano tú sí ya de arranque, córtate nomás “, le dijo a Paolo Guerrero durante una entrevista.

¿A qué se dedica Darinka Ramírez?

Darinka Ramírez, chalaca de nacimiento, es una modelo peruana y madre de la última de Jefferson Farfán. Además de su facta en el mundo del modelaje, dirige una tienda llamada ‘bloopstreetwearkids’, especializada en ropa unisex de estilo urbano para niños. En su cuenta de Instagram tiene más de 14 mil seguidores, y no duda en exponer a su bella hija, siempre de espaldas.

Pese a que su emprendimiento es reciente, en las redes se ve que Darinka Ramírez ha podido desarrollar su negocio con ayuda de su experiencia y su exposición como modelo, utilizando incluso a su pequeña en campañas publicitarias de la marca. En sus pocas fotos, no se le percibe con pareja, mucho menos con el futbolista.

Darinka Ramírez es la madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán. Instagram/@darinkaramirez1

La joven chalaca cuenta con 25 años de edad, mientras que Jefferson Farfán tiene 39 años. En octubre cumple 40. Como se sabe, el futbolista jamás oficializó una relación con la joven. Incluso, ha aclarado que se encuentra soltero.