Piero Magallanes, hijo de Alex y el ‘10′ de Comerciantes Unidos: el peso de su apellido, la entrañable amistad con Piero Quispe y su frustrado debut con Universitario

Piero Magallanes, el '10' de Comerciantes Unidos: el peso de su apellido, su amistad con Piero Quispe y por qué no debutó en Universitario.

En Semana Santa, donde se viven días llenos de catolicismo, se puede traer a colación un mandamiento para iniciar esta nota especial: “Honrarás a tu padre y a tu madre”. Piero Magallanes lo ha cumplido a cabalidad, los respeta, cuida y sobre todo los valora, fuera y dentro de la cancha. Incluso, siguió los pasos de su papá Alex Magallanes como jugador profesional y actualmente destaca con Comerciantes Unidos en la Primera División de Perú.

Piero creció en una familia futbolera. No solo tuvo el ejemplo de su padre Alex, quien vistió la camiseta de Sporting Cristal, conquistó cuatro títulos y formó parte de las filas de la selección peruana. Además, sus dos hermanos mayores se inclinaron por el ‘deporte rey’. Uno de ellos compitió en la máxima categoría de Armenia.

Tenía el respaldo y apoyo incondicional de su progenitor y hermanos, pero el inicio de su carrera no fue fácil como muchos hubieran pensado. Pasó por Universitario y no pudo hacer su debut. Fue un duro golpe y tuvo que buscar oportunidades en Segunda. Retrocedió un paso para dar otros más hacia adelante. Fue así como consiguió el ascenso con Comerciantes Unidos y ahora es protagonista en uno de los animadores de la Liga 1.

El volante, de 22 años, habló con Infobae Perú sobre varios temas, entre ellos el peso del apellido Magallanes, su amistad de infancia con Piero Quispe, el motivo por el cual no debutó con la ‘U’ y otros más.

Su familia y la relación con su papá Alex Magallanes

- Hola Piero, un gusto, ¿podrías contarnos de qué barrio eres y qué recuerdas de tu infancia?

Soy de Surco, pero como mi papá jugaba en provincia, viajaba con él. Desde los 11 a 18 años, me mudé por Sagitario, un barrio por la avenida Las Gaviotas, cerca a Chorrillos. En mi infancia jugaba bastante fútbol, aún sigo yendo para allá, están mi familia, mis amigos, casi toda mi vida está ahí.

- Ahí en Sagitario compartiste con tus amigos y también con tus hermanos, ¿cuántos son?

Somos cinco. El mayor nació en 1995, el segundo es de 1997, yo soy de 2001, el cuarto es de 2002 y el quinto es de 2009. Estamos por ahí todos.

- El llevarse poca edad fortaleció esa relación como hermanos al extremo que tu papá colocó el nombre de ‘Maga Bros’ a su academia...

Sí, es por nosotros. La verdad que somos bastante unidos.

- ¿Algunos de ellos también se dedican al fútbol o se quieren dedicar en un futuro?

Los dos mayores juegan, ahorita los dos están en Copa Perú. El mayor jugó en Sport Boys y en Segunda División, y el segundo también estuvo en la Liga 2 y compitió en la Primera División de Armenia. Al cuarto no le gusta el fútbol. Y el quinto está jugando la Copa Federación con Regatas.

Piero Magallanes tiene cuatro hermanos, de los cuales tres se dedican al fútbol - Créditos: Archivo.

- Se respira fútbol en tu familia, claramente, todo comenzó con tu padre Alex Magallanes. ¿Lo pudiste ver en una cancha?

Muy poco. Sus últimos años. Pero siempre me gusta ir a verlo al estadio y a los entrenamientos.

- Minutos atrás, me comentaste que acompañaste a tu papá a provincia. ¿Dónde estuviste con él?

Estuve en Chimbote, Arequipa, Huancayo un mes, en Puno también viví.

- ¿Algún recuerdo de tu padre Alex Magallanes en su etapa como futbolista?

Los fines de semana cuando íbamos a los estadios con todos mis hermanos y también a los entrenamientos. Jugábamos entre nosotros y con mi papá. Fue una etapa muy bonita.

- ¿Cómo definirías la relación con tu padre?

Mi relación con mi papá es muy bonita, yo soy muy pegado a él desde siempre, iba con él a todos lados. No solo es mi papá, también lo considero un amigo. El tema de los consejos no solo para el fútbol, sino también en la manera en que veo la vida, mi papá es muy importante, cada paso que doy, cada tema que voy resolviendo, él siempre está presente.

- Ahora que hablaste de los consejos, ¿qué recomendaciones te ha dado tu papá como futbolista? Además, afortunadamente para ti, juega en tu misma posición...

Lo primero que me dice es que me divierta y sea feliz, pero con responsabilidad porque el fútbol es muy corto. Me habla mucho de la forma de entrenar porque el fútbol se trata mucho del cuerpo, del descanso y alimentación.

- Antes de convertirte en futbolista profesional, ¿hubo alguna presión por parte de tu papá para que seas futbolista?

No, la verdad que no. Ni para mí, ni para mis hermanos. Mi papá es muy tranquilo, siempre fue claro y dijo que nos apoyará en las cosas que nosotros quisiéramos hacer. Más que presión, ver a mi papá jugar y a mis hermanos, me sirvió como motivación.

- ¿Y sientes que el apellido Magallanes pesa?

En menores era bastante complicado, en todos lados, me decían: ‘tu papá, tu papá'. Ahora no le tomo importancia, no dejo que me afecte, sé que mi papá ha hecho buenas cosas, pero ahora es mi momento, trato de pensar en mí y en hacer las cosas bien.

Alex Magallanes, papá de Piero, conquistó cuatro títulos con Sporting Cristal y vistió la camiseta de la selección peruana - Créditos: Getty Images.

Su amistad con Piero Quispe y por qué no debutó con Universitario

- ¿Tu primer club fue Universitario?

No, primero estuve en San Martín. Después me fui a Municipal, pero por tema de papeles no pude jugar. Pasé a Cobresol y Regatas. Luego, llegué a la ‘U’.

- ¿Quién te lleva a la ‘U’?

(Raúl) Ruidíaz, por una prueba.

- ¿Cómo así Ruidíaz te invita a pasar una prueba?

Lo que pasa es que Raúl Ruidíaz es de mi barrio. Su hermano es 2001 y es mi amigo. Estábamos jugando losa y Raúl me invitó a entrenar con ellos. Estuve entrenando una semana y media con un profesor personalizado en Campo Mar, y le preguntaron por mí. Él me dijo que había una prueba con Universitario.

- ¿Aún conservas esa amistad?

Sí, su hermano es mi ‘causa’, desde los 11 años lo conozco. Con Raúl bien, bastante tranquilo, a veces me responde historias, hablamos, el Año Nuevo pasado nos vimos, bastante bonita la relación.

- ¿Algún consejo que te dio Raúl Ruidíaz?

Ahora que estuvo en Lima no hablamos de fútbol. Pero recuerdo un consejo que me dijo, que me esfuerce y disfrute mucho. Eso me dijo el año pasado que estaba jugando Segunda División con Comerciantes Unidos.

- En tu llegada a Universitario, te topaste con varios jugadores que tiempo después debutaron en Primera División. ¿A quiénes recuerdas?

Recuerdo a Piero Quispe, lo conocí en reserva, paraba mucho con él. También estaban Agüero, ‘Ojitos’ Flores, Diego Romero y Piero Guzmán. Mi relación con Quispe también era bonita, habíamos jugado juntos en Interlima cuando teníamos 11 años. Ahora que metí gol a UTC, me mandó un mensaje.

- ¿Competías el puesto con él? Porque Piero también juega de ‘10′.

No, en reserva jugaba de extremo. Piero jugaba de interior o de ‘10′.

- ¿Era tímido?

Sí, sí, igualito a como es ahora. Pero cuando agarra confianza, hace bromas.

Piero Magallanes compartió reserva con Diego Romero, Piero Quispe, Jorge Aguero, Juan Morales, Guillermo Larios, 'Ojitos' Flores y más.

- También coincidiste con Ángel Comizzo en Universitario, ¿cómo era el técnico argentino?

Es bien intenso. Lo traté poco, no tanto como Quispe y ‘Ojitos’, pero conmigo se portó bien, fue el primero que me subió a entrenar con Primera División.

- Después se va Comizzo y asume Juan Pajuelo, ¿él te mantiene en el primer equipo?

Estuvo como dos semanas, también me subió a Primera con Agüero y Paulo de la Cruz.

- En ese momento, la prensa habló que ibas a debutar con Universitario, ¿por qué no se dio?

No podía porque no tenía contrato profesional. Ya había cumplido 18 años y no tenía contrato. Todo fue un invento de la prensa.

- Te quedó la espina de no debutar con Universitario?

Sí, la verdad que sí. En 2020 me hicieron contrato, estuve entrenando con el primer equipo, pero me terminaron prestando a Deportivo Coopsol.

- ¿Te gustaría volver en algún momento?

Sí, por qué no. El equipo que me quiera, ahí estaré. Pero obviamente me quedó una espina con la ‘U’.

Su presente en Comerciantes Unidos

- Luego de tu etapa en Deportivo Coopsol y Unión Huaral, fichaste por Comerciantes Unidos y conseguiste tu primer título como profesional. ¿Qué pasó por tu cabeza al ascender en 2023?

Feliz, el grupo estaba mentalizado para ascender. Teníamos un grupo muy grande, con jóvenes y gente de experiencia. El ‘profe’ también nos manejó bien y teníamos una competencia interna importante.

- Ahora, en este 2024, iniciaste con el pie derecho anotando goles y Comerciantes Unidos está entre los primeros lugares, ¿qué te dice tu familia, sobre todo tu papá?

Me dice que disfrute el momento. Por mi parte, me siento tranquilo, era algo que estaba esperando hace mucho, jugar en Primera, y creo que me falta bastante. Estoy en un buen momento, pero puedo dar mucho más. A seguir con el mismo camino y tratar de alargar este momento.

- ¿Para que está Comerciantes Unidos esta temporada?

Vamos a tratar de pelear partido a partido, ahorita (martes pasado) estamos quintos igualados en puntaje con el cuarto, espero que podamos seguir arriba, hay mucha gente que viene de Segunda División y tiene mucha hambre de gloria.

- En lo personal, ¿un objetivo a corto y mediano plazo?

Espero jugar la mayor cantidad de partidos, seguir anotando goles y superar mis números del año pasado. Un sueño que tengo es llegar a la selección peruana.